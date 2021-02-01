Кагарлицкий – злой гений СКА. Его не остановить в матчах с бывшей командой

«Динамо» выиграло у «армейцев» в третий раз за сезон, а Дмитрий Яшкин установил новый рекорд в составе бело-голубых.

Матчи между московским «Динамо» и СКА всегда вызывают повышенный ажиотаж. Причём, противостояние обычно накаляется до предела не только на льду, но и на трибунах. «Армейцы» в прошлой встрече со счётом 5:0 разгромили «Спартак» и официально обеспечили себе выход в плей-офф. Серия из побед хоккеистов Валерия Брагина достигла четырёх игр. В свою очередь «Динамо» тоже без проблем разобралось с ХК «Сочи» — 4:0. Серия выигрышей бело-голубых составила три матча. Сегодня чья-то удачная полоса неминуемо должна была прерваться.

Хет-трик за период! Защитник «Динамо» Чайковски провёл лучший матч в КХЛ Словака часто критикует главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов, но сегодня Михал творил на льду.

«Динамо» дважды в нынешнем сезоне обыгрывало СКА (4:3, 2:1 ОТ), поэтому СКА наверняка хотел взять реванш. Однако первый период заброшенными шайбами зрителей не порадовал. Чем он запомнился? Хозяева дважды удалялись из-за нарушений правил со стороны Чайковски и Яшкина, но реализовать лишнего гости с берегов Невы не смогли. А ведь в их составе есть форвард Антон Бурдасов, обладающий мощнейший броском. Антон до отчётного противостояния набирал очки четыре матча подряд: 7 (4+3). Но Бочаров, как и его визави Хелльберг действовали в воротах уверенно.



В результате при довольно средней игре с обеих сторон команды отправились в раздевалки. То ли всё дело в усталости, то ли в осторожности и желании не совершить ошибку. Ведь с атакой у обеих команд полный порядок.

Во втором периоде в очередную драку едва не влез молодой, но дерзкий защитник СКА Данила Галенюк. Напомним, что в прошлой игре он сцепился в кулачном поединке с нападающим «Спартака» Михаилом Котляревским.



Мог забивать Игумнов, получивший роскошный пас от Муранова незадолго до концовки двадцатиминутки, но переиграть шведского голкипера с близкого расстояния не получилось. Хотя контратака у хозяев вышла быстрая и опасная.

Большей активности ждали от капитана динамовцев Вадима Шипачёва. Нападающий набирает очки шесть матчей подряд (10, 4+6), но в игре со СКА забить никак не получалось. Зато удалось применить силовой приём и повздорить с Виктором Антипиным уже после сирены. Дело закончилось мелкой потасовкой, но до драки не дошло.



Вообще «Динамо» оставляло какое-то двоякое впечатление. С одной стороны, в безволие кого-то обвинить было сложно, но команда выглядела как-то слабо и игра явно не с тем настроем, с которым надо выходить на игры со СКА. Владимиру Крикунову стоило принять меры и каким-то образом взбодрить своих подопечных. Уж это Владимир Васильевич делать умеет, у него не забалуешь. 16:3 по броскам по итогам двадцатиминутки в пользу СКА. Разве для «Динамо» это нормально? Да и время в зоне атаки (01:45) вызывало большие вопросы.

Третий период «Динамо» начало с очередного меньшинства. Линдберга наказали за довольно экзотическое нарушение – задержку шайбы рукой. Швед, судя по выражению лица, даже не понял, за что его наказали.



Спецбригада меньшинства москвичей отработала достойно, а сразу после этого наконец-то случился первый гол. Провели динамовцы атаку с ходу, Чайковски от левого борта прострелил на дальнюю штангу, откуда Кагарлицкий в касание переправил шайбу в ворота. Дмитрий вообще стал злым гением СКА. Бывший нападающий «армейцев» забросил своей бывшей команде в третьем матче подряд. Повод задуматься.

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Вскоре отличился Даниил Тарасов, но шайбу не засчитали, так как на долю секунды ранее прозвучал свисток линейного арбитра, зафиксировавшего положение «вне игры».



Хозяева старались максимально обезопасить свои ворота, а тренерский штаб СКА взял тайм-аут и заменил Хелльберга на шестого полевого хоккеиста. «Динамо» воспользовалось этом, Шипачёв и Яшкин убежали в контратаку, Вадим отдал на Дмитрия, который отличился в 32-й раз в сезоне. Таким образом, Дмитрий побил свой же прошлогодний рекорд (31 гол) и установил новое достижение среди динамовцев по количеству заброшенных шайб за одну регулярку. Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отыграл на ноль, отразив 34 броска, а бело-голубые в третий раз в сезоне выиграли у СКА.