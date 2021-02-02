«Мои проблемы с алкоголем позади». Как сейчас живёт Николай Жердев

В конце июня 2020 года мы с Николаем Жердевым записали интервью, в котором он не стал скрывать свои проблемы. 36-летний хоккеист решил уйти в монастырь и боролся с алкогольной зависимостью духовными практиками. Сейчас, по его признанию, все невзгоды уже позади. Николай в очередной эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» рассказал о переезде в Псков, усердных тренировках и жизни во времена пандемии.

«Алкоголь выигрывал у меня дуэль. Решил идти в монастырь». Откровенное интервью с Жердевым Двукратный чемпион мира Николай Жердев честно рассказал о своих проблемах и выразил желание вернуться в хоккей.

Переезд в Псков, тренировки, восстановление

— Расскажите, как сейчас проходит ваша жизнь?

— Я уже две недели живу в Пскове. Тренируюсь как в зале, так и на льду. Здесь у меня есть все условия для поддержания формы.

— Почему именно Псков? Наверное, это связано с тем, что именно на Псковщине вы жили в монастыре, когда боролись со своим недугом?

— До Свято-Благовещенской Никандровой пустыни от меня порядка 70-80 километров. Почему Псков? Здесь хороший ледовый дворец и каток. Иван Штылин (директор ГАУ ПО «Дирекция спортивных сооружений». – Прим. «Чемпионата») предоставил мне возможность тренироваться. Созданы все условия.

— Восстановительные процедуры тоже проходите?

— Обязательно! Помимо силовых тренировок и льда хожу в бассейн, посещаю хороший медицинский центр, где прохожу различные процедуры. За моим здоровьем следит Евгений Васильев. Он заместитель главного врача детской областной клинической больницы.

Фото: Из личного архива Николая Жердева

— Как себя чувствуете в физическом плане?

— Нормально. Все эти две недели тренируюсь без остановки. Как уже сказал, занимаюсь с врачом по физической реабилитации, делаю определённые корректировки организма, хотя серьёзных травм в моей карьере никогда не было. Но от восстановления после нагрузок в спортивной жизни всё равно никуда не деться.

Монастырь

— Где вы живёте в Пскове?

— Живу один, снял себе квартиру.

— Судя по вашим социальным сетям, в монастырь вы по-прежнему заезжаете?

— Да, обычно приезжаю погостить на выходные. Продолжаю общение с наместником монастыря архимандритом Спиридоном и иеромонахом Агафангелом. Эти люди мне очень сильно помогли.

— На какие темы обычно общаетесь?

— По большей части это неформальные беседы, много разговариваем на духовные темы. По-прежнему задаю определённые вопросы, прислушиваюсь к советам.

— Ваши проблемы с алкоголем позади?

— Да, всё позади, дай бог. Всё осталось в прошлом. Люди реально мне помогли и направили на верный путь.

— Чем ещё занимаетесь в монастыре?

— Общаюсь, исповедуюсь, причащаюсь. После всего того, через что я прошёл, мне стала близка духовная жизнь.

Близкие

— Помню, как вы мне рассказывали, что после нашего прошлого интервью ваша мама очень сильно переживала и даже расплакалась.

— Да, ведь это был непростой отрезок моей жизни и для меня, и для всех моих родных. Сейчас и у мамы, и у папы, и у всех остальных родственников хорошее настроение, все спокойны. С родителями общаюсь довольно часто, они живут в Киеве.

— Сами в Киев не выбирались?

— Нет, давно не был. Сейчас не та обстановка.

— Как на вас сказалась пандемия коронавируса?

— Конечно, меня всё это напрягало, как и других людей. Сбились тренировочные графики, приходилось трудиться в домашних условиях. Во время самого пика находился в Москве, сам переболел коронавирусом. Хорошо, что болезнь прошла в лёгкой форме. Как и положено, соблюдал карантин и необходимую самоизоляцию.

Намерение вернуться в хоккей

— Получается следить за хоккеем?

— По мере возможности захожу на спортивные ресурсы. Изучаю турнирную таблицу и результаты матчей, иногда получается смотреть хайлайты матчей КХЛ.

— Вы говорили, что некоторых друзей от вас как ветром сдуло. Сейчас с кем-то поддерживаете отношения?

— Да, есть ребята, с которыми общаемся.

Фото: Из личного архива Николая Жердева

— Какие у вас планы на ближайшее время?

— Планирую примерно до конца мая остаться в Пскове, а затем буду вместе со своими представителями – Юрием Николаевым и Александром Черных – искать себе новую команду. Хочу выразить им и всему агентству Winners огромную благодарность.

— Значит, полны решимости реанимировать карьеру?

— Да, я готов к новому вызову. У меня был период, когда я хотел уделять максимум внимания своему здоровью, тренировкам и просто работе над собой. Понимаю, что пришло время возвращаться в большой хоккей. Чувствую, что могу приносить пользу на льду.