Кто подпишет Шипачёва и сохранит ли Уфа ведущих центров? Топ-13 свободных агентов КХЛ

Нынешний сезон КХЛ ещё далёк от завершения, впереди плей-офф, где и произойдёт всё самое интересное, однако аккуратно заглянуть в сезон следующий нам ничего не мешает. Рассказываем о неограниченно свободных агентах будущего межсезонья, к которым может быть проявлен наибольший интерес. Напоминаем, что статус НСА получают все хоккеисты без действующих контрактов, чей возраст больше 29 лет, либо 28-летние хоккеисты, сыгравшие в КХЛ более 250 матчей.

Французскому нападающему в июле исполнится 32 года, и кто-то может заявить, что Да Коста — это уже сбитый лётчик и довольно «хрустальный» игрок. Действительно, даже в этом сезоне Стефан пропустил ряд матчей «Ак Барса» из-за травм, но, на мой взгляд, говорить о закате его карьеры в КХЛ ещё очень рано. Это прирождённый снайпер и бомбардир, давным-давно адаптированный к нашей лиге, и образец иностранца, на которого смело можно потратить дефицитную легионерскую вакансию. Да Коста в КХЛ отлично себя показывал в разных командах и при разных тренерских моделях, был одним из лучших и в ЦСКА у Квартальнова, и в «Автомобилисте» у Мартемьянова, и в «Локомотиве» у Пелино, а сейчас является главным бомбардиром «Ак Барса». Неприхотливый талантливый праворукий форвард наверняка будет иметь немало предложений в межсезонье.

Умный, тонкий нападающий с хорошим голевым чутьём проводит четвёртый сезон в Казани после возвращения из Северной Америки, а в мае Галиев впервые в карьере сможет выйти на рынок в роли НСА. Наверняка сейчас Станислава всё устраивает в Казани, но в то же время любой хоккеист хочет оценить общий интерес к себе, и тут многое будет зависеть от предложений из других клубов. Форвард с российским паспортом, способный прилично забивать на стабильной основе, который не будет претендовать на заоблачный контракт — вполне лакомый кусок для топ-команд. Но и «Ак Барс», думается, будет заинтересован в сохранении Галиева.

Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Хохлачёв — техничный, быстрый нападающий, умеющий держать в напряжении оборону соперника. В «Спартаке» Александр был ведущим хоккеистом, в «Авангарде» его роль для команды не настолько определяющая, хотя в нынешнем ростере «ястребов» Хохлачёв на своём месте.



В мае воспитанник красно-белых впервые выйдет на рынок в роли НСА, и тут ход событий предугадать невозможно. В «Авангарде», вероятно, будут не прочь сохранить Хохлачёва, но у Александра могут возникнуть и более привлекательные как в финансовом, так и в игровом плане варианты.

Чешский вратарь «Автомобилиста» проводит не самый свой лучший сезон, однако он, вне всяких сомнений, всё ещё топовый голкипер КХЛ, один из немногих, кто способен из ворот выигрывать матчи для команды. Коваржу летом исполнится 33 года, но для вратаря это ещё совсем не пугающий возраст, и я уверен, что у агента Якуба будет немало новых предложений.



Вероятно, Коварж немного устал от «Автомобилиста», где играет уже седьмой сезон, но, возможно, сама КХЛ чеху ещё не надоела, и на следующий год мы увидим его в новом клубе.

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В прошлом сезоне Шалунов был одним из самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, а летом собирался попробовать свои силы за океаном. Но введение в нашей лиге потолка зарплат и пандемия внесли коррективы в планы Максима (хотя, скорее, в планы его агента Шуми Бабаева), он никуда не уехал, а новый договор с ЦСКА подписал на куда более адекватных условиях.



Сейчас Шалунов — центрфорвард лучшего звена «армейцев», где он играет с Окуловым и Маминым, и второй бомбардир ЦСКА. Нет никаких сомнений, что в следующее межсезонье сторона хоккеиста будет вновь разыгрывать карту НХЛ, и, кажется, что в этот раз у Шалунова будет больше шансов на исполнение мечты. В противном случае придётся вновь подписываться в КХЛ, и тут уже возможны разные варианты.

Нынешний сезон для Гарипова — сплошная череда неудач. Сначала в нём разочаровались в «Авангарде», а затем и в «Динамо», где Эмиль быстро проиграл конкуренцию и Ерёменко, и Бочарову. Кстати, приход Гарипова взбодрил обоих динамовских голкиперов, которые заиграли заметно сильнее, но Эмилю от этого не легче. Он сидит в глубоком запасе, у него много игровых и, видимо, психологических проблем, а перспективы — туманны.

Гарипов — не помощник «Динамо», претензии к Ковальчуку смешны. Что происходит в КХЛ Непонятный и глубокий кризис российского вратаря, странная критика лидера «Авангарда» и главный сюрприз Востока— в итогах недели КХЛ.

Однако убеждён, что крест на Гарипове ещё никто ставить не собирается. У всех ещё свежа в памяти его игра в «золотом» для «Ак Барса» сезоне-2017/2018, да и в начале этого чемпионата Эмиль был близок к идеальной форме. Потом что-то сломалось, но Гарипов — ещё не отыгранный материал. Очевидно, с ним надо повозиться индивидуально, как-то помочь ему, найти хорошего специалиста по вратарям, который бы разобрался во всех личных проблемах талантливого голкипера. Найдётся ли в межсезонье клуб, который взвалит эту ношу на себя, поверит в Гарипова? Думаю, что найдётся, и, кстати, этой командой вполне может стать и «Динамо», где в следующее межсезонье, наверное, всё-таки придётся проводить Ерёменко на заслуженный отдых.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Шипачёв на рынке КХЛ — это почти то же самое, что Овечкин на рынке НХЛ. Вот только самый дорогой игрок нашей лиги помоложе, а его будущее не так очевидно, как у живой легенды «Кэпиталз». Конечно, сейчас Вадим великолепно чувствует себя в «Динамо», а клуб не нарадуется на Шипачёва, но эта идиллия может быть нарушена, если бело-голубые не достигнут хорошего результата в плей-офф.

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Потенциальная неудача в сезоне, вероятно, заставит руководство «Динамо» пересмотреть концепцию комплектования команды, и в условиях потолка зарплат уже станет нереально занимать одним Шипачёвым 1/9 часть платёжки. При этом Вадиму в марте исполнится только 34 года (совсем не критический возраст), его статистика только улучшается, так что с этой точки зрения ни о каком понижении контракта не может идти и речи. Разве что Вадим проявит лояльность к «Динамо», но с чего ему быть преданным бело-голубым, если у него появятся интересные предложения из других команд?



Но даже если «Динамо» успешно выступит в плей-офф, Шипачёв наверняка выйдет на рынок, чтобы осмотреться. Он сейчас в таком возрасте и в такой форме, когда глупо в полной мере не воспользоваться свободой выбора.

Владимир Ткачёв

Ткачёв неплохо себя чувствует в Ярославле, хоть и бывает нестабилен, но не думаю, что он будет в числе первых, с кем «Локомотив» поработает над продлением контракта. Владимир тоже вряд ли зациклится на Ярославле и посмотрит на рынок. К талантливому центрфорварду со светлой головой и хорошей техникой точно будет интерес.

Жёсткий, колючий защитник, умеющий зачищать пятак, «вешать рюкзак» на плечи форвардам, а ещё и помогать в атаке — с такими характеристиками Панин будет востребован и в 35 лет. Конечно, с годами Григорий не становится быстрее, но не всех в современные команды набирают на основе скоростных данных. «Злые собаки», как выразился Виталий Давыдов, тоже нужны, и не только «Салавату».

Давыдов — о защите «Динамо»: нет яркого лидера, «злой собаки». Вариант с Паниным интересен

В ЦСКА мы знали Науменкова-домоседа, но переход в Уфу раскрыл Михаила с новой стороны. Оказывается, он классно умеет поддерживать атаки, забивать голы и раздавать передачи. Универсальные-защитники с российским паспортом — товар дефицитный, так что на Науменкова, который в мае впервые в карьере выйдет на рынок, точно будет спрос. Впрочем, Михаил вряд ли будет торопиться, так как наверняка снова будет пробовать заключить контракт в НХЛ.

Кадейкин проводит очередной сильный сезон за «Салават Юлаев», но следующим летом Александр снова выйдет на рынок. Выйдет с личным рекордом по очкам за сезон, опытом игры в первой спецбригаде большинства и одним из лучших процентов выигранных вбрасываний в лиге. Он должен будет понять, удалось ли ему реализовать свой потенциал в Уфе (из-за этого он год назад продлил контракт), проанализировать ситуацию с НХЛ, а также посмотреть на предложения других команд КХЛ, которые наверняка появятся.

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Понятно, что Маннинен — главная трансферная цель «Салавата». Хартикайнен и Гранлунд точно остаются на следующий сезон, поэтому важнейшая задача руководства Уфы — сохранить убойную финскую тройку в полном составе. Очень может быть, что пролонгировать контракт Маннинена уфимцам удастся ещё по ходу этого чемпионата, но возможно, что Сакари захочет всё-таки выйти на рынок и посмотреть на интерес к себе после двух мощных сезонов в «Салавате».

Тройка Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен достигла отметки в 150 очков в этом сезоне КХЛ

Фото: hcsalavat.ru

Крис Уайдман

Уайдман — одно из открытий этого сезона в КХЛ. 31-летний американский защитник «Торпедо» оказался талантливейшим оборонцем-плеймейкером и во второй половине регулярки захватил лидерство в споре защитников-бомбардиров лиги. Уайдман великолепно двигает шайбу, что делает его незаменимым при розыгрыше большинства и позиционных атаках. Думаю, на Криса уже облизываются многие топ-клубы, но после такого сезона Уайдман может и вернуться в Северную Америку.