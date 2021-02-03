«Даллас» снял «проклятие Лайне». Гурьянов затмил финна, забив победный гол в большинстве

В матче между «Далласом» и «Коламбусом» за «мундиров» дебютировал один из главных бунтарей нынешнего сезона в НХЛ — Патрик Лайне. Финский снайпер в ускоренном режиме прибыл из Канады в США, отбыл 48-часовой карантин, сдал два отрицательных теста на ковид и был готов провести свой первый матч за «Блю Джекетс».



«Следующим соперником будет наш давний враг, Патрик Лайне, который может дебютировать за «Коламбус» в ночь на среду. Исторически «Коламбус» плохо играет в большинстве — за три последних сезона эта команда реализует лишь 16,1% удалений соперника. Но Лайне может всё изменить. Когда он играл в «Виннипеге», то забил «Далласу» 18 голов в 17 матчах со «Старз». Во всей НХЛ только Стивен Стэмкос забивал «звёздам» чаще (1,07 гола за матч против 1,06 у финна)», — открыто опасался до игры обозреватель Dallas News Мэттью Дефранкс, но опасения не оправдались — «Даллас» смог снять «проклятие Лайне».

Лайне был отправлен наставником Джоном Тортореллой в первое звено к Александру Тексье и Кэму Аткинсону, но это не помогло «Коламбусу» одержать победу даже с учётом того, что основной голкипер «Старз» Антон Худобин получил день отдыха.

Главными героями встречи суждено было стать не Лайне, или, например, Александру Радулову, а Михаилу Григоренко, Джо Павелски и Денису Гурьянову. Григоренко впервые в нынешнем сезоне смог набрать более одного очка за матч и стал самым результативным хоккеистом «мундиров». В начале третьего периода он подарил надежду болельщикам «Блю Джекетс», забив быстрый гол, и этот импульс был поддержан одноклубником Дином Куканом — так счёт превратился из безнадёжных 1:5 в 3:5.

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«Мы старались играть как можно проще, меньше терять шайбу и лучше играть в единоборствах. Это помогло нам в третьем периоде, будем стараться извлечь этот позитив из этого матча. Лично для меня приятно набрать очки, это поможет почувствовать уверенность», — сказал Григоренко, но его усилия в концовке матча мало чем помогли команде. За первые два периода «Даллас» создал себе комфортное преимущество, перебросав соперника почти в два раза (27 — 14).



Главным бомбардиром у «Старз» выступил Павелски, набравший 4 (2+2) очка, а поддержал его Денис Гурьянов, забивший гол в большинстве, оказавшийся для техасцев победным. Для россиянина это пятая победная шайба за два последних сезона, и эта победа «звёзд» испортила ожидаемый дебют Патрика Лайне в новом клубе.

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«У нас всю игру вёл Джон Клингберг. Сейчас он в отличной форме, он дирижирует атаками и находит свободные пространства для того, чтобы сделать хороший пас. Я просто подставляю клюшку под его передачи, всегда приятно это делать», — откровенно сказал Павелски, у которого лучший старт в его долгой карьере (14 очков в 7 матчах).



Что же до Патрика Лайне, то он отыграл почти 21 минуту, отметился двумя бросками и заработал показатель полезности «-2». «Вначале, конечно, мне было очень тяжело. Ноги не бежали, голова тяжёлая. Конечно, это не оправдание. Я здесь, чтобы помогать команде выигрывать, мне надо выходить на более высокий уровень», — признал финн.