Ничушкин забивает только победные! Капризов ответил, но он снова бьётся в одиночку

Для «Колорадо» домашний матч против «дикарей» стал первым в сезоне без Натана Маккиннона — лидера и одного из традиционных претендентов на «Харт Трофи». Маккиннон стал уже шестым хоккеистом основного состава «лавин», который выбыл по ходу регулярного чемпионата из-за травмы: до него «ломались» голкипер Павел Францоуз, защитники Девон Тейвз и Эрик Джонсон, а также нападающие Пьер-Эдуард Беллемар и Мэтт Кэлверт.

Всё это добавило ответственности на звенья поддержки, которые оправдали возложенное доверие. В третьей из четырёх матчей подряд против «Миннесоты» первое звено «Колорадо» не забило, но денверцы отлично отработали в обороне, а глубины состава оказалось достаточно, чтобы обеспечить себе победу. Единственным, кто смог преодолеть сопротивление «Колорадо», стал новичок Кирилл Капризов.

«Понятно, что Маккиннон — особенный хоккеист для нашей команды. В отсутствие лидера все должны прибавлять. Думаю, что сегодня нам удалось весь матч держаться на нужном уровне», — отметил защитник «Колорадо» Кейл Макар, поучаствовавший в первом голе «Эвеланш». Для недавнего новичка голевой пас на Логана О'Коннора стал уже 11-м в регулярном чемпионате, и его результативная серия составляет уже 5 матчей (1 гол, 6 передач).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Миннесота» не смогла сразу ответить на пропущенный гол, и чем дальше развивалась игра, тем сложнее приходилось «дикарям». Травм у команды Кирилла Капризова тоже хватает — Маркус Фолиньо отстранён из-за протоколов безопасности коронавируса, Маркус Юханссон травмировал верхнюю часть тела, защитник Мэтт Дамба — нижнюю, а нападающий Кевин Фиала отбывает дисквалификацию и сможет вернуться в строй только в четверг. В третьем периоде в лазарет отправился и капитан «Миннесота» Джаред Сперджен.

«Вы готовы к шоу Капризова?» Россиянин продолжает тащить обескровленную «Миннесоту» Кирилл набрал своё восьмое очко в 10 матчах и сохранил лидерство в споре новичков.

Его уход со льда совпал с лучшим натиском «Миннесоты» на чужие ворота за весь матч, но до этого «дикари» пропустили гол от Валерия Ничушкина. Россиянин удачно сыграл на добивании после броска Юнаса Донского и оформил свою вторую шайбу в сезоне — в нынешнем регулярном чемпионате он забивает только победные голы.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

После шайбы челябинца «Колорадо» едва не потерял Макара, на которого с нарушением правил налетел нападающий Кайл Ро. Макара толкнули на борт, но он смог избежать болезненного падения, а за партнёра тут же вступился нападающий «лавин» Джей Ти Комфер, вызвавший Ро на бой. Секундой ранее могло достаться и Кириллу Капризову, который боролся у борта с тем же Логаном О'Коннором, но успел вовремя выставить плечо.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале компании Sportsnet в YouTube.

Чуть позже «Миннесота», которая пока что является худшим клубом НХЛ по игре в большинстве (7,1%, 3 шайбы в 42 попытках), смогла реализовать лишнего. Штатным героем у «Уайлд» стал Капризов, который наказал соперника за грубость в предыдущем эпизоде и забил свой первый гол в большинстве в заокеанской карьере. Временами казалось, что Кирилл в одиночку бился за результат и снова сыграл больше остальных форвардов «Миннесоты», которая в трёх последних проигранных встречах не забивала больше одного гола.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Увы, мы снова потеряли важного человека. Тяжело играть, когда нет таких хоккеистов, как Сперджен, и те дыры в составе, которые сейчас есть, заменить очень трудно. Никто не заменит выбывших один в один, но мы можем сделать это все вместе. Матч получился упорным, всё могло пойти по другому пути», — грустно констатировал главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон, которого на этот раз не спас даже гол Капризова.



Его команда потерпела четвёртое поражение в шести последних матчах, но пока остаётся четвёртой командой Западного дивизиона по проценту набранных очков (54,5%).