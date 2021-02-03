«Надо было просить $ 20 млн». Как Бобби Халл променял НХЛ на деньги, сам в это не веря

В 1972 году у НХЛ появился нахальный конкурент – ВХА, и чтобы показать всю серьёзность своих намерений и набрать популярность, новой лиге была нужна суперзвезда. Ей стал Бобби Халл – легенда «Чикаго», обладатель Кубка Стэнли, кучи личных наград, второй снайпер и четвёртый бомбардир в истории НХЛ по прозвищу Золотая Ракета. Когда «Виннипег» вышел на него с предложением, Халл поначалу думал, что это глупый розыгрыш, затем взял клуб на слабо, а затем не мог поверить, что в ВХА согласились с его условиями.

Только он и Бобби Халл. Овечкин в 7-й раз лучший снайпер НХЛ — это рекорд Александр Овечкин вновь вписал своё имя в историю, повторив достижение 49-летней давности.

«Несите миллион, и я ваш»

Халл провёл в «Чикаго» всю карьеру, но считал, что в клубе его не ценят и слишком мало платят. «Я долгие годы воевал с руководством клуба, мы друг друга ненавидели», — вспоминал он. Его контракт как раз подошёл к концу, и 33-летний снайпер планировал выбить из «ястребов» новое соглашение на пять лет с зарплатой $ 250 тыс. за сезон.

«Виннипег» был настойчив и продолжал уговаривать Халла. «Я раз за разом повторял, что не хочу ехать в Виннипег. Говорил: «Вы и так сделали себе рекламу на переговорах со мной, так что отвалите». В итоге они попросили назвать сумму, за которую я соглашусь на переход, и я ответил: «Если ваша лига загнётся, я потеряю миллион, который мог бы заработать в «Чикаго» за несколько лет, при этом в НХЛ меня уже никто не будет ждать. Так что несите миллион, и я ваш», — говорил Халл.

Миллион – немыслимые деньги в те времена, хоккеисты даже близко столько не получали. В «Чикаго» Халл зарабатывал в 10 раз меньше. Нападающий и выдвинул это невыполнимое условие, только чтобы выскочки из «Виннипега» от него отвязались. Даже в самых смелых фантазиях он не мог предположить, что он получит свой миллион (и даже больше). В «Чикаго» тоже были уверены, что Халл блефует.

«Эдмонтон» выиграл Гретцки в нарды? В 17 лет Уэйн сидел в самолёте и не знал, куда полетит Такую партию предлагали сыграть, но не «Ойлерз», в «Виннипегу». Однако владелец «Джетс» по глупости отказался.

«Если бы я знал, что они не шутят… Надо было просить 20 миллионов»

Халл недооценил амбициозность ВХА. Владелец «Джетс» Бен Хэтскин убедил все остальные клубы скинуться за суперзвезду. Ещё раз — убедил своих будущих соперников заплатить игроку, чтобы тот выходил против них и обыгрывал их команды. По современным меркам немыслимо, а тогда, да ещё и в ВХА – запросто. Все понимали, что догнать и перегнать НХЛ можно только действуя сообща.

«Мы с Хэтскином тайно встретились в Ванкувере, он предложил зарплату $ 250 тыс. в год плюс ещё сто тысяч за должность тренера и генменеджера плюс миллион в качестве подписного бонуса. Я подумал, это шутка, но притворился, что согласен, просто чтобы запугать «Чикаго».

Мой агент Харви Вайнберг сказал мне: «Бобби, эти парни не шутят». Я ответил: «Я не хочу ехать к чёрту на рога в город, где вечный дубак и где я никогда в жизни не был, не хочу везти туда свою роскошную жену и пятерых детей. Если бы я знал, что они не шутят… Надо было просить $ 20 млн», — вспоминал Халл.

27 июня 1972 года толпы фанатов встретили Золотую Ракету в Виннипеге, и ему вручили огромный чеке на миллион долларов, где были указаны все 12 клубов, скинувшихся на его бонус. Он стал самым дорогим игроком в истории Северной Америки, его контракт поспособствовал быстрому взлёту зарплат хоккеистов. «Я совру, если скажу, что деньги не играли никакой роли в моём переходе. Этим контрактом я обеспечил будущее своей семьи. К тому же я разочаровался в НХЛ и был недоволен тем, как «Чикаго» вёл со мной переговоры. Там не верили, что я могу сменить лигу», — говорил Халл.

«Чикаго» безуспешно пытался оспорить контракт Халла с «Виннипегом», но добился только того, что его дебют состоялся на месяц позже. Бобби меж тем съездил в Чикаго и тайно переманивал своих бывших партнёров в ВХА (и некоторых действительно уговорил).

ВХА прожила семь лет, после чего часть клубов, включая «Виннипег», перешли в НХЛ. Халл все эти годы считался главной звездой лиги, дважды признавался её самым ценным игроком и три раза приводил «Джетс» к чемпионскому титулу.