Капитана «Ак Барса» Зарипова выгнали со льда. Судьи обиделись на звезду КХЛ?

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях нанёс поражение «Автомобилисту» со счётом 3:2. Совсем недавно команды уже встречались в Екатеринбурге и тогда гости тоже выиграли. Правда, со счётом 3:1.
Отчётная игра получилась более напряжённой, не обошлось без удалений и драк. Так, на 50-й минуте матча малый штраф получил голкипер казанцев Тимур Билялов, забравший шайбу, не касаясь площади ворот. Нападающий казанской команды Данис Зарипов на правах капитана подъехал к судьям, чтобы объясниться с ними, после чего получил двухминутное удаление за неспортивное поведение и оскорбление судей. Затем, поехав к скамейке штрафников, Зарипов бросил ещё одну фразу в адрес судей, вследствие чего был удалён до конца матча. По сути, Даниса буквально выгнали со льда.
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В дальнейшем ситуация продолжала накаляться, в результате чего, например, в кулачном поединке схлестнулись Трямкин и Фисенко. Михаил попал под силовой приём Никиты, после чего сразу сбросил перчатки. Фисенко – крупный парень, но Трямкин ещё крупнее. В результате драка осталась за защитником «Автомобилиста».
Возвращаясь к Зарипову отметим, что звёздный нападающий недоумевал относительно своего удаления. Действительно, вышло как-то странно. Капитан команды решил узнать у обслуживавших матч Виктора Бирина и Алексея Васильева, за что выписаны две минуты Билялову и справедливо ли такое наказание. В результате сам Зарипов получил ещё больше и досрочно отправился в раздевалку.
«Эмоции, эмоции. Я не слышал, но, может быть, он что-то высказал судье. Конечно, эмоции нужно было держать в себе. Данис переживает, а нам не нужно делать такие подарки сопернику. Это хорошо, что мы выстояли «5 на 3». По горячим следам сейчас нужно спросить, неужели этот эпизод тянул на такое удаление», — заявил после матча главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.
Действительно, хотелось бы выслушать версию самого Даниса и главных арбитров встречи. Всем известно, что Зарипов – не только один из лучших хоккеистов в истории Континентальной лиги, но и джентльмен по натуре. Зарипов никогда не был подлым, грубым, хамоватым игроком. Этот спортсмен – образец профессионализма и кумир болельщиков. Сложно представить, что нападающий и капитан «барсов» оскорбил судей до такой степени, что те разозлились и решили его удалить до конца встречи. Всё-таки авторитет игроков в любом случае сказывается, а таким хоккеистам, как Зарипов, Мозякин, Дацюк или Ковальчук авторитета точно не занимать. Но, похоже, Бирина и Васильева это не волнует. Может, арбитры просто обиделись?
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