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Капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова удалили до конца матча с «Автомобилистом»

Даниса Зарипова удалили до конца матча
Павел Панышев
Капитана «Ак Барса» Зарипова выгнали со льда. Судьи обиделись на звезду КХЛ?
Данис недоумевал, как его можно было удалить до конца матча за разговоры.
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» в гостях нанёс поражение «Автомобилисту» со счётом 3:2. Совсем недавно команды уже встречались в Екатеринбурге и тогда гости тоже выиграли. Правда, со счётом 3:1.

Отчётная игра получилась более напряжённой, не обошлось без удалений и драк. Так, на 50-й минуте матча малый штраф получил голкипер казанцев Тимур Билялов, забравший шайбу, не касаясь площади ворот. Нападающий казанской команды Данис Зарипов на правах капитана подъехал к судьям, чтобы объясниться с ними, после чего получил двухминутное удаление за неспортивное поведение и оскорбление судей. Затем, поехав к скамейке штрафников, Зарипов бросил ещё одну фразу в адрес судей, вследствие чего был удалён до конца матча. По сути, Даниса буквально выгнали со льда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги

В дальнейшем ситуация продолжала накаляться, в результате чего, например, в кулачном поединке схлестнулись Трямкин и Фисенко. Михаил попал под силовой приём Никиты, после чего сразу сбросил перчатки. Фисенко – крупный парень, но Трямкин ещё крупнее. В результате драка осталась за защитником «Автомобилиста».

Возвращаясь к Зарипову отметим, что звёздный нападающий недоумевал относительно своего удаления. Действительно, вышло как-то странно. Капитан команды решил узнать у обслуживавших матч Виктора Бирина и Алексея Васильева, за что выписаны две минуты Билялову и справедливо ли такое наказание. В результате сам Зарипов получил ещё больше и досрочно отправился в раздевалку.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 3
Ак Барс
Казань
0:1 Хенкель (Педан, Да Коста) – 07:39' (5x5)   1:1 Мэйсек (Хольцер, Холланд) – 09:03' (5x5)   1:2 Глухов (Лукоянов) – 40:41' (5x5)   1:3 Да Коста (Песонен) – 51:25' (5x5)   2:3 Обидин (Мэйсек, Холланд) – 55:19' (5x5)

«Эмоции, эмоции. Я не слышал, но, может быть, он что-то высказал судье. Конечно, эмоции нужно было держать в себе. Данис переживает, а нам не нужно делать такие подарки сопернику. Это хорошо, что мы выстояли «5 на 3». По горячим следам сейчас нужно спросить, неужели этот эпизод тянул на такое удаление», — заявил после матча главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов.

Действительно, хотелось бы выслушать версию самого Даниса и главных арбитров встречи. Всем известно, что Зарипов – не только один из лучших хоккеистов в истории Континентальной лиги, но и джентльмен по натуре. Зарипов никогда не был подлым, грубым, хамоватым игроком. Этот спортсмен – образец профессионализма и кумир болельщиков. Сложно представить, что нападающий и капитан «барсов» оскорбил судей до такой степени, что те разозлились и решили его удалить до конца встречи. Всё-таки авторитет игроков в любом случае сказывается, а таким хоккеистам, как Зарипов, Мозякин, Дацюк или Ковальчук авторитета точно не занимать. Но, похоже, Бирина и Васильева это не волнует. Может, арбитры просто обиделись?

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