«Ак Барс» — самый грубый клуб, Хартли «наехал» на русских врачей? Что творится в КХЛ

Делимся новой порцией наблюдений и выводов после очередного игрового дня КХЛ.

«Автомобилист» ментально не готов к большим победам. «Ак Барс» опять помог это понять

Как уже не раз говорил, «Автомобилист» — одна из самых загадочных команд Востока в грядущем плей-офф. У уральцев есть хороший тренер, который до сих пор был бы востребован в НХЛ, если бы не известная история, топовый вратарь и мощный подбор нападающих, но при этом никто не может назвать подопечных Билла Питерса фаворитами Кубка Гагарина. «Автомобилисту» не хватает стабильности, невозможно точно сказать, в какой конкретно хоккей екатеринбуржцы будут играть в матчах на вылет, да и стартовая диспозиция клуба далеко не лучшая — если не случится ничего экстраординарного, то уральцы начнут первый раунд в гостях.

«Автомобилист» — загадка Востока, «Динамо» беспомощно без Шипачёва. Что происходит в КХЛ «Сибирь» и «Амур» по-разному прощаются с плей-офф, Ткачёв передал привет тренеру, который выгнал его в прошлом году.

При этом у «Автомобилиста» есть понятные сильные стороны, у этой команды большие цели, но чтобы дойти хотя бы до финала конференции, уральцам с огромной долей вероятности предстоит встретиться на какой-то стадии с «Ак Барсом», а вчера мы в очередной раз увидели, что казанцы находятся на совершенно другом уровне. Вот вроде бы «Автомобилист» играл дома, владел преимуществом, больше создавал, смотрелся интереснее, но «Ак Барс» очень грамотно держал оборону и реализовал несколько не самых очевидных моментов, чего хватило для победы. В колоссальной уверенности в своих силах ведь тоже проявляется класс команды. Вот и скромный защитник Хенкель подставляет клюшку на пятачке в лучших традициях Джо Торнтона, а «силовик» Глухов прошивает топового Коваржа несложным кистевым. Удача сопутствует сильным.



Психология — великая вещь для спорта. Если в «Ак Барсе» хоккеисты изнутри чувствуют своё превосходство, то при правильной игре им вовсе не обязательно создавать кучу моментов и устраивать штурм ворот соперника — голы сами придут. В то же время в «Автомобилисте», такое ощущение, игроки не могут поверить в победу над лидером КХЛ (это тянется всю регулярку), и им не помогают даже две полноценные минуты в двойном численном большинстве, чтобы переломить ход встречи. Всё хвалёное нападение уральцев капитулирует перед тремя обороняющимися «барсами» и вратарём Биляловым, а затем двое выскочивших со скамейки штрафников форвардов казанцев моментально наказывают «Автомобилист» за транжирство, напоминая о громадной разнице между клубами.

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К чему я веду? Да к тому, что «Автомобилист» не готов ещё ментально к большим победам, и в плей-офф уральцы, судя по всему, далеко не пройдут. Если не «Ак Барс», то на пути попадётся другой соперник, который будет превосходить команду Питерса в солидности и харизме. В клубе есть деньги, есть хороший подбор игроков, туда приглашают интересных тренеров, но чего-то екатеринбуржцам по-прежнему не хватает, чтобы по-настоящему войти в элиту КХЛ. Пока расклад такой, и не думаю, что кубковые матчи заставят меня изменить мнение.



История с «Автомобилистом» доказывает, что по-быстрому стать топ-клубом невозможно, если, конечно, мы не говорим о каком-то одномоментном увеличении административного ресурса и веса в кабинетах. А так, даже с привлечением больших денег — это длинный процесс. Нужно не только уметь собрать сильную по именам команду, но и изменить коллективное сознание, саму атмосферу в клубе, как бы абстрактно это не звучало. Рано или поздно «Автомобилист» должен ворваться в пул истинных фаворитов нашего хоккея, но сейчас ещё уральцы для этого не созрели.

«Ак Барс» — самый грубый клуб КХЛ. Чем это грозит казанцам?

Знаете ли вы, что «Ак Барс» самая удаляемая команда КХЛ? Казанцы удерживают сомнительное лидерство по общему количеству штрафного времени, дисциплинарным «двадцаткам» и пятиминутным удалениям, а по числу малых штрафов лишь немного уступают «Витязю».



Понятно, что «Ак Барс» играет не грязно, а просто излишне жёстко, контактно, но игроки казанцев часто всё же переходят черту дозволенного. Это следствие физического, силового, хоккея Квартальнова, а также его философии: сам тренер практически не снимает ногу с педали газа на всей дистанции турнира, и от подопечных требует идти до конца в любом эпизоде каждой игры. Это не всегда хорошо заканчивается для соперников «Ак Барса» («Трактор», например, за один матч потерял сразу двух форвардов из топ-6), но сами казанцы от обильного количества игры в меньшинстве пока страдают не сильно, показывая 85,3% нейтрализации — третье место в КХЛ.

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Но это пока. В плей-офф приверженность к грубости может погубить «Ак Барс». В нынешнем сезоне судьи совсем не лояльны к казанцам, как в былые времена, а на Востоке подопечных Квартальнова ждут соперники, к чьим главным козырям относится как раз большинство. «Авангард» и «Салават» — лучшие в лиге по этому компоненту. На третьем месте по реализации лишнего «Торпедо» — один из вероятных соперников казанцев по первому раунду. У «Магнитки» средний показатель по сезону невысокий, но в последних матчах уральцы в расстановке «5 на 4» весьма опасны. «Автомобилист» во второй половине регулярки серьёзно просел, у «Трактора» в принципе плохое большинство, но и у этих команд есть классные исполнители, и в любой момент им может просто повезти.



Так что «Ак Барсу» нужно быть внимательнее и сдержаннее. Мы помним, как казанцы однажды в меньшинстве (совершенно заслуженном) проиграли матч «Салавату» за один период, но отсутствие дисциплины может сгубить не только в конкретной игре, но и в рамках целой серии.

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У «Динамо» появляется баланс и командная игра. Как будет в плей-офф?

Буквально в конце прошлой недели я рассуждал о раскладах на оставшуюся части регулярки КХЛ, и одной из главных интриг назвал заочную борьбу «Локомотива» и московского «Динамо» за третью строчку Западной конференции. На тот момент ярославцы опережали москвичей на четыре очка, но за два тура всё поменялось: «железнодорожники» проиграли два раза подряд, а бело-голубые уверенно обыграли «Сочи» и «Йокерит». И теперь при равенстве очков подопечные Владимира Крикунова опережают команду Андрея Скабелки по дополнительным показателям.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» на третьем месте в конференции, и, думаю, в команде нацелены обязательно удержать эту позицию. Ещё неизвестно, какого соперника она даст в первом раунде, но стратегическое её преимущество в том, чтобы в потенциальном втором раунде с большей долей вероятности играть со СКА, а не с ЦСКА. Думаю, понятна выгода в том, чтобы оттянуть встречу с главным фаворитом сезона на как можно более дальнюю стадию.

«Спартак» выйдет в плей-офф, Уфа не обгонит «Авангард». Оставшиеся интриги регулярки КХЛ Квартальнов возьмёт любимый трофей, «Локомотив» не отдаст третье место Запада, а «Барыс» закончит пятым на Востоке.

О заочной «зарубе» «Динамо» и «Локомотива» мы скажем ещё не раз, но сейчас хочется отметить московский клуб. Бело-голубые набрали блестящую форму и за последние две недели уверенно разобрались с тремя западными топами: ЦСКА, СКА и «Йокеритом». Важно, что в этих матчах не так уж и сильно проявлялась зависимость от Вадима Шипачёва, и «Динамо» добивалось по-настоящему командных успехов. Значительно улучшилась на этом этапе игра в обороне, разыгрались голкиперы Ерёменко и Бочаров, а у тройки Пяаярви — Линдберг — Тарасов появилась очень симпатичная «химия».

Если это не некий всплеск, а планомерный выход на проектные мощности перед плей-офф, то на весенние перспективы «Динамо» можно будет взглянуть по-новому. Когда в команде не всё зависит от одного человека, а есть целый набор факторов для успеха, она способна на многое. Пока не хочется спешить с выводами, потому что у бело-голубых и раньше были удачные отрезки в чемпионате. Дождёмся плей-офф. И вот если и там «Динамо» предстанет сбалансированным коллективом, то придётся мне признать свою неправоту в оценке принципа комплектования бело-голубых.

Хартли реанимировал Костина, но тот не умеет забивать. Это проблема для «Авангарда»

Позавчера «Авангард» обыграл дома минское «Динамо», а нападающий Клим Костин набрал три очка за результативные передачи. Это лучший матч форварда за омский клуб (Костин стал «ястребом» в конце сентября), и нельзя не отметить прогресс, которого добился Клим за этот сезон. Ещё осенью он казался главной трансферной ошибкой «Авангарда», выглядел в команде абсолютно инородным телом, ротировал место в четвёртом звене со статусом запасного, а на площадке не мог не только забить или отдать, но и отличался каким-то гигантским количеством технического брака в простых ситуациях, не спеша компенсировать его силовой игрой.

Костин ошибся с выбором клуба? Его аренда в «Авангард» – настоящий провал Матч с «Амуром» 21-летний проспект «Сент-Луиса» закончил уже через пять смен. Последние очки были набраны ещё в сентябре.

Если говорить прямо, то Костин был худшим форвардом «Авангарда», однако тренерский штаб «ястребов» много и кропотливо работал с молодым нападающим, который, похоже «задеревенел» в АХЛ, и смог оживить Клима. Сейчас, после травм Чинахова и Секача, он классно вписался в тройку к Буше и Найту, его роль в командном созидании значительно увеличилась, а ещё он стал амбассадором силовой составляющей игры «Авангарда». 7 силовых приёмов за матч для Костина уже становится нормой.



Но возникла другая проблема. Оказалось, что Костин — совершенно незабивной нападающий. Партнёры регулярно выводят его на завершающий бросок, у него есть право «нажимать курок» в большинстве (сейчас он выходит в первой спецбригаде), но Клим губит огромное количество моментов и крадёт очень много очков у Буше, Найта и Сергея Толчинского.

Костин — о трёх очках за матч: выспался хорошо. Но забить не могу, в голове проблема

Хуже всего то, что этот «инстинкт убийцы» вряд ли можно как-то подтянуть или натренировать. Он либо есть, либо нет. И для «Авангарда» сейчас это плохо, так как никуда двигать незабивного Костина из ударной тройки Хартли не планирует. Да и некому сейчас у «ястребов» заменить Клима. Якупов выбыл из-за травмы как минимум до конца регулярки, сроки восстановления Секача неизвестны, а с Чинаховым, у которого как раз с умением решить момент всё в порядке, вообще интересная история. После МЧМ Егор угодил в лазарет, но по прошествии месяца Хартли в резкой форме отправляет с вопросами по его состоянию к доктору молодёжной сборной. Напомним, врачом российской молодёжки довольно давно является Валерий Егоров.

Хартли: все вопросы по Чинахову нужно задать доктору молодёжной сборной России

Очевидно, канадец намекает, что с Чинаховым неправильно сработали в расположении национальной команды. Видимо, Боб имеет в виду, что восстановление нападающего форсировали (Чинахов получил травму в игре с Австрией на групповом этапе, пропустил два матча и вышел на полуфинал с Канадой, возможно, недолечившись), и это негативно отразилось на здоровье игрока и увеличило сроки его возвращения.



Так что пока играть Костину в ударном звене, и это уже рабочая схема на плей-офф. Но очевидно, что Клим «украдёт» ещё не один гол у «Авангарда», так что Хартли, наверное, имеет смысл сместить акценты в игре его звена на других форвардов.