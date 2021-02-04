«Мне хотелось дать ему по морде». История обмена Гретцки — величайшей сделки в истории НХЛ

За долгую историю НХЛ между клубами лиги было совершено множество обменов хоккеистами. Логичные и заведомо провальные, крупные и мелкие, ожидаемые и внезапные — тысячи трейдов за более чем столетнюю историю организации. «Чемпионат» запускает серию текстов об обменах, которые можно назвать великими. Они касались эпохальных личностей, поражали своим масштабом, несли в себе глубокий стратегический смысл или же и вовсе разворачивали историю НХЛ в новое русло. Начинаем с, возможно, самой громкой сделки, которая когда-либо была совершена в лучшей лиге мира — обмена Уэйна Гретцки из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес» 9 августа 1988 года.

«Он олицетворял величие. Он был в идеальной команде в идеальное время»

Когда «Ойлерз» появились в НХЛ, пройдя через драфт расширения в 1979 году, в составе «нефтяников» уже выступал величайший хоккеист всех времён и народов. 17-летний Гретцки по ходу сезона ВХА-1978/1979 был продан из «Индианаполиса» в «Эдмонтон», в первом же чемпионате в форме новой команды набрал 104 очка в регулярке и 20 в 13-и матчах плей-офф, а летом, когда ВХА канула в лету, перешёл вместе с «нефтяниками» в НХЛ.



Владелец «Эдмонтона» Питер Поклингтон — тот человек, который и связал в одно целое канадскую франшизу и Гретцки. Именно он сначала то ли выкупил, то ли выиграл в нарды Уэйна у босса «Индианаполиса» Нельсона Скалбаниа, а затем, при переходе «нефтяников» в НХЛ сумел сохранить права на Гретцки весьма дорогой ценой — на драфте юниоров в 1979-м «Эдмонтон» во всех раундах выбирал последним.

«Эдмонтон» выиграл Гретцки в нарды? В 17 лет Уэйн сидел в самолёте и не знал, куда полетит Такую партию предлагали сыграть, но не «Ойлерз», в «Виннипегу». Однако владелец «Джетс» по глупости отказался.

Но тогда Поклингтон уже имел возможность оценить Гретцки во взрослом хоккее и знал, на что шёл. 99-й номер «Эдмонтона» не подвёл: он очень быстро взлетел на хоккейный Олимп того времени, превратил «Ойлерз» в победную династию и стал звездой мирового масштаба. «Он был олицетворением Канады, Эдмонтона, „Ойлерз“. Он олицетворял величие, он был в идеальной команде в идеальное время», — писал комментатор газеты Ottawa Citizen.



За девять сезонов в «Эдмонтоне» Гретцки набрал 1669 очков (это только в регулярных чемпионатах), выиграл четыре Кубка Стэнли, побил рекорды НХЛ по количеству голов за один сезон (92), передач (215) и общих результативных баллов (215). В 1988-м он находился в самом расцвете сил (27 лет), уже занимал первое место в истории НХЛ по голевым передачам и немного отставал от Горди Хоу в списке лучших снайперов и бомбардиров лиги.



Самый топовый игрок, какого только можно представить, на самом пике карьеры. Но 9 августа Питер Поклингтон, подаривший Эдмонтону эту жемчужину хоккея, обменял Гретцки в «Лос-Анджелес», устроив настоящую шоковую терапию не только для болельщиков «Ойлерз», но и для всего хоккейного мира.

Надежда только на голы Овечкина. Почему рекорд Гретцки по передачам никогда не будет побит Джо Торнтон — лучший из нынешних ассистентов. Но бить рекорды ему уже не с руки, да и выиграть Кубок Стэнли для него куда важнее.

«Мне надо было что-то придумать, чтобы продать хоккей в Лос-Анджелесе»

«Мы можем поговорить. Мне нужно 15 миллионов, несколько игроков и несколько драфт-пиков», — с этих слов Поклингтона, сказанных на ужине после церемонии закрытия сезона-1987/1988, началась активная фаза самого громкого обмена в истории НХЛ. Адресованы слова были Брюсу Макнелу — амбициозный и рисковый бизнесмен только что стал единоличным владельцем «Лос-Анджелеса» и намеревался сделать из «Кингз» такой же лакомый кусок для звёздной калифорнийской публики, каким был баскетбольный «Лэйкерс». Но хоккей в Городе Ангелов, переполненном селебрити и различными развлечениями, никого не привлекал: «короли» не собирали аншлаги, не будоражили воображение, не вызывали обсуждений. Единственным шансом для Макнела было приглашение уже готовой большой звезды, а других кандидатур в то время, кроме Гретцки, и не было. «Мне надо было что-то придумать, чтобы продать хоккей в Лос-Анджелесе», — говорил Брюс.

Получив контрольный пакет акций «Кингз», Макнел начал разговаривать с Поклингтоном о, казалось бы, невозможном. Поначалу босс «Эдмонтона» только отшучивался, что Брюсу придётся отдать за Гретцки всю команду, однако уже в июне 1988-го хозяин «Ойлерз» на ужине в Торонто произнёс те самые слова, фактически выдвинув конкретные требования.

Фото: Mike Powell/Getty Images

Почему Поклингтон решился на этот шаг, понимая, что в Эдмонтоне (да и в целом в Канаде) его мгновенно проклянут? Конечно, из-за денег. Франшиза «Ойлерз» начала испытывать финансовые затруднения, и с точки зрения бизнеса владельцу было логично не только разгрузить платёжку, но и получить деньги наличкой, а в хоккейном плане подумать о перспективе. Поэтому в довесок к $15 млн в Эдмонтон отправились два молодых игрока Джимми Карсон и Мартин Желинас, а также первые пики драфтов 1989, 1991 и 1993 годов. Гретцки же прихватил с собой в «Кингз» Майка Крушельницки и личного охранника Мартина Максорли.

Просто бизнес и никакого безумия

Но была и другая причина, без которой Поклингтон вряд ли бы согласился на обмен. Контракт Гретцки заканчивался через полтора года, и Уэйн хотел выйти на рынок свободных агентов. «Я сказал тогда Уэйну: «Мы должны решить это сейчас. Давай заключим новый контракт. Или я, к сожалению, буду вынужден тебя обменять». Гретцки мне ответил: «Нет, пусть рынок определит, сколько я должен зарабатывать», — рассказывал Поклингтон.



Очевидно, Гретцки не держался за «Эдмонтон» и был готов покинуть город, где его возвели в ранг божества. По одной из версий, на будущие планы Уэйна влияла тогда и его жена Джанет Джонс. Мол, актриса была совсем не прочь перебраться в США, поближе к Голливуду, а переезд в Лос-Анджелес так и вовсе был идеальным вариантом.



Надо сказать, что в те времена в НХЛ не существовало никакого потолка зарплат, а в лиге выступали команды значительно богаче «Эдмонтона», так что если бы Гретцки вышел на рынок, то у «Ойлерз» было не так уж много шансов удержать свою главную звезду. Поклингтон понимал это, и решил не расставаться со своим главным активом задаром и заодно попробовать смягчить финансовые проблемы организации. С этой точки зрения обмен Гретцки уже не выглядит безумным, не правда ли?

Рекорд Гретцки, который не по силам даже Овечкину. Великий забил 50 голов за 39 матчей Такие рекорды случаются раз в жизни. И не для того, чтобы их перебивали.

Уэйн знал, что его обменивают, однако на пресс-конференции, где о сделке было объявлено официально, Гретцки не смог сдержать слёз. «Я очень расстроен тем, что ухожу из „Эдмонтона“. Мне нравилось жить здесь, я люблю болельщиков», — голос величайшего хоккеиста всех времён задрожал на этой фразе, после чего Гретцки отошёл от микрофона.

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Довелось прочитать, что Поклингтон за такое поведение обозвал Гретцки актёром, но вряд ли Уэйн намеренно вышибал слезу из болельщиков Эдмонтона. Наверняка он действительно сожалел о расставании с «Ойлерз», о неминуемом крахе династии, а ещё, скорее всего, Гретцки не ожидал, что Поклингтон действительно обменяет его, не дав доиграть за «нефтяников» до конца контракта. Великого форварда обижал сам факт обмена, ощущение того, что он из живой легенды клуба превратился в выгодный актив, ведь помимо «Лос-Анджелеса», Поклингтон торговался за Гретцки ещё с «Ванкувером», «Детройтом» и «Рейнджерс».

Фото: Mike Powell/Getty Images

Траур в Эдмонтоне и шоу в Калифорнии

Публика в Эдмонтоне, разумеется, даже не желала входить в положение Поклингтона и в гипертрофированной форме разделяла досаду Гретцки. Разгневанные болельщики в городе устроили протестный марш и сожгли чучело владельца команды. Телефоны «Ойлерз» раскалились от звонков, в которых люди обещали отказаться от абонементов и забыть о существовании команды. А депутат парламента Канады предложил правительству заблокировать сделку или выкупить контракт Гретцки и продать его другому канадскому клубу. «Ойлерз» без Гретцки – это как яблочный пирог без мороженного, как зима без снега", — сказал лидер Новой Демократической Партии в парламенте Нелсон Райис.



Пока Эдмонтон погружался в траур, Брюс Макнел решил устроить в Лос-Анджелесе целое шоу из перехода Гретцки. Владелец «Кингз» созвал журналистов на пресс-конференцию по поводу представления новой формы — Макнелу не нравились прежние пурпурно-жёлтые джерси, и он решил перекрасить «королей» в хромированные цвета. Брюс поднялся на трибуну и обратился к прессе: «Перейдём к моменту, которого вы так долго ждали. Рады представить вам… нашу новую форму». Выждав небольшую паузу, Макнел продолжил: «Можно пригласить нашу модель?» И тогда в зал зашёл Гретцки в сопровождении супруги.



Эффект разорвавшейся бомбы — так сейчас любят называть мало-мальски громкий и неожиданный трансфер. Но вряд ли когда-то ещё хоккейный мир испытывал эмоции, сопоставимые с теми, что сопровождали обмен Гретцки. Однако если в Эдмонтоне искренне горевали фанаты, обожавшие сам хоккей и в свою команду, то в Лос-Анджелесе в день трейда ликовали коммерсанты. «Нам уже ничего не надо было продавать. У нас играет лучший хоккеист мира. Все будет продаваться само собой», — радостно заявлял Деннис Метц, ответственный за распространение билетом на матчи «Кингз».

Фото: Getty Images

Макнел смог продать хоккей в Лос-Анджелесе, причём очень быстро. Количество купленных абонементов на сезон увеличилось с пяти до девяти тысяч, а всего на болельщиках за один хоккейный год «Кингз» удалось заработать $23 млн — в шесть раз больше, чем до перехода Гретцки! Брюсу удалось добиться и своей главной цели: влиятельные политики и звёзды шоу-бизнеса оккупировали места в VIP-ложах стадиона, что тоже повлияло на заполняемость трибун. На матчах «королей» болельщиков теперь привлекала не только главная хоккейная звезда, но и возможность повидаться в коридорах арены с Сильвестром Сталлоне или Томом Хэнксом. Так Лос-Анджелес заразился хоккеем.

Великий стал величайшим. 30 лет назад Гретцки обошёл Горди Хоу Уэйн набрал рекордное 1851-е очко в НХЛ и до сих пор удерживает звание самого результативного игрока в истории лиги.

После обмена: Гретцки остался великим, «Эдмонтон» чуть не переехал, Макнел загремел в тюрьму

Гретцки провёл в Городе Ангелов восемь сезонов. Забросил 246 шайб, отдал 672 голевые передачи, стал абсолютно лучшим по статистике хоккеистом всех времён. Но к Кубку Стэнли «королей» Уэйн не привёл. При Гретцки «Лос-Анджелес» единственный раз играл в финале, но в 1993 году без особых шансов уступил «Монреалю».

«Эдмонтон» в первый год без Гретцки уступил «Лос-Анджелесу» в первом раунде плей-офф, но в следующем сезоне добрался до своего пятого (и пока последнего) Кубка Стэнли. Однако финансовые проблемы продолжали давить на «нефтяников», вскоре им пришлось распродать всех мало-мальски стоящих хоккеистов, а в 1994 году Поклингтон даже грозился перевезти команду в Гамильтон, если не будет подписано более выгодное соглашение по арене в Эдмонтоне. Ни один из драфт-пиков, полученных от «Кингз», не принёс «нефтяникам» никакой пользы. Джимми Карсон в первый же сезон забил за «Ойлерз» 49 голов и набрал 100 очков, но уже через год не выдержал давления фанатов, видевших в нём замену Гретцки, запросил обмен и отправился в «Детройт». Мартин Желинас задержался в «Эдмонтоне» подольше и стал чемпионом НХЛ в 1990-м.



Майк Крушельницки отыграл в «Лос-Анджелесе» три сезона, игровую карьеру закончил в 1997-м, после чего несколько раз пробовал себя в роли тренера. Засветился в КХЛ в качестве наставника «Витязя» в 2008-2010 годах. Силовик, задира и драчун Марти Максорли поболтался в разных командах НХЛ ещё 12 лет после эпохального обмена, а закончил карьеру со скандалом — лига дисквалифицировала его после печально известного инцидента с тафгаем Дональдом Браширом.

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Любопытно сложилась судьба фактического инициатора трейда Гретцки Брюса Макнела. В 1992 году он стал председателем совета директоров НХЛ и в этой роли вскоре утвердил Гэри Беттмена в должности комиссара лиги, а затем смог убедить исполнительного директора «Уолта Диснея», что компании нужен клуб в НХЛ, причём непременно в Калифорнии. Так в лиге появился «Анахайм», а Макнелу, как владельцу «Лос-Анджелеса», поступила на счёт половина вступительного взноса нового клуба — $25 млн. Эти деньги Брюс сразу же отнёс в банк, чтобы покрыть огромные долги, но в результате этого не хватило, чтобы избежать судебных разбирательств. Бизнес Макнела базировался на кредитах, он занимал огромные суммы (в том числе и для того, чтобы заплатить Поклингтону за Гретцки) и не возвращал их в срок, и в конце концов отправился в тюрьму — в 1997 году его хотели приговорить к 45 годам заключения, но нашлись смягчающие обстоятельства, скостившие срок до 70 месяцев. Брюс вышел на свободу в 2001-м, и лишь тогда Гретцки, ставший хорошим другом бизнесмена, разрешил «Лос-Анджелесу» вывести его номер из обращения.

В чём эпохальность сделки?

Обмен Гретцки из «Эдмонтона» в «Лос-Анджелес» стал поистине эпохальной сделкой. Хотя бы потому, что заключена она была напрямую между владельцами клубов, а генеральные менеджеры до последнего момента оставались в неведении. Глен Сэйтер, занимавший эту должность в «Ойлерз», рассказывал, что Поклингтон сообщил ему об обмене незадолго до официального объявления, когда они играли в гольф. «Мне очень хотелось дать ему по морде», — вспоминал Сэйтер свои первые ощущения.



Кроме того, именно переезд Гретцки в Америку задал НХЛ курс на США, был дан огромный толчок для популяризации хоккея во всей стране в целом и в Калифорнии в частности. А ещё смелые действия Макнела стали примером для многих других функционеров в плане создания ажиотажа и шоу вокруг игры с шайбой.



Но ключевой смысл обмена для всей НХЛ состоял в другом. После этого трейда всем стало понятно, что переходы спортсменов из одного клуба в другой — это просто бизнес. Ни любовь болельщиков, ни прочие абстрактные вещи не способны помешать сделке, на кону которой маячит материальная выгода. И все последующие обмены, какими бы невероятными они не казались, можно было объяснить одной фразой: «Если Уэйна Гретцки можно обменять, то и любого другого тоже».