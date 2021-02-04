«Погрузил в атмосферу оскорблений и унижений». Зачем хоккеист Людучин «наехал» на Разина?

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин – своеобразный человек с непростым характером. Хоккейные болельщики прекрасно помнят, как во времена работы в ВХЛ в «Ижстали» Разин с голым торсом дрался с тогдашним тренером ТХК Алексеем Ждахиным. Как заставлял хоккеистов «Автомобилиста» надевать розовые пиджаки, подкалывал Владимира Крикунова на пресс-конференции, впутывался в другие истории. Но всё это осталось в прошлом.

«Хлопайте баскетболисток по попкам». Разин «наехал» на Крикунова Разин первый раз после увольнения из «Автомобилиста» приехал в Екатеринбург и выдал одну из самых интересных пресс-конференций сезона.

Сейчас Разин старается меняться, сделав выводы из всех упомянутых историй. Несмотря на скромный по хоккейным меркам бюджет и средний состав, череповчане выступают в регулярном чемпионате КХЛ очень достойно. Кто-то ещё до старта регулярки говорил, что плей-офф клубу из Вологодской области не видать, но вышло иначе. Шансы на то, что «сталевары» окажутся в первой восьмёрке Западной конференции, достаточно высоки. По сути, завтра у команды ключевой матч со «Спартаком» — прямым конкурентом за право участвовать в розыгрыше Кубка Гагарина.



Сейчас череповчане находятся на седьмом месте и четыре очка опережают красно-белых при равном количестве сыгранных встреч. Повторимся, для команды с возможностями «Северстали» это действительно круто, да и хоккей хоккеисты Андрея Разина показывают симпатичный. Равнодушных на льду нет, все бьются.



Тем удивительнее слышать критику в адрес главного тренера череповчан, а порой и откровенную грязь. Которая, видимо, должна деморализовать Разина и заставить его нервничать. Нельзя исключать, что именно такая цель и преследуется людьми, которые начали ворошить былое.



Сразу вспоминаются слова бывшего хоккеиста Евгения Лапенкова, который играл под руководством Разина, а затем вылил на специалиста ушат грязи. Где сейчас Лапенков и чем он занимается – известно только самому Лапенкову и его окружению, а вот Разин возглавляет клуб КХЛ.

Экс-игрок «Северстали» Лапенков: Разина нельзя назвать тираном. Он просто моральный урод

Разин: возможно, Лапенковым руководило желание отомстить. Он собрал все мои проколы

Но одним Лапенковым, как выяснилось, дело не ограничилось. На сей раз выступил хоккеист Роман Людучин, решивший попробовать себя в роли популярного блогера. Людучин завёл персональный канал в мессенджере Telegram, куда раз разом выливает поток воспоминаний. Нападающий, последним клубом которого на сегодняшний день стал венгерский «Уйпешт» (за него Людучин провёл лишь три матча), сразу начал активно продвигать свой канал в массы. Причём делать это до такой степени навязчиво (о канале Людучина в своих соцсетях не написал только ленивый), что подписываться на подобные блоги совершенно не хочется. Реклама – это хорошо, но продвигать продукт всегда нужно грамотно и с умом.

Очередная запись Людучина, на этот раз про Разина, разлетелась по СМИ, быстро став достоянием общественности.

Роман Людучин Хоккеист «Все мы помним, как в прошлом сезоне взорвало общественность письмо хоккеистов ХК «Северсталь». Группа игроков посредством спортивных телеграм-каналов обратилась к наблюдательному совету клуба с требованием отставки тренера Андрея Разина, который погрузил команду в атмосферу оскорблений, унижений и поисков виновных. Тогда глас народа, как это практически всегда бывает в нашей стране, остался неуслышанным».

Далее Людучин приводит прямую речь своего источника, не называя его фамилии.



«Я пообщался с одним из авторов этого письма. Вот что он мне рассказал прямо из раздевалки «Северстали»: «Все эти разговоры о том, что Разин такой хороший мотиватор, — это всё чушь. Большинство в команде его презирает. Со многими он просто не смог сработаться. Ансель Галимов, Владислав Кара – все они не просто так не прижились в команде. И таких случаев было гораздо больше. Неслучайно у тренера Разина ни в одной команде толком не смог заиграть ни один легионер – иностранцам его методы работы, основанные на унижении, чужды.



Не зря говорят, что тренер, который не может мотивировать команду словом, угрожает физической расправой. В какой-то момент наш Андрей Владимирович боксёром заделался. Было дело, недовольных его методами работы даже звал выйти с ним раз на раз. Ещё была история, когда в команду прямиком с гор спустился бородатый боец ММА, который персонально занимался с Разиным. Видимо, готовил его к поединкам против своей команды.



Кто-то из хоккеистов терпит такого тренера из-за денег, кому-то больше просто некуда идти. Разин любит демотивировать и подавлять: предсказывает будущее и в красках описывает молодым, что без него их ожидает падение и жизнь на дне. Есть, конечно, и такие, для кого является нормой, когда с ними обращаются как со скотом, но мне этих людей не понять», — написал Людучин.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Не удивимся, кстати, если собеседником Людучина снова стал Евгений Лапенков. Роман и Евгений в своё время играли в одном звене в «Спартаке», а также вместе выступали за «Югру», которую тренировал… Правильно, Андрей Разин. Если внимательно прочитать всё, что написал Людучин у себя в Telegram, а затем сопоставить с находящимися в открытом доступе фактами, сомнений практически не остаётся.



Получается, что Людучин взбаламутил общественность и снова поднял тему конфликтности Разина в самый неподходящий для череповчан момент. Именно тогда, когда «Северсталь» ведёт борьбу за плей-офф и ей не нужны лишние раскачивания лодки. Случайность или совпадение? Об этом может рассказать только сам Роман Людучин. Но выглядит всё это как-то странно и даже нелепо.