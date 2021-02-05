Овечкин обошёл Гартнера по голам в НХЛ! Теперь он седьмой снайпер в истории

«Вашингтон» продолжает лихорадить. Пока четверо российских хоккеистов продолжали оставаться на карантине, «столичные» мобилизировали все ресурсы и великолепно отыграли отрезок без Овечкина и компании — три победы в четырёх матчах и ни одного поражения в основное время. Но после возвращения капитана команды коллектив не смог продолжить эту удачную серию: победный матч с «Бостоном» сменился двумя подряд поражениями в основное время.

На игру с «Рейнджерс» наставник гостей Питер Лавиолетт заявил 11 нападающих и 7 защитников — состав выглядел странно из-за большого количества отсутствовавших.

«Рейнджеры», в свою очередь, достаточно успешно пережили инцидент с отчислением Тони Деанджело, а главной силой ньюйоркцев продолжила оставаться связка Артемия Панарина и Райана Строума.

Именно это звено «рейнджеров» и обеспечило своей команде раннее лидерство в счёте, когда Строум на пятачке умело подправил дальний бросок защитника Адама Фокса. «Вашингтон» уступал хозяевам в активности и долго не мог найти нужный темп во взаимодействии, что вылилось в потрясающий гол Энтони Битетто: защитник «синерубашечников» устроил себе настоящую экскурсию по зоне соперника, прежде чем отправил шайбу за спину Витеку Ванечеку.



«Мой гол получился каким-то волшебным. Надеваешь свитер «Рейнджерс» — и сразу начинают происходить какие-то магические вещи», — отметил после матча Битетто. «В тот момент сначала я думал: «Боже мой, что он делает?». А затем шайба влетела в ворота после его броска, и я подумал, что это было хорошее исполнении. В целом Энтони провёл отличный матч. Он знает, что нужно делать на льду и всегда находился рядом», — добавил главный тренер Дэвид Куинн.

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«Столичные» ответили на это очень необычным голом Карла Хагелина, который до матча был единственным игроком основного состава команды, оставшимся без заброшенной шайбы. Швед сделал 16 бросков в створ за предыдущие матчи, а забил без помощи клюшки: два рикошета дезориентировали голкипера Игоря Шестёркина, который не попал ловушкой по шайбе, и вместо сейва забил её за линию ворот.



«Шайба просто попала меня и оказалась в воротах. Конечно, мне приятно, что я забил хотя бы так», — с улыбкой сказал Хагелин после игры, но переломным этот курьёзный гол не стал.

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В третьем периоде Райан Строум при поддержке Панарина и Каапо Какко оформил голевой дубль и, по сути, закрепил победу за ньюйоркцами. Это был четвёртый гол Строума в шести последних матчах и шестое очко за этот период. Что же до Артемия Панарина, то он финишировал с ассистентским хет-триком, поучаствовав ещё и в шайбе Павла Бучневича, который поразил пустые ворота. На счету форварда из Коркино в нынешнем сезоне 15 (5+10) очков.

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За 9 минут до конца у «Вашингтона» забил Александр Овечкин, но «рейнджеры» нашли способ удержать победу. Для Великой восьмёрки этот гол стал знаковым и помог обогнать Майка Гартнера в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ — теперь он седьмой снайпер за всю историю лиги (709 голов — у Овечкина, 717 — у Фила Эспозито, 731 — у Марселя Дионна).

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За день до матча Овечкин специально тренировал свой знаменитый бросок в касание: после окончания занятия он попросил уйти с ворот голкипера Крэйга Андерсона и отрабатывал свои мощнейшие щелчки на пустой сетке. Александр получил в этом матче огромное количество игрового времени (27 минут и 17 секунд), что стало для него личным рекордом за последние 10 лет.

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«Мы начинаем возвращаться к отметке в 50% набранных очков. Нам важно остановить своё кровотечение, хотя обстоятельства в последнее время складывались уникальные. Хорошо, что мы взяли 5 из 6 возможных баллов, это вернёт нам уверенность. Здорово сыграла тройка Панарин — Строум — Какко. Думаю, нам нужно перестать твердить про молодого финна, каким великолепным игроком он может стать. У нас есть своё видение, как он может выглядеть, но ему всего 19 лет. Наша работа — продолжать следить за Какко, чтобы он развивался и продолжал становиться лучше», — отметил после матча главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.



Голкипер Игорь Шестёркин одержал свою третью победу кряду, сделав 31 сейв. Он стал 143-м голкипером, которого в своей карьере огорчал Овечкин (до этого Александр Шестёркину не забивал), но вряд ли впечатления от игры стали для вратаря плохими. «Буду ли я и дальше играть матчи подряд — это решение тренера. Я всегда готов, когда это требуется», — сказал Игорь.