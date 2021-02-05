О чём говорили Овечкин и Панарин? Любопытный момент с участием русских звёзд НХЛ

Первый забил, второй сделал три голевые передачи, а перед этим во время матча нападающие мило поболтали.

Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» был отмечен одним весьма любопытным эпизодом, который сразу же привлёк внимание огромного количества болельщиков. В концовке первого периода, при счёте 1:0 в пользу «синерубашечников», тройки Артемия Панарина и Александра Овечкина выстроились на вбрасывании в средней зоне. Российские форварды оказались рядом друг с другом и не упустили возможности пообщаться. Разговор был недолгим, но несколькими фразами они успели обменяться, при этом на лице каждого промелькнула улыбка.

«Уверен, они о чём-то болтают на своём языке», — сказал комментатор телекомпании NBC Sports Майк Эмрик, спровоцировав обсуждение о предмете разговора бомбардиров.



«Знаете, когда я смотрю на такое общение Овечкина и Панарина, не могу не подумать про политику», — отметил в «Твиттере» чешский болельщик «Детройта» Павел Коут. Конечно, такое предположение, как и обсуждение строительства новых катков в нехоккейных регионах России, было самым популярным среди пользователей социальных сетей, но вряд ли такой диалог имел место во время игры, где все мысли сосредоточены на хоккее. Давайте пофантазируем, о чём же говорили Овечкин и Панарин.

Олимпиада в Пекине

В последние дни об Олимпиаде много говорят в Северной Америке. В частности, сборная Канады представила свой менеджерский штаб, который возглавил Даг Армстронг, которому предстоит работать по комплектованию тренерского корпуса и определять кандидатуры игроков. По мнению многих, канадская команда в Пекине будет молодой, а, например, обозреватель Sportsnet Крис Джонстон и вовсе считает, что из прежних обладателей олимпийского золота в сборной будет только Сидни Кросби.



О сборной России и её планах на Игры-2022 пока нет никакой информации, но понятно, что и Артемий Панарин, и Александр Овечкин будут в составе команды, если не получат травм. Панарин находится на пике карьеры, являясь лидером «рейнджеров» и вызывая уважение требовательной нью-йоркской публики, ну а о роли Овечкина, его лидерских качествах и снайперском таланте говорить излишне.



Согласно предварительному расписанию, зимняя Олимпиада в Пекине должна стартовать ровно через год — 4 февраля 2022 года. К слову, на олимпийском турнире Овечкин и Панарин никогда не играли вместе — Артемий ещё не участвовал в Олимпиадах, сыграв только на Кубке мира в 2016 году.

Овечкин обошёл Гартнера по голам в НХЛ! Теперь он седьмой снайпер в истории Панарин оформил ассистентский хет-трик, а «рейнджеры» забили волшебный гол.

Отмена показа матча «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Несколько дней назад на российском телевидении не показали анонсированный матч между «Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз» — вместо него «Матч ТВ» вывел в эфир лыжные гонки и бокс.



«Поскольку знаю, как внимательно читают мой телеграм-канал хоккейные болельщики и любимые спортивные СМИ, поясню, почему матч «Рейнджерс» — «Питтсбург» не был показан в эфире «Матч ТВ».

Партнёры НХЛ по доставке сигнала не предоставили его нашему телеканалу. И уточнять причины и делать так, чтобы в будущем такого не было, чуть сложнее, чем гневаться в комментариях. Панарин всё равно был не айс, Малкина, вон, тоже критикуют, так что, глядишь, и к следующим их матчам в эфире «Матч ТВ» сойдутся уже все звёзды», — написала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки в своём телеграм-канале.

Канделаки — о непоказе матча «Питтсбурга»: партнёры НХЛ не предоставили «Матч ТВ» сигнал

В то, что Овечкин планировал смотреть игру «Рейнджерс» и «пингвинов» вполне можно не верить, но во время плей-офф, находясь в «пузыре», Александр лично приходил смотреть игру соперников. Ну а в межсезонье капитан «Вашингтона» дал Канделаки большое интервью, поэтому на вбрасывании вполне мог спросить Артемия, почему он «был не айс».

Карантин

Играть против Овечкина и не придумать шутку по поводу недавней четырёхматчевой «отсидки» Александра из-за нарушения протокола безопасности — возможно, это было слишком сложно для заводного характера Артемия, который известен своим чувством юмора.



Возможно, Панарин поинтересовался, хорошо ли посидели в одном гостиничном номере Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов, после чего их «накрыла» лига и отправила на карантин. А может быть, Артемий выразил свой респект тому, как «Вашингтон» сыграл эти четыре матча без своего капитана (3 победы и 1 поражение вне основного времени).

Драка в «Рейнджерс»

Драка между защитником Тони Деанджело и вратарём Александром Георгиевым поставила крест на карьере первого в стане «Рейнджерс», а возможно, и в НХЛ в целом. В любом случае это было громкое событие, которое взбудоражило всю лигу, а Панарин и другой российский вратарь Игорь Шестёркин даже в шутку спародировали эту стычку, уходя с площадки в раздевалку.

Игроки «Рейнджерс» Шестёркин и Панарин спародировали стычку Георгиева с Деанджело

Вполне возможно, что Овечкин поинтересовался у Панарина, как закончилась та драка, не планируется ли у «рейнджеров» новых спаррингов и как проявляет себя на этом поприще Артемий.