Невероятная атака и крутые вратари. Каким будет состав сборной США на Олимпиаде

Продолжаем прикидывать составы сборных главных хоккейных держав на грядущую Олимпиаду в Пекине, до которой остаётся всего год. На очереди – сборная США.

Бешеные скорости и новые звёзды. Каким будет состав сборной Канады на Олимпиаде В этой команде править бал будут Маккиннон и Макдэвид, найдётся место и для Кросби, но в третьем звене.

Нападающие

Коннор — Айкел – Бёзер



Молодость – отличительная черта не только сборной Канады, но и американской команды. За семь лет на сцену вышла свежая поросль новых талантов, которая составит основу олимпийской сборной. Их так много, что для всех даже не найдётся места. В нашем варианте состава, например, отсутствуют Мэттью и Брэди Ткачуки, Джек Хьюз, Дилан Ларкин, но у менеджмента «звёздно-полосатых», конечно, может быть другое мнение. В первом звене у нас элитный распасовщик Айкел, быстроногий и креативный Коннор и невероятный финишёр Бёзер.

Дебринкэт — Мэттьюс – Кейн

Второе звено выглядит ничуть не хуже первого. У Дебринкэта был не самый удачный прошлый сезон, но в этом году он снова много забивает и набирает очки практически в каждом матче. Патрик Кейн – неувядающая звезда и умнейший игрок, который продолжает доминировать, несмотря на уже солидный возраст. Их связка с Дебринкэтом сверкала на двух чемпионатах мира, а Мэттьюс ещё в несколько раз повышает опасность целого звена.

Годро — Павелски – Гюнцель

Ещё один ветеран команды Джо Павелски на несколько лет старше Кейна, но у кого поднимется рука прокатить его мимо сборной? Он один из тех, кто умеет на зубах вытаскивать сложнейшие матчи, всегда бьётся до конца, отдавая себя без остатка, полезен как в равных составах, так и в большинстве и меньшинстве. А с молодёжью по краям и вовсе должен получить второе дыхание. Маленький и юркий Годро будет руководить атакой, Гентцель – завершать их.

Пачьоретти — Хейз – Ван Римсдайк

Хейз настолько умный и универсальный нападающий (и игрок меньшинства), что совершенно точно заслужил место в составе. По крайней мере на данный момент, через год всё может измениться.



В «Филадельфии» Хейз периодически выходит с Джеймсом ван Римсдайком и демонстрирует с ним отличную «химию». Ван Римсдайк, в свою очередь, пусть и перевалил за 30 лет, но шикарно начал этот сезон и сейчас выглядит если не железным кандидатом в сборную, то по крайней мере игроком, которого надо обязательно взять на заметку. То же самое касается Пачьоретти, который, несмотря на возраст, особенно ярко проявляет себя в важных матчах.

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Защитники

Мартинес – Хьюз



Веренски – Джонс



Крюг – Карлсон



Макдона – Фокс



В линии обороны у США выбор огромный, и кого-то из качественных защитников неизбежно придётся оставить за бортом. Одна связка приходит на ум мгновенно – это Сет Джонс и Зак Веренски, которые уже не первый год составляют первую пару «Коламбуса».



В остальных парах мы постарались уравновесить атакующие таланты с оборонительными навыками. Чтобы Куинн Хьюз мог спокойно идти вперёд и творить свою магию, рядом с ним должен играть кто-то надёжный и ответственный, как Алек Мартинез. То же самое можно сказать про третью пару, в которую мы поставили двух мастодонтов защитного цеха, опытнейших Тори Крюга и Джона Карлсона. В четвёртой паре вполне может оказаться молодой защитник «Рейнджерс» Адам Фокс, который прогрессирует семимильными шагами. А рядом с ним – Макдона, Джефф Питри, Джастин Фолк или Чарли Макэвой. Выбор, повторимся, невероятный и очень сложный.

Вратари

Хеллебайк, Гибсон, Куик



С такой невероятной и размашистой, но не самой сильной на своей половине площадки атакой вратарям США придётся творить чудеса. И американцам повезло, что такие голкиперы у них есть, даже два. За звание первого номера будут бороться действующий обладатель «Везины» Коннор Хеллебайк и Джон Гибсон, который удивительным образом удерживает «Анахайм» на плаву и входит в пятёрку голкиперов лиги по коэффициенту надёжности и проценту отражённых бросков. Третий вратарь поедет в Пекин в роли статиста, и им может быть кто угодно, например Джонатан Куик.