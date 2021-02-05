Стартуем с Чехией, закончим с Беларусью. Всё о расписании сборной России на ЧМ-2021

На днях стало официально известно, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии. Все команды сыграют в Риге, а у Беларуси в связи с непростой политической обстановкой в стране мировой хоккейный форум забрали.

Споров по факту переноса турнира в одну страну было много, но ничего не остаётся делать, кроме как принять решение ИИХФ. В Минск большинство европейских сборных вряд ли бы полетели, аналогично можно сказать и про национальные команды Канады и США.



На то, чтобы принять у себя турнир, претендовали и словаки с датчанами, однако в итоге всё решили отдать латвийцам.



«Хотел бы поблагодарить организаторов из Словакии и Дании за готовность принять у себя чемпионат мира с учётом настолько сжатых сроков. Но совет ИИХФ посчитал, что проведение турнира в одной стране позволит организаторам быть более гибкими. С одной стороны, мы будем готовы к организации «пузыря», с другой – сумеем приготовиться ко встрече с болельщиками, если всё пойдёт хорошо», — прокомментировал решение президент ИИХФ Рене Фазель.

«На ЧМ-2006 Овечкин и Малкин были восходящими звёздами, билеты на матчи России сметали» Во второй раз в истории чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге. Янис Степитис — о нынешних реалиях и с воспоминаниями 15-летней давности.

Сегодня Международная федерация хоккея опубликовала полное расписание матчей группового этапа. Конечно, нам прежде всего интересен календарь российской сборной.

Справка «Чемпионата»

Расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021

21 мая. 17:15 мск. Россия — Чехия

22 мая. 17:15 мск. Великобритания — Россия

24 мая. 17:15 мск. Словакия — Россия

26 мая. 17:15 мск. Россия — Дания

29 мая. 17:15 мск. Швейцария — Россия

31 мая. 21:15 мск. Россия — Швеция

1 июня. 21:15 мск. Россия — Беларусь 21 мая. 17:15 мск. Россия — Чехия22 мая. 17:15 мск. Великобритания — Россия24 мая. 17:15 мск. Словакия — Россия26 мая. 17:15 мск. Россия — Дания29 мая. 17:15 мск. Швейцария — Россия31 мая. 21:15 мск. Россия — Швеция1 июня. 21:15 мск. Россия — Беларусь

Сразу отметим, что все матчи команда Валерия Брагина проведёт на льду олимпийского центра, где будет залит лёд и оборудованы трибуны. Это совсем недалеко от «Арены-Рига», где сыграет группа B, так как именно её участником являются хозяева турнира.



Учитывая, что организаторами, в соответствии с нынешними реалиями, всё равно будет создан специальный «пузырь» для всех участников и делегаций, нет особой разницы, на какой арене проводить матчи группового этапа. Заполнять трибуны на 100% не разрешат точно, а если какую-то часть болельщиков всё же допустят, то все они без проблем уместятся на обеих аренах.

Календарь матчей россиян интересен. Уже в первом туре нашей команде встречаться с чехами. Соперник серьёзный, поэтому начать необходимо исключительно за здравие, дабы потом не оглядываться на другие игры и не просчитывать устраивающие нас результаты. Здорово, когда всё зависит только от тебя самого. Ведь занять, безусловно, хочется первое место.



Сразу два дня отдыха россияне получат после игры с датчанами. Она состоится 26 мая, а со швейцарцами предстоит встретиться только 29-го. День перерыва будет и между матчами со Словакией и Данией.



Со вторым ключевым соперником по группе – национальной командой Швеции – сборной России играть в последний день мая, а завершить групповой турнир предстоит с беларусами. Хочется верить, что к этому моменту все свои турнирные задачи россияне уже решат, а игра с Беларусью станет генеральный репетицией перед плей-офф.