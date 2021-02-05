Стартуем с Чехией, закончим с Беларусью. Всё о расписании сборной России на ЧМ-2021

На днях стало официально известно, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт в Латвии. Все команды сыграют в Риге, а у Беларуси в связи с непростой политической обстановкой в стране мировой хоккейный форум забрали.
Споров по факту переноса турнира в одну страну было много, но ничего не остаётся делать, кроме как принять решение ИИХФ. В Минск большинство европейских сборных вряд ли бы полетели, аналогично можно сказать и про национальные команды Канады и США.
На то, чтобы принять у себя турнир, претендовали и словаки с датчанами, однако в итоге всё решили отдать латвийцам.
«Хотел бы поблагодарить организаторов из Словакии и Дании за готовность принять у себя чемпионат мира с учётом настолько сжатых сроков. Но совет ИИХФ посчитал, что проведение турнира в одной стране позволит организаторам быть более гибкими. С одной стороны, мы будем готовы к организации «пузыря», с другой – сумеем приготовиться ко встрече с болельщиками, если всё пойдёт хорошо», — прокомментировал решение президент ИИХФ Рене Фазель.
Сегодня Международная федерация хоккея опубликовала полное расписание матчей группового этапа. Конечно, нам прежде всего интересен календарь российской сборной.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021
21 мая. 17:15 мск. Россия — Чехия
22 мая. 17:15 мск. Великобритания — Россия
24 мая. 17:15 мск. Словакия — Россия
26 мая. 17:15 мск. Россия — Дания
29 мая. 17:15 мск. Швейцария — Россия
31 мая. 21:15 мск. Россия — Швеция
1 июня. 21:15 мск. Россия — Беларусь
Сразу отметим, что все матчи команда Валерия Брагина проведёт на льду олимпийского центра, где будет залит лёд и оборудованы трибуны. Это совсем недалеко от «Арены-Рига», где сыграет группа B, так как именно её участником являются хозяева турнира.
Учитывая, что организаторами, в соответствии с нынешними реалиями, всё равно будет создан специальный «пузырь» для всех участников и делегаций, нет особой разницы, на какой арене проводить матчи группового этапа. Заполнять трибуны на 100% не разрешат точно, а если какую-то часть болельщиков всё же допустят, то все они без проблем уместятся на обеих аренах.
Календарь матчей россиян интересен. Уже в первом туре нашей команде встречаться с чехами. Соперник серьёзный, поэтому начать необходимо исключительно за здравие, дабы потом не оглядываться на другие игры и не просчитывать устраивающие нас результаты. Здорово, когда всё зависит только от тебя самого. Ведь занять, безусловно, хочется первое место.
Сразу два дня отдыха россияне получат после игры с датчанами. Она состоится 26 мая, а со швейцарцами предстоит встретиться только 29-го. День перерыва будет и между матчами со Словакией и Данией.
Со вторым ключевым соперником по группе – национальной командой Швеции – сборной России играть в последний день мая, а завершить групповой турнир предстоит с беларусами. Хочется верить, что к этому моменту все свои турнирные задачи россияне уже решат, а игра с Беларусью станет генеральный репетицией перед плей-офф.
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