«Северсталь» на подъёме, но её тренера зовут драться по правилам ММА. Что происходит в КХЛ

После очередного игрового дня КХЛ делимся новой порцией наблюдений и выводов.

Почему Людучин решил разбираться с Разиным именно сейчас?

Вчера «Северсталь» провела очередной сильный матч в нынешней регулярке и достаточно уверенно обыграла «Спартак» — одного из своих конкурентов за место в плей-офф на Западе. Да, в какой-то момент счёт изменился с 3:0 на 3:2, но череповчане всё же контролировали ситуацию, и отыграться красно-белые могли только благодаря везению. Но оно вновь было не на стороне команды Олега Знарка.

Под руководством Андрея Разина «Северсталь» выглядит очень уверенно и симпатично. Уже много раз отмечал, что череповчане стараются играть через атаку, с позиции силы, и вчера, например, «Спартак» был просто смят во втором периоде. Игроки «Северстали» выходят на площадку не работать, а получать удовольствие и приносить его зрителям, за что Разину, конечно, нужно выразить уважение. Череповчане сейчас занимают шестое место на Западе, и им нужно очень сильно постараться, чтобы в результате пролететь мимо плей-офф. Да и в календаре на февраль превалируют домашние игры, а на своей арене «Северсталь» выглядит здорово. Более того, череповчане, на мой взгляд — это единственная команда из нижней части кубковой восьмёрки, которая реально может попортить нервы фаворитам Запада в первом раунде, а не просто создать видимость борьбы.

«Погрузил в атмосферу оскорблений и унижений». Зачем хоккеист Людучин «наехал» на Разина? Главный тренер «Северстали» в нынешнем сезоне даёт результат, но всё равно попадает под шквал критики, а порой и откровенных нападок.

И вот, на фоне подъёма «Северстали» в конце регулярки, происходят странные нападки на Андрея Разина в интернете. Известно, что тренер активно пользуется соцсетями, так что в его случае абстрагироваться не получится. Выпады от Романа Людучина странные не по своей сути (охотно верю, что Разин — далеко не святоша), а по времени их появления. Почему именно сейчас, когда «Северсталь» находится на важнейшем этапе сезона, Людучин завел канал в Telegram, и решил в нём ворошить прошлое наставника? Просто совпадение? Не уверен, зато знаю наверняка, что даже дерзким вызовом на бой по правилам MMA Людучину вряд ли удастся расшатать Разина.

«От лица всех, кого Разин гнобил». Людучин вызвал на бой главного тренера «Северстали»

Ведь совсем недавно наставник «Северстали» сам посредством активного освоения Инстаграма с головой погрузился в мир интернета. Там он «воевал» с агентом, «троллил» хоккеистов, намекал на судейский беспредел и транслировал свой особенный юмор. Словом, не скучал. Я тогда ещё удивлялся, зачем это нужно Разину в разгар непростой регулярки, и высказывал опасение, что холивары в соцсетях негативно скажутся и на нём, и на его полностью авторской команде.

Разин «воюет» с врагами через «Инстаграм». Весело, но зачем это «Северстали»? Эпатаж и весьма странный юмор, который может только навредить череповецкой команде.

Но затем Разин доказал, что на его работу подобные интернет-забавы никак не влияют, а, возможно, даже помогают эмоционально. «Северсталь» вышла из небольшого пике конца декабря — начала января, и сейчас, как мы уже отметили, выглядит великолепно. Ну а сам Разин после победы над «Спартаком» сдержал удар и весьма остроумно ответил Людучину.

Разин — о вызове на бой Людучина: Рома пусть сначала живот свой уберёт, а потом вызывает

Возможно, эта история ещё получит продолжение, но очевидно, что наставника «Северстали» такими выходками не пронять. Он просто будет дальше веселиться, а ценность слов Людучина будет снижаться с каждым новым успехом череповчан. Очень может быть, что некоторые методы тренерской работы Разина сомнительны с точки зрения этики и морали, но прямо сейчас за Андрея Владимировича говорит его команда, которая бы вряд ли показывала классный хоккей, если бы внутри неё была «атмосфера оскорблений и унижений».

«Витязь» и «Спартак» бьются за последнее место в плей-офф. Но какой в этом спортивный смысл?

«Витязь» обыграл вчера минское «Динамо», сравнялся по очкам со «Спартаком» и по дополнительным показателям снова выкинул красно-белых из зоны плей-офф. После матча довольно ярко об этой заочной борьбе за последнее место в кубковой восьмёрке Запада высказался форвард подольчан Каспарс Даугавиньш.

Даугавиньш: оставить «Спартак» без плей-офф было бы шикарно

В словах латвийца сквозит обида на «Спартак». Напомним, что в прошлое межсезонье красно-белые даже не предложили Даугавиньшу новый контракт, и это очень задело форварда. Настолько, что в «Витязе» он выдаёт лучший сезон в карьере и бьёт рекорды результативности КХЛ для хоккеистов с латвийским гражданством. Раньше считалось, что Даугавиньш — это человек Олега Знарка, но летом наставник «Спартака», без которого не принимается ни одно решение по комплектованию состава, посчитал Каспарса то ли старым, то ли уже отыгранным материалом, и понятно, что сейчас форварду будет особенно приятно приложить руку к провалу красно-белых.

Каспарс Даугавиньш Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru

Вообще, конечно, здорово, что у «Витязя» и «Спартака» наклёвывается такая острая борьба за восьмёрку, да ещё и с очным матчем в последнем туре регулярки. Собственно, это единственная стоящая интрига, оставшаяся в КХЛ до плей-офф. Но печальная суть в том, что никакого спортивного смысла это соперничество не несёт. Да, игроки московской и подмосковной команд будут сражаться за продолжение сезона, за выполнение задачи, поставленной руководством, за премии, бонусы и новые контракты. Но, с другой стороны, вся возня между «Витязем» и «Спартаком» — это битва за право с треском проиграть в первом раунде плей-офф ЦСКА.

«Спартак» выйдет в плей-офф, Уфа не обгонит «Авангард». Оставшиеся интриги регулярки КХЛ Квартальнов возьмёт любимый трофей, «Локомотив» не отдаст третье место Запада, а «Барыс» закончит пятым на Востоке.

Подобное мы наблюдали в прошлом сезоне на Востоке. Помните, как рубились «Амур» и «Нефтехимик» в конце регулярки за восьмую строчку? Было интересно, местами захватывающе, но все понимали, что против «Ак Барса» ни у хабаровчан, ни у нижнекамцев нет ни единого шанса. Спортивный смысл отсутствовал, и сейчас — то же самое, только на месте «Ак Барса» ЦСКА.

Извините, но я не верю в плей-офф ни в «Витязь», ни в «Спартак». Через встречи подольской командой с «армейскими» грандами мы уже не раз проходили, и никогда это не заканчивалось ничем хорошим для интриги. Безвольные 0-4 в серии, и до скорых встреч. Сейчас может показаться, что «Витязь» поинтереснее, чем был когда-либо, а СКА и ЦСКА уже не так грозны, но всё это пока ещё не тянет даже на реальную возможность первой победы подольчан в плей-офф в истории КХЛ.

Что касается «Спартака», то ещё совсем недавно у меня была надежда, что подопечные Знарка, выйдя в плей-офф на СКА или ЦСКА, больно пощипают гранда. Она зиждилась на фигуре маститого главного тренера, на его необъятной харизме и громадном опыте. Однако в последнее время мы видим, что Знарок даже при помощи Алексея Жамнова не может разобраться в головах своих подопечных и наладить в команде трудовую дисциплину. «Спартак» неуправляем, и в плей-офф против ЦСКА ему, увы, ловить нечего.

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Так что дуэль «Витязя» и «Спартака» — это соперничество за право не назвать этот сезон совсем провальным. И с этой точки зрения, конечно, победа больше нужна красно-белым, которых в случае невыхода в плей-офф ждёт большая чистка и, вероятно, перемены на руководящих должностях. У «Витязя» же особо ничего не изменится. Разве что только главный тренер Михаил Кравец не получит новый контракт, да Даугавиньш сильно расстроится.

В «Автомобилисте» внезапно появился новый снайпер. Кто такой Жукенов?

Под занавес регулярки Билл Питерс в «Автомобилисте» неожиданно реанимировал карьеру Дмитрия Жукенова. 23-летний нападающий поднялся в состав уральцев из ВХЛ в середине января, а в феврале получил постоянное место в основе и 10 минут игрового времени в среднем за игру и начал забивать. 3 матча — 3 гола, дубль в ворота «Нефтехимика». Откуда же взялся этот новый снайпер?

Дмитрий Жукенов — это один из нераскрывшихся вовремя талантов из системы «Авангарда». Форвард родился в Омске, там же стал заниматься хоккеем, и уже в 17 лет играл в МХЛ за «Омских ястребов». Жукенова ещё в юниорском возрасте заметили в сборной России, и на ЮЧМ-2015 Дмитрий стал вторым бомбардиром нашей национальной команды. Более того, по уровню таланта Жукенова тогда вполне себе сравнивали с одногодками Кириллом Капризовым и Денисом Гурьяновым.

На драфте-2015, правда, Жукенова оценили не слишком высоко — «Ванкувер» забрал Дмитрия только в четвёртом раунде. Впрочем, Капризов на той же ярмарке юниоров ушёл ещё ниже. Но омича такой расклад не смутил, он сразу же уехал в Северную Америку, где провёл два неплохих сезона в юниорской лиге Квебека. Однако «Ванкувер» контракт своему проспекту не предложил, и Жукенов вернулся в Омск.

Дмитрий Жукенов Фото: РИА Новости

Прекрасно помню, что на доморощенного форварда тогда очень рассчитывали омские болельщики. Жукенов тогда уже смотрелся переростком в МХЛ, а во второй игре за «Авангард» забил в ворота «Слована», продемонстрировав одно из главных своих сильных качеств — меткий кистевой бросок, почти без подготовки. Тогдашний наставник омичей Андрей Скабелка продолжил доверять Жукенову, но в последующих матчах Дмитрий потерялся, а с января перестал проходить в состав.

Затем развитие Жукенова в вертикали «Авангарда» застопорилось. За фарм-клуб омичей в ВХЛ «Югру» он толком не поиграл, потом на правах аренды перебрался в Чехию, где тоже не блистал, а в конце декабря «ястребы» обменяли Дмитрия в новокузнецкий «Металлург» в обмен на спортивные права на форварда Юусо Иконена и защитника Сами Ватанена. За «Кузню» Жукенов поиграл до конца сезона (10 игр, 2 очка), а летом 2019-го перебрался в систему «Автомобилиста» и весь прошлый чемпионат провёл за «Горняк», став третьим бомбардиром команды.

В нынешнем сезоне Жукенов тоже играл на своём привычном уровне в Учалах, но вот был вызван Питерсом, и теперь пытается зайти в КХЛ со второй попытки. Дмитрий — центрфорвард, начал в «Автомобилисте» с четвёртого звена, но в последнем матче уже выходил в третьей тройке с Бочаровым и Секстоном. Талант у парня определённо есть, доверие тренера тоже пока присутствует, да и перезагрузиться в 23 года — это совсем не поздно. Вполне возможно, что «Автомобилист» станет для Жукенова тем трамплином, с которого парень всё-таки запрыгнет в большой хоккей.