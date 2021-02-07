«Малкин играет даже хуже, чем кажется». Он впервые в сезоне забил в равных составах

«Евгений Малкин играет даже хуже, чем кажется», — с таким заголовком недавно вышла заметка обозревателя Yahoo Sports Стивена Психоджиоса, который ведёт рубрику подсказок для играющих в фэнтэзи (тех, кто собирает свою виртуальную команду). Малкина пригласили к себе 97% пользователей этой игры, но за первые 8 матчей сезона он забил лишь один гол и набрал три очка.



«Справедливо задаться вопросом о том, не накрыло ли время и возраст звёздного 34-летнего игрока. На протяжении многих лет он играл в силовой манере и это стоило ему многих травм. За последние семь сезонов он только раз добрался до отметки в 70 сыгранных матчей. Тревожная история травм и медленный старт в чемпионате — это большие красные флаги для фантастических перспектив Евгения на оставшуюся часть сезона», — такое резюме выдал обозреватель Малкину, который и сам не был в восторге от того, как шли дела.

«Мне нужно посмотреть на себя в зеркало. Нужно больше бороться и помогать команде победить. Конечно, сейчас сложно говорить что-то хорошее о моей игре, но я надеюсь, что она придёт, я верю в себя. Надо приходить на стадион и отрабатывать каждую смену. Сейчас сложно играть, без болельщиков всё немного иначе. Но мы все в одинаковой ситуации», — говорил Малкин в конце января, когда в 8 матчах у него было только 15 бросков в створ.



Медленный старт для уральца необычен. В прошлом сезоне он стартовал великолепно, набрав 7 баллов в 8 матчах, но нынче пока никак не может набрать нужные обороты, имея в активе после 11 встреч 6 (2+4) очков и показатель полезности «-2».

В выездной игре против «Айлендерс» Евгений забил свой первый в сезоне гол в равных составах. Малкин сравнял счёт в самом конце второго периода, пробив голкипера Семёна Варламова отменным броском со средней дистанции.

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Большую часть матча «Питтсбург» смотрелся лучше, а первое звено «пингвинов» в лице Кросби, Гюнцеля и Раста полностью доминировало в плане создания голевых моментов и удержания «островитян» вдали от шайбы. Но в третьем периоде «пингвины» совершили слишком много ошибок, к тому же к потеряли нападающего Джареда Макканна, который получил травму в середине игры.



Победный гол Андерса Ли может записать себе в пассив голкипер «Питтсбурга» Тристан Джарри, который не удержал шайбу после дальнего броска и дал сыграть сопернику на добивании. Спустя месяц после начала сезона Джарри, как и Малкин, пытается найти свою игру, но действует не слишком надёжно — в эпизоде с первым голом в матче, который забил Джордан Эберле, вратарь пропустил бросок с неудобной руки в ближний угол.

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«Джарри работает в тесном контакте с тренером вратарей Майком Бакли. Он потерял время в тренировочном лагере, мы стараемся максимально хорошо подготовить его к матчам. Но, несмотря на неудачу, мы сыграли не так уж плохо. Наша игра в равных составах была хорошей, мы прибавили по ходу матча. В третьем периоде контролировали шайбу, а эпизоды с третьим и четвёртым голом в наши ворота — здесь нужно было избегать тех обстоятельств, которые привели к роковому удалению. Что ж, будем извлекать уроки», — сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.



Что же касается «островитян», то они прервали серию из пяти поражений. 28 сейвов Семёна Варламова помогли наставнику команды Барри Тротцу одержать свою 849-ю победу в карьере, и теперь он занимает третье место в истории. Вторую позицию в списке занимает Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз») – 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).

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Сам Варламов сыграл свой 500-й матч в карьере, став 14-м действующим вратарём, кто достиг этой отметки. «Я очень рад этой победе, с нетерпением ждал этого матча. Для меня это большое достижение. Хочу поблагодарить всех партнёров и тренерский штаб, которые были частью этих 500 матчей», — сказал Семён после игры.



«Такая игра Варламова внушает уверенность всей команде. Когда ты не доверяешь своему голкиперу, то действуешь по-другому, ты нерешителен и не агрессивен. Каждая ошибка может завершиться голом. А когда Варламов так хорош, то это даёт уверенность и стабильность», — сказал Тротц.