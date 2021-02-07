Канада без игроков НХЛ на ЧМ. Как может выглядеть состав «кленовых листьев»?

Представим, что НХЛ и АХЛ не отпустят своих игроков в Ригу. Кто займет их места?

Эпопея вокруг места проведения Чемпионата мира по хоккею в 2021 году закончилась. Турнир стартует в конце мая в Риге. Календарь позволяет приехать на него игрокам из Северной Америки, но возможен такой вариант событий, что из-за ситуации с коронавирусом НХЛ не отпустит своих игроков в Европу. Как тогда будут выглядеть сборные на мировом первенстве? Составы европейских команд наверняка будут отсылать к Евротуру, а что с Канадой и США? Давайте немного пофантазируем.

«Чемпионат» представляет свою версию сборной Канады на ЧМ-2021 (если НХЛ/АХЛ не отпустит игроков в Европу).

Вратари: Эдвард Паскуале («Локомотив»), Оливьер Рой («Аугсбург», DEL), Майкл Гартейг («Ингольштадт», DEL)

Главной стеной канадцев станет вратарь ярославского «Локомотива» Паскуале. Он показывает очень уверенную игру в этом сезоне, на данный момент Эдвард лучший канадский вратарь в Европе. Но не стоит списывать со счетов его конкурентов по позиции. После 11 матчей в немецком чемпионате у Майкла Гартейга солидный процент отраженных бросков – 94%. У его соотечественника Роя дела не так хороши (89,1% в 6 матчах), но на протяжении последних 3 сезонов в немецком чемпионате он имел в среднем 92%. Если Оливьер подтянет игру, то он может рассчитывать на приглашение в сборную. Но место основного вратаря уже занято.

Эдвард Паскуале Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Защитники: Чарлз Геноуэй («Автомобилист»), Мэтт Робинсон («ЦСКА»), Райан Спроул(«Куньлунь»), Тревор Мёрфи («Ак Барс»), Алекс Грант («Йокерит»), Нолан Зэйджак («Оскарсхамн», SHL), Эрик Гелинас («Рёгле», SHL), Пол Постма («Клагенфурт», ICEHL)

В Европе обилие хороших канадских защитников, среди них много праворуких игроков. В нашем составе таких четыре хоккеиста: Робинсон, Грант, Спроул, Постма. Про игроков КХЛ долго распинаться не будем, они не нуждаются в особом представлении. Каждый из них неплохо смотрится в свой команде и заслужил попасть в нашу подборку. Гелинас и Зэйджак входят в число лучших бомбардиров защитников шведского чемпионата, а последний и вовсе является одним из лучших бомбардиров своей команды.

Российские любителя хоккея знакомы с Постмой по его сезонам в «Ак Барсе» и «Магнитке». Сейчас он играет в Австрии: 20 (7+13) очков и +11 в 16 матчах. Очень солидный показатель. Хороший ЧМ в исполнении игрока может снова открыть Постме двери в КХЛ.

Пол Постма Фото: Ильнур Тухбатов, photo.khl.ru

Нападающие: Райан Спунер, Брэндон Козун, Роб Клинкхаммер (все – «Динамо» Минск), Джастин Дэнфорт («Витязь»), Брэндон Лайпскик (ЦСКА), Линден Вей (СКА), Тэйлор Бэк («Металлург»), Корбан Найт («Авангард»), Крис Терри («Торпедо»), Патрис Кормье («Ак Барс»), Эндрю Кэлоф («Векше», SHL), Кристофер ДиДоменико («Фрибур-Готтерон», NL), Кори Конахер («Лозанна», NL), Мэтт Пуэмпель («Мальмо», SHL).

Канадцы без проблем могут набрать две сборные из нападающих в Европе. Но мы постарались выбрать самых-самых.

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Будет логично сохранить тройку из минского «Динамо» с Клинкхаммером в центре. Эти канадцы делали результат в начале чемпионата, но потом по очереди начали попадать в список травмированных. Если здоровье не подведет, то канадцы могут рассчитывать на наигранное звено.

Сборная Канады на ЧМ-2021 по версии «Чемпионата»:

Паскуале (Рой, Гартейг)

Робинсон – Зэйджак, Лайпсик – Дэнфорт – Бэк

Спроул – Мёрфи, Спунер – Клинкхаммер – Козун

Геноуэй – Грант, Пуэмпель – Найт – Терри

Постма – Гелинас, ДиДоменико – Кормье – Кэлоф

Конахер, Вэй

Помимо Клинкхаммера в центральной оси будут лучший игрок «Витязь» Джастин Дэнфорт, центр «Авангарда» Корбан Найт и король точки вбрасывания Патрис Кормье. На края к Дэнфорту мы поставим топовых канадцев из КХЛ, а вот к Найту определим Мэтта Пуэмпеля и Криса Терри, которые вместе играли в АХЛ.