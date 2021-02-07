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«Вашингтон» — «Филадельфия» — 4:7, Овечкин сделал дубль и две передачи, видео

«Вашингтон» — «Филадельфия» — 4:7
Елена Кузнецова
«Вы издеваетесь?». Невероятная передача Овечкина затмила даже его фирменный гол
Александр был в огне и провёл сказочный матч, но «Вашингтон» разбазарил его усилия впустую.
Хоккей / НХЛ 0
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Александр Овечкин устроил фантастическое шоу в матче с «Филадельфией». Он завёлся, поймал кураж и стал неудержим. Каждый раз приходится себе напоминать, что ему уже 35 лет, ведь сейчас он играет, как будто съел килограмм молодильных яблок.

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Погоня за Гретцки продолжается, до Эспозито – семь голов

Несколько дней назад капитан «Вашингтона» забил 709-й гол в карьере и вышел на чистое седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ. Сегодня Овечкин забросил свою очередную шайбу фирменным пушечным броском в касание из левого круга вбрасывания в большинстве. Примечательно, что Картер Харт стал уже 144-м вратарём НХЛ, капитулировавшим перед Овечкиным.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

До шестого места в списке снайперов всех времён Овечкину осталось забросить всего семь шайб. Пока это место занимает Фил Эспозито, но это ненадолго – Александр Великий всерьёз взялся за дело, это его третья шайба в четырёх матчах после возвращения с карантина. И хоть пока он серьёзно отстаёт от лучших снайперов сезона (у лидирующего Мэттьюса, например, сумасшедшие 10 голов в 11 матчах), но сколько раз он давал фору молодёжи вначале, чтобы затем нагнать и перегнать всех во второй половине чемпионата?

Его голы команде сейчас нужны, как никогда – Кузнецов до сих пор не играет из-за ковид-протокола, в этот же список попал и Якуб Врана, получил травму Ти Джей Оши, и «кэпиталз» с трудом набирают полноценный состав на матчи, привлекая всё новых и новых игроков из «команды такси».

«Вы издеваетесь?». Передача Овечкина затмила его гол

Прошло всего несколько минут после того, как «Вашингтон» открыл счёт, как Овечкин вновь заставил собой восхищаться! Подхватив шайбу в средней зоне, он прорвался к воротам соперника, обфинтил защитника Филиппа Майерса, прокинув шайбу между ног, и когда Харт уже купился на то, что Овечкин будет бросать, тот отдал передачу назад на пустой угол Тому Уилсону. Браво, Александр!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«До сих пор в изумлении от финта Овечкина», — отметили в «твиттере» НХЛ.

«Вы издеваетесь?», — отреагировали в «твиттере» «Вашингтона».

«Ови превращает игроков НХЛ в конусы», — пошутили в Spittin’ Chiclets.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 20:25 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 7
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Уилсон, Эллер) – 11:11' (5x4)   2:0 Уилсон (Бекстрём, Овечкин) – 16:36' (5x5)   2:1 Лотон (Густафссон, Фараби) – 18:33' (5x5)   2:2 Лотон (Фараби, ван Римсдайк) – 22:29' (5x5)   3:2 Овечкин (Бекстрём, Уилсон) – 24:08' (5x5)   3:3 Хег (Обе-Кюбель, Кутюрье) – 27:50' (5x5)   3:4 ван Римсдайк (Майерс) – 36:36' (5x5)   4:4 Бекстрём (Овечкин, Уилсон) – 39:03' (5x5)   4:5 Кутюрье (Раффль, Браун) – 40:31' (5x5)   4:6 Лотон (Фараби, Раффль) – 57:51' (5x5)   4:7 Кутюрье (Проворов, Браун) – 58:38' (en)

Овечкин провёл сказочный матч, но «Вашингтон» впустую разбазарил его усилия

Овечкин сегодня в таком огненном огне, что его невозможно остановить! В одной смене он забомбардировал Харта бросками – сначала в быстрой атаке с добиванием, затем попал в блок, пальнув с разворота с центра зоны и, наконец, мощным выстрелом с синей линии пробил Харта во второй раз. Берегись, Остон Мэттьюс, берегись, Коннор Макдэвид! Овечкин близко.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

И опять его гол был невероятно важным, потому что «Филадельфия» за конец первого периода и начало второго сумела отыграться с 0:2. Но «столичные» вели недолго – «лётчики» снова отыгрались, а затем и вышли вперёд. Не лучший матч провёл Витек Ванечек, пропустивший четыре гола после 14 бросков, и отправившийся отдыхать, уступив место в воротах ветерану Крэйгу Андерсону. И снова сработало первое звено «кэпс»! Очередная передача Овечкина, на сей раз на Никласа Бекстрёма, который на последней минуте периода изящно разобрался с Хартом в ближнем бою.

В третьем периоде все ждали хет-трика от Овечкина, но, хотя россиянин летал по льду и был заметен в каждой смене, но больше очков не набрал, а других героев у «столичных» не нашлось. В «Филадельфии» же трюк со шляпами провернул нападающий «лётчиков» Скотт Лотон. «Вашингтон» проиграл 4:7, впустую разбазарив сказочный матч в исполнении Овечкина.

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