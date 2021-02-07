«Вы издеваетесь?». Невероятная передача Овечкина затмила даже его фирменный гол

Александр Овечкин устроил фантастическое шоу в матче с «Филадельфией». Он завёлся, поймал кураж и стал неудержим. Каждый раз приходится себе напоминать, что ему уже 35 лет, ведь сейчас он играет, как будто съел килограмм молодильных яблок.

Погоня за Гретцки продолжается, до Эспозито – семь голов

Несколько дней назад капитан «Вашингтона» забил 709-й гол в карьере и вышел на чистое седьмое место в списке снайперов в истории НХЛ. Сегодня Овечкин забросил свою очередную шайбу фирменным пушечным броском в касание из левого круга вбрасывания в большинстве. Примечательно, что Картер Харт стал уже 144-м вратарём НХЛ, капитулировавшим перед Овечкиным.

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До шестого места в списке снайперов всех времён Овечкину осталось забросить всего семь шайб. Пока это место занимает Фил Эспозито, но это ненадолго – Александр Великий всерьёз взялся за дело, это его третья шайба в четырёх матчах после возвращения с карантина. И хоть пока он серьёзно отстаёт от лучших снайперов сезона (у лидирующего Мэттьюса, например, сумасшедшие 10 голов в 11 матчах), но сколько раз он давал фору молодёжи вначале, чтобы затем нагнать и перегнать всех во второй половине чемпионата?



Его голы команде сейчас нужны, как никогда – Кузнецов до сих пор не играет из-за ковид-протокола, в этот же список попал и Якуб Врана, получил травму Ти Джей Оши, и «кэпиталз» с трудом набирают полноценный состав на матчи, привлекая всё новых и новых игроков из «команды такси».

«Вы издеваетесь?». Передача Овечкина затмила его гол

Прошло всего несколько минут после того, как «Вашингтон» открыл счёт, как Овечкин вновь заставил собой восхищаться! Подхватив шайбу в средней зоне, он прорвался к воротам соперника, обфинтил защитника Филиппа Майерса, прокинув шайбу между ног, и когда Харт уже купился на то, что Овечкин будет бросать, тот отдал передачу назад на пустой угол Тому Уилсону. Браво, Александр!

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«До сих пор в изумлении от финта Овечкина», — отметили в «твиттере» НХЛ.



«Вы издеваетесь?», — отреагировали в «твиттере» «Вашингтона».



«Ови превращает игроков НХЛ в конусы», — пошутили в Spittin’ Chiclets.

Овечкин провёл сказочный матч, но «Вашингтон» впустую разбазарил его усилия

Овечкин сегодня в таком огненном огне, что его невозможно остановить! В одной смене он забомбардировал Харта бросками – сначала в быстрой атаке с добиванием, затем попал в блок, пальнув с разворота с центра зоны и, наконец, мощным выстрелом с синей линии пробил Харта во второй раз. Берегись, Остон Мэттьюс, берегись, Коннор Макдэвид! Овечкин близко.

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И опять его гол был невероятно важным, потому что «Филадельфия» за конец первого периода и начало второго сумела отыграться с 0:2. Но «столичные» вели недолго – «лётчики» снова отыгрались, а затем и вышли вперёд. Не лучший матч провёл Витек Ванечек, пропустивший четыре гола после 14 бросков, и отправившийся отдыхать, уступив место в воротах ветерану Крэйгу Андерсону. И снова сработало первое звено «кэпс»! Очередная передача Овечкина, на сей раз на Никласа Бекстрёма, который на последней минуте периода изящно разобрался с Хартом в ближнем бою.



В третьем периоде все ждали хет-трика от Овечкина, но, хотя россиянин летал по льду и был заметен в каждой смене, но больше очков не набрал, а других героев у «столичных» не нашлось. В «Филадельфии» же трюк со шляпами провернул нападающий «лётчиков» Скотт Лотон. «Вашингтон» проиграл 4:7, впустую разбазарив сказочный матч в исполнении Овечкина.