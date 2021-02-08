«Сибирь» тормозит свою молодёжь, Бобков первый номер «Авангарда». Что происходит в КХЛ

В новом выпуске регулярной рубрики рассказываем о событиях очередной недели КХЛ, которые могли пройти мимо вашего внимания.

«Сибирь» не попала в плей-офф, но местную молодёжь всё равно собираются мариновать в МХЛ

На прошлой неделе «Сибирь» официально осталась без плей-офф. В домашнем матче с «Барысом» новосибирцы вели 2:0, но затем казахстанцы так же уверенно и красиво похоронили даже математические шансы хозяев площадки на кубковую весну, как Даррен Диц осадил в яркой драке Никиту Шашкова.

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«Сибирь» снова осталась без матчей на вылет — в четвёртый раз за последние пять сезонов. И этот результат говорит о том, что прошлогодний прорыв (пятое место в регулярке и уверенный проход «Автомобилиста» в первом раунде) — всего лишь мимолётная вспышка, а не начало поступательного движения и выхода из безвременья, как могло кому-то показаться.

Мой коллега уже разбирал подробно причины новосибирских неудач, но мне кажется, что ошибки в комплектовании команды, тренерский провал Заварухина, слабая игра вратарей на старте регулярки и прочее — это всё второстепенно.

Фастовский и Заварухин провалились, но заслужили ещё один шанс? Что не так с «Сибирью» Разбираемся в причинах неожиданного провала новосибирской команды.

Главная проблема «Сибири» в том, что у команды нет мощного финансового покровителя. Качественное развитие спортивной команды в России невозможно без больших денег, которые может обеспечить весьма ограниченное количество компаний и организаций — вы их все прекрасно знаете. «Сибирь» ни у одной из них не находится под крылом, поэтому всерьёз рассуждать о перспективах какого-то выхода на новый уровень не стоит. Уход Кирилла Фастовского глобально ничего не изменит — придёт новый директор/менеджер, который будет работать с таким же бюджетом. Заварухина сменит другой наставник, и получит в распоряжение плюс-минус такой же состав. И результат после смены главных декораций останется примерно такой же: на один удачный сезон, в котором удастся пошуметь в плей-офф, будет приходиться три (условно) сезона неудачных, которые будут заканчиваться в феврале.

«Сибирь» сейчас на своём месте — на границе кубковой восьмёрки. Забираться «снежинкам» выше на стабильной основе при нынешних вводных данных невозможно — просто посмотрите на, скажем так, кураторов других клубов Востока из зоны плей-офф. «Татнефть», «Роснефть», «Газпром», ММК, УГМК. А, скажем, «Барыс» — национальный проект, да ещё и неограниченный лимитом на легионеров. Прорваться в эту элиту «Сибирь» может только со своим крупным козырем, но его у новосибирцев попросту нет. Поэтому очередное девятое место — это, конечно, разочарование, но вряд ли неожиданный результат и повод для мини-революций. Возможно, обновление кадрового состава управленцев «Сибири» не помешает, но нужно быть готовым к тому, что никаких масштабных сдвигов оно не принесёт.

Сейчас же новосибирцам осталось доиграть регулярку, и Николай Заварухин на пресс-конференции после «Барыса» очень удивил, заявив, что на финише гладкого чемпионата не собирается активно наигрывать местную молодёжь. Тренер планирует отправить ребят в расположение «Сибирских снайперов», которые бьются за плей-офф в МХЛ. Видимо, речь идёт о Дмитрии Овчинникове, Илье Пастухове, Никите Ефремове, Сергее Дубакине, Михаиле Ромаеве.

Заварухин: отправим молодых в МХЛ, чтобы они помогли «Снайперам» в борьбе за плей-офф

Это очень странно. Во-первых, реальных шансов у «снайперов» в борьбе со «Стальными лисами» и «Омскими ястребами» не так уж и много. Во-вторых, даже если бы новосибирская молодёжка действительно всерьёз претендовала на участие в Кубке Харламова, всё равно непонятна расстановка приоритетов. Новосибирской молодёжи сейчас нужен не плей-офф МХЛ, а практика во взрослом хоккее. Участие в Кубке Харламова и даже выигрыш этого трофея вообще ничего не даёт игрокам в плане развития, чего не скажешь о серии матчей с мужиками и профессионалами, особенно в той ситуации, когда на твою команду не давит турнирное положение. Парни имеют шанс сыграть раскрепощённо, получить бесценный опыт и, благодаря этому, ускорить свой переход в КХЛ, а также завладеть вниманием главного тренера молодёжной сборной России. Ведь известно, что ни Валерий Брагин ранее, ни Игорь Ларионов сейчас особо не жалуют вниманием даже «разрывных» игроков МХЛ, если у них всё плохо с практикой в КХЛ. Вместо этого ребят отправляют выполнять никому не нужную задачу, тормозя их прогресс. На мой взгляд, плохое и совершенно не дальновидное решение в «Сибири».

Тренер сборной Финляндии спокойно отнёсся к отказу лучших игроков приехать на Евротур. В России бы закатили скандал?

Совсем скоро стартует третий этап Евротура, и на прошлой неделе главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал, почему за его команду не сыграют игроки «Салавата» Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд.

Ялонен — о неприезде в сборную Финляндии игроков «Салавата»: каждый сам принимает решение

Уфимские финны, которые практически в одиночку тащат на себе «Салават», просто не хотят размениваться по ходу длинного турнира ещё и на игры сборной в совершенно не важном соревновании, и используют эту паузу для отдыха и восстановления. Логично? Более чем. Кстати, в декабре Хартикайнен и Ко тоже не приехали в сборную на Кубок Первого канала по тем же причинам. Ялонен тогда высказался более резко, однако всё же заключил, что решение о приезде/не приезде в национальную команду — это личное дело каждого хоккеиста.

Ялонен — о неприезде в сборную Финляндии игроков «Салавата»: пусть сами скажут о причинах

Мы довольно часто критикуем установки, жизненные принципы и риторику европейцев, в том числе и финнов, но иногда у них стоит поучиться применению здравого смысла. Смотрите, главный тренер сборной Финляндии достаточно корректно и уважительно относится к отказу своих лучших хоккеистов приехать на этап Евротура. Вероятно, Ялонен понимает, что это не тот турнир, где обязательно должны выступать сильнейшие, и не делает трагедию из их отстутствия. Так же Ялонен понимает, что Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд зарабатывают деньги в «Салавате», а не в сборной Финляндии, поэтому и руководствуются они, в первую очередь, клубными интересами.

Но представьте, если бы уфимские лидеры имели не финские, а российские паспорта, а на носу были не Шведские игры, куда Россия совершенно правильно повезла десятый состав, а Кубок Первого канала — главная площадка для ежегодной демонстрации мощи нашего хоккея. Прислушались бы в ФХР тогда к мотивации клуба и самих хоккеистов? Да ни за что!

«Если сборная собирает игроков, все должны быть на месте». Третьяк ответил Квартальнову Пресс-конференция руководства сборной России перед стартом Кубка Первого канала.

Достаточно вспомнить скандал, возникший в декабре с игроками «Ак Барса». Между прочим, казанский клуб тогда хотел не «спрятать» людей от сборной, а просто передвинуть на пару дней их приезд в расположение национальной команды. Но куда там! Владислав Третьяк в безапеляционной манере дал всем понять, что нет ничего важнее сборной, даже если речь идёт просто об этапе Евротура. Интересно, с чего бы это? Но плевать на клубы, плевать на КХЛ, которая, увы, давно вошла в вассальное положение по отношению к федерации.

Однако очевидно, что позиция Третьяка — это голый популизм и пережиток прошлого. В то время как слова и поступки финна Ялонена отражают самый адекватный подход к ситуации с Евротуром и конфликте интересов сборной и клубов. И это тот опыт, который нашим функционерам точно стоит перенять.

Бобков — снова первый номер «Авангарда». В начале сезона в него никто не верил

В «Авангарде» к концу регулярки довольно неожиданно разрешается вратарский вопрос — вперёд вырвалась лошадь, на которую практически никто не ставил. Речь об Игоре Бобкове, который провёл в старте «ястребов» последние семь матчей (и провёл здорово) и, похоже, сумел вернуть себе пост №1 в омской команде. Хотя по ходу нынешнего сезона в это верилось с трудом.

Вообще, Бобков — одна из самых противоречивых фигур в «Авангарде». Напомню, что в 2018 году он пришёл в команду в качестве бэкапа для Карри Рямё, но финн «сломался» на предсезонке, и Бобков неожиданно для себя стал основным голкипером топ-клуба. С Игорем в результате «ястребы» дошли до финала Кубка Гагарина, ему доверял Боб Хартли, с ним комфортно себя чувствовала команда, но в болельщицкой среде (в основной её массе) Бобкова так и не смогли принять. В нём по-прежнему не видели серьёзного вратаря и с удовольствием акцентировали внимание на его ошибках, закрывая глаза на многочисленные удачные матчи.

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

Прошлый сезон оказался для Бобкова статистически лучшим в карьере, но плей-офф Игорь провалил, чем дал повод разгуляться критикам. Они мало обращали внимание на то, что не только голкипер, но и вся команда выглядела ужасно в серии с «Салаватом», зато с удовольствием упрекали Хартли за «слепую веру» в Бобкова, в то время как на скамейке сидел Эмиль Гарипов. Экс-вратарь «Ак Барса», в свою очередь, быстро стал своим парнем для болельщиков — у него был чемпионский бэкграунд и выигранный Кубок Гагарина, чем не мог похвастать Бобков.

В начале нынешнего сезона показалось, что в Игоре разочаровались не только фанаты, но и менеджеры, и тренерский штаб. Хартли говорил о двух равноценных вратарях в команде, но почти весь сентябрь в воротах «Авангарда» играл Гарипов, а Бобков коллекционировал насмешки — за контракт в 50 млн его называли самым дорогим запасным в КХЛ.

Вскоре Гарипов сильно сдал, но в «Авангарде» не вернулись к кандидатуре Бобкова, а нашли ещё одного вратаря на стороне — Шимона Грубеца. Пошли обидные для Игоря пересуды, что сохранить место в «Авангарде» ему удалось только благодаря своему большому контракту — мол, никто не хотел выменивать голкипера за такие деньги.

«Я до сих пор не верю». Грубец перешёл в «Авангард», чтобы тащить Омск в плей-офф Видимо, по мнению руководства «ястребов», Игорь Бобков и Эмиль Гарипов с этой задачей справиться не смогут.

Показалось, что в плей-офф «ястребы» пойдут именно с Грубецем, однако чех, выдав мощное начало в новой команде, провёл несколько невнятных матчей, и сейчас, меньше чем за месяц до плей-офф, роль первого номера «Авангарда» играет вечно критикуемый Бобков. И играет как всегда хорошо.

Игорь — весьма стабильный и технически сильный вратарь, потрясающе играющий клюшкой. Он способен тащить на кураже и брать «мёртвые» броски, но проблема Бобкова в том, что он в любой момент может пропустить совершенно невероятный гол. Именно за эту способность его и невзлюбили болельщики, которые никогда не могут быть уверены в Игоре до конца. Но важно то, что Бобков очень редко ошибается в ключевые моменты матчей, он не «убивает» свою команду. И, как правило, выглядит плохо именно в тех играх, где «Авангард» в целом проваливается.

Очевидно, что полевым хоккеистам «ястребов» комфортнее всего играть именно с Бобковым. Многие в «Авангарде» играют с ним уже третий сезон, знают, чего от него ждать, в отличие от того же Грубеца. Игорю по-прежнему доверяет Хартли (как мы видим, вовсе небезосновательно), да и в плане стрессоустойчивости он даст фору чешскому коллеге, который именно спокойствие назвал своим главным козырем. Невозмутимости Бобкову тоже не занимать: после грубых ошибок он быстро приходит в себя и не занимается самоедством (самый свежий пример — последняя игра «Авангарда» с «Локомотивом»). Да и тот факт, что Бобков легко пережил потерю статуса основного вратаря «ястребов» и в итоге вернул себе эту позицию, говорит о многом.

Сейчас нельзя быть уверенным, что теперь уж точно «Авангард» пойдёт в плей-офф с Бобковым. Но очень хочется, чтобы Игорь в матчах Кубка Гагарина утёр наконец нос критикам и получил повсеместное признание. Считаю, что Бобков это заслужил.