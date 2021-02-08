Защитник Эдриан Окойн провёл в НХЛ 18 сезонов и успел поиграть с одними из первых русских звёзд в лиге – Александром Могильным и Павлом Буре. С тех времён у него осталась парочка баек, которые он поведал в подкасте Spittin’ Chicklets, а «Чемпионат» их перевёл. О том, как Могильный заткнул Майка Кинэна, когда тот вздумал покатить на него бочку, и как в команде все боялись знакомого Павла Буре.

«Могильный ответил Кинэну: «Слышал, как я сбегал из СССР? Думаешь, я тебя испугаюсь?»

«Кинэн любил Могильного, но в то же время он выводил его из себя. Вы же знаете Кинэна, он любил иметь власть над игроками.

Алекс был не самым мотивированным игроком, потому что он и так был пугающе крут. Он умел всё – передачи, бросок, катание, он даже в силовую умел. Я сам видел, как он впечатывал кого-то в борт, отбирал шайбу и тут же забивал просто потому, что его разозлили. Он мог проделать такое в любой момент, но только если захочет.

Однажды в раздевалке Кинэн стал костерить его на чём свет стоит, а обычно он себе такого с ним не позволял. Могильный смотрит на него и говорит: «Майк, ты слышал историю о том, как я сбегал из СССР? Как они угрожали моей семье, говорили, что убьют всех? И ты думаешь, я тебя испугаюсь?».

Мы все в шоке, притихли, а Майк хватает ртом воздух, не знает, что ответить. Обычно последнее слово оставалось за ним, а тут он съехал с темы».

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«Могильный написал, что ему нужно $ 120 тыс., и сказал: «А что такого, надо на что-то жить»

«Могильный – один из самых классных мужиков на свете! Я был новичком в «Ванкувере», когда он перешёл к нам. Он приехал, а его жена ещё нет, и ему не с кем было тусить. Он постоянно брал меня и ещё одного парня с собой, покупал вино по 500 баксов за бутылку и всё говорил: «Попробуй это вино, и это, и это». Ему просто нужна была компания.

Помню, во время локаута, в клубе распотрошили НЗ и сказали, что будут выплачивать нам стипендии, и попросили каждого написать на бумажке, какая сумма ему нужна на месяц. Кто-то написал $ 5000, кто-то $ 10 тыс., кто-то помоложе мог попросить $ 2000. Могильный написал $ 120 тыс. в месяц.

Я сидел рядом с ним, смотрю в его бумажку и обтекаю с этой суммы: «Ты что делаешь?». А он на полном серьёзе отвечает: «А что такого, надо же на что-то жить».

Он наслаждался жизнью. Ходила байка, что как-то после сезона он ехал в Калифорнию, кажется на огромном внедорожнике. И у него то ли колесо спустило, то ли ещё какая-то мелкая поломка случилась. Тогда он купил новую тачку и поехал дальше. Потрясающий мужик!».

«Буре не успел на собрание. Я сказал игрокам: «Кому проболтаетесь — вылетите из команды» Железный Майк Кинэн вспоминает истории из его карьеры о Павле Буре и Владиславе Третьяке.

«Казалось, мы в России, и никто не хотел, чтобы нас тут же на месте и порешили»

«Буре был именно таким, каким его можно было представить. Он был похож на русского бандюгана, никогда нельзя было понять, что он задумал. В Детройте нас всегда встречал какой-то его русский знакомый, у которого была косая сажень в плечах, настоящий громила.

Как-то мы заходим в раздевалку, а прямо в центре этот парень отжимается. Никто ничего ему не сказал, даже тренеры. В конце он взял футбольный мяч и запулил его в стену, где висели джерси. Они попадали на пол, а он молча ушёл. И никто не проронил ни слова. Казалось, мы в России, и никто не хотел, чтобы нас тут же на месте и порешили. Полное безумие».