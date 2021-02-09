Рослович исполнил финт Овечкина! «Коламбус» отомстил за недавнюю несправедливость

«Синие мундиры» смогли психологически восстановиться после обиднейшего домашнего поражения от «Каролины», когда в ворота «Коламбуса» был засчитан неправильный гол. Тогда было сказано много слов, но факт остался фактом — в отношении «Блю Джекетс» НХЛ, арбитры и прочие официальные лица допустили явную несправедливость, и даже технические средства последнего поколения не позволили это сделать.

После подобных инцидентов всегда тяжело снова набирать обороты, но Джон Торторелла, очевидно, нашёл правильные слова для своей команды. Повторный матч против «Харрикейнз» хозяева провели с очень высокой отдачей, всю игру действовали первым номером, а победа досталась «Коламбусу» после очень эффектного гола.

Впрочем, первый период прошёл с небольшим преимуществом «ураганов», которые успешно «убили» раннее удаление Андрея Свечникова и выглядели более активными. Тем не менее, первая шайба побывала именно в воротах «Каролины», когда за полторы минуты до перерыва Скотт Харрингтон забил при помощи странного рикошета. После броска со средней дистанции шайба срикошетила от боровшегося на своём пятачке Свечникова, выключив из игры голкипера Алекса Недельковича.

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В середине второй двадцатиминутки Нино Нидеррайтер восстановил равновесие, но продержалось оно недолго. Четыре минуты спустя Теуво Терявяйнен неосторожно нарушил правила и в ворота «Каролины» был назначен штрафной бросок, причём «Коламбус» в этот момент играл в меньшинстве. Буллит удачно исполнил Кэм Аткинсон, снова выведя «мундиров» вперёд.

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Ещё через пару минут «ураганы» вновь отыгрались, но хозяева нашли в себе силы нанести решающий удар. Это было сделано красиво, изящно и вовремя, а главным героем «Коламбуса» стал Джек Рослович — один из тех, кто стал компенсацией за уход из «Блю Джекетс» Пьера-Люка Дюбуа.

«Вы издеваетесь?» Невероятная передача Овечкина затмила даже его фирменный гол Александр был в ударе и провёл сказочный матч, но «Вашингтон» разбазарил его усилия впустую.

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Форвард «мундиров» блестяще исполнил финт Александра Овечкина, продемонстрированный недавно в матче «Вашингтона» и «Филадельфии». Тогда россиянин изящно «раздел» защитника «Флайерз» Майерса, проскочив за ворота, и отдав прекрасный голевой пас на Тома Уилсона. Рослович совершил похожий маневр, но, пройдя между двух игроков обороны «Каролины», бросил сам и стал автором победной шайбы. Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков в этом эпизоде стал автором своего третьего голевого паса в сезоне.

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Ещё одним интересным сюжетом этого матча стали взаимоотношения между Джоном Тортореллой и Патриком Лайне, где, похоже, не всё в порядке. Наставник «Коламбуса» посадил финского снайпера на скамейку запасных, и последние 26 минут матча Лайне на площадку не выходил.



«Хэй, это останется между нами. Я понимаю, что вы, парни, хотите «развести» меня на информацию, но нет, это останется без комментариев. Эти вещи останутся за дверьми раздевалки. Как Лайне к этому отнесётся? Я не знаю. Завтра у нас день отдыха. Уверен, мы с ним поговорим. Вы, конечно считаете, что это что-то из ряда вон выходящее. А я считаю, что это часть процесса, часть понимания нашей командной игры, как мы должны действовать, как проявлять дисциплину, когда ты профессионал», — строго сказал Торторелла на пресс-конференции. Финн, в итоге, сыграл только 11 минут и не отметился ни одним броском в створ.



«Лайне будет первым, кто всё поймёт и признает. Ему просто нужно стать лучше. Так что ждите от него хорошей игры», — сказал форвард «Коламбуса» Кэм Аткинсон.