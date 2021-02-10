Бобровский снова великолепен! Отражал по 3 броска подряд в упор и смог обыграть «Детройт»

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский, попавший в очередную яму на старте нового сезона, смог напомнить о себе. До нынешнего домашнего матча с «Детройтом» один из самых дорогих вратарей НХЛ 10 дней был без игровой практики — его предыдущая встреча датирована 30 января, когда он обыграл тех же «красных крыльев», отразив 25 бросков из 27.

Русский вратарь с зарплатой $10 млн отправлен в запас. «Флорида» не верит в Бобровского? Нашего соотечественника начал переигрывать малоизвестный канадский голкипер. Это не может устраивать ни клуб, ни самого Сергея.

Сменщик россиянина Крис Дриджер провёл три последних матча подряд, одержав две победы, и это был явный месседж для Бобровского, поскольку зарплата Сергея — $ 10 млн за сезон, а оклад 26-летнего Дриджера всего $ 875 тыс. Канадец был очень хорош в матчах с «Детройтом» и «Нэшвилллом»: его процент отражённых бросков в этих победных встречах не опускался ниже 94%, да и в проигранном «Ред Уингз» поединке 7 февраля он сыграл очень уверенно, отбив 35 выстрелов из 38.



Всё это ставило Бобровского в сложную ситуацию, когда нужно было давать свой ответ, и делать это как можно скорее. Сделать это ему удалось, хотя начиналось всё снова не слишком удачно.

Уже на четвёртой минуте матча Бобровского пробил молодой талантливый форвард «красных крыльев» Филип Задина. Бросок наносился с довольно острого угла, и шайба проскользнула в ближний, «вратарский» угол — после этого легко можно было предположить, что Сергей снова попадёт под обстрел критики.

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Однако стартовая неудача не расстроила Сергея, и на протяжении оставшихся 57 минут матча он действовал безукоризненно. Ближе к концу стартового отрезка «Флорида» отыгралась благодаря голу Александра Веннберга, а во втором периоде бывший партнёр Евгения Малкина по «Питтсбургу» Патрик Хёрнквист реализовал большинство и вывел «кошек» вперёд.

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Бобровский же блеснул в конце второго периода, когда «Детройт» организовал опаснейшую атаку на последних секундах. Оборона «Флориды» настолько расслабилась, что позволила сопернику нанести по воротам новокузнечанина три броска подряд в упор. Бобровский проявил абсолютное хладнокровие, не позволив забить ни Энтони Манте, ни Даррену Хелму, ни Владиславу Наместникову.

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Эта победа стала четвёртой для россиянина в нынешнем сезоне, но общая статистика Бобровского пока недотягивает до уровня, который позволял Сергею дважды брать «Везину» — лишь 89,9% отражённых бросков и 3,07 гола в среднем за игру.



«В НХЛ каждый день приносит тебе новый вызов. Много эмоций, много разных нюансов, потому что против тебя выходят на лёд лучшие хоккеисты. Если ты не готов психологически, то соперник получит преимущество, а тебе будет очень тяжело вернуть свою уверенность и свою игру. Я стараюсь быть готовым каждый день, фокусируюсь на каждом матче отдельно. Стараюсь быть в хорошей форме, чтобы помочь своим партнёрам побеждать. Здорово, что удалось победить в таком плотном, упорном матче. Это придаст нам больше уверенности при игре в обороне. Я действительно давно не играл, поэтому было здорово снова выйти на лёд, увидеть шайбу. Я хотел бы сохранить свой нынешний темп, для нас это хорошая победа», — сказал Бобровский после матча.

«Боб был очень хорош. Он здорово справился с трафиком около ворот, сыграл уверенно. Это хорошее возвращение для Сергея, мы нуждаемся в том, чтобы он и дальше продолжал действовать на этом уровне», — добавил главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль.