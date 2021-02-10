У «сенаторов» лишь две победы в 14 матчах на старте сезона и полное отсутствие перспектив.

У Дадонова прогресс — 2 гола за два дня. Русский форвард оживает, но его «Оттава» ужасна

Один из самых талантливых русский снайперов, играющих в НХЛ, Евгений Дадонов в прошлое межсезонье перешёл из «Флориды» в «Оттаву». Он вошёл в целую группу россиян в составе «сенаторов», которые внезапно сменили статус с одних из главных русофобов лиги на крайне лояльную к нашим соотечественникам организацию. Летом казалось, что в столице Канады могут заиграть как минимум четверо русских, и именно они помогут выбраться «Оттаве» из глубокого кризиса. Но…



«Сенаторз» продолжают позориться и показывают просто ужасный результат для команды из сильнейшей лиги мира. На старте нового сезона у них 12 поражений в четырнадцати матчах и безусловное последнее место в Северном дивизионе. Россияне тоже не блещут. Артём Анисимов не попадает в состав, про Егора Соколова никто не вспоминает, Виталий Абрамов то ли восстанавливается от травмы, то ли тоже не интересен тренерскому штабу «Оттавы». Хоть Артём Зуб начал в феврале получать игровое время, но на стабильной основе из всей анонсированной русской диаспоры сейчас за «сенаторов» играют только Никита Зайцев и Дадонов. И если первый является ключевым защитником команды и умудряется иметь всего лишь «-1» в показателе полезности, играя по 20 минут в худшей команде лиги, то у второго есть определённые проблемы.

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Во «Флориде» Дадонов, выходя в звене с элитным центром Александром Барковым, без проблем реализовывал свой атакующий потенциал, но в «Оттаве» у Евгения просто нет партнёров такого уровня, поэтому и результативность у форварда серьёзно просела. До нового «двойника» с «Эдмонтоном» в активе Дадонова был лишь один гол в двенадцати матчах, и такая статистика, конечно, позволяла включить Евгения в список главных разочарований старта чемпионата.

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Приезд Макдэвида и Драйзайтля в столицу Канады не взбодрил «Оттаву» («сенаторы» потерпели очередные два поражения, хоть и выглядели не так безнадёжно, как на площадке «Ойлерз»), но Дадонов, похоже, сумел проснуться. В первой игре с «нефтяниками» он прервал семиматчевое голевое молчание и открыл счёт на 26-й минуте. Брэди Ткачук отправил Дадонова на рандеву с Майком Смитом изящной передачей-парашютиком, и Евгений великолепно разобрался с вратарём.

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«Оттава» упорствовала, но удержать хлипкое преимущество не смогла — «Эдмонтон» во второй половине игры забросил три шайбы. На следующий день предстоял матч-реванш, и в нём «сенаторы» отличились уже на 26-й секунде. Никита Зайцев удобно набросил от синей линии, а Коннор Браун подставил клюшку.

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Хорошее начало от «Сенаторз», но на старте второго периода «Эдмонтон» уже выигрывал 3:1. Удивительно, но ни в одной из трёх шайб «нефтяников» не приняли участие Макдэвид с Драйзайтлем.

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Однако в этот раз «Оттава» билась до последнего. На 42-й минуте надежду хозяевам площадки подарил Дадонов. Эта шайба получилась очень похожей, на гол Евгения из прошлой встречи, только шикарную передачу выполнял Майк Райлли, а в роли обыгранного голкипера предстал Микко Коскинен.

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Голы в двух матчах подряд — настоящий прогресс для нынешнего Дадонова. Как мы понимаем, «Оттаве» никакого профита прорыв Евгения не принёс, но для него самого это очень важные шайбы в плане обретения уверенности.

Надеемся, что Дадонов действительно возвращается на свой прежний уровень, а не просто средние по уровню голкиперы «Эдмонтона» оказались его клиентами.