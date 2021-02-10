«Ужасающая спланированная атака». Как разъярённый Хекстолл мстил Челиосу и бил его блином

Вратарь, третий защитник, первый настоящий вратарь-голеадор в НХЛ, любитель засадить клюшкой сопернику на пятаке. Вспыльчивый, агрессивный, готовый в любой момент заступиться за партнёра и полезть в драку хоть с тафгаем, хоть с вратарём, хоть с самим чёртом. Ломающий клюшки всякий раз, когда его переполняет гнев. Это всё – о Роне Хекстолле.

С возрастом он стал более спокойным и научился сдерживать эмоции, но в честь назначения Хекстолла на пост генерального менеджера «Питтсбурга» «Чемпионат» решил вспомнить один из самых известных моментов в его карьере, когда он мстил Крису Челиосу за травмированного партнёра.

Рон Хекстолл — вратарь, который дрался и забивал. За карьеру он заработал 569 минут штрафа Завязать драку, рубануть кого-нибудь клюшкой или забить гол — для Хекстолла не было невозможного.

Предыстория

Начало финала конференции с «Монреалем» в 1989 году Хекстолл пропускал из-за травмы, полученной в предыдущей серии. В первом матче защитник «Канадиенс» Крис Челиос впечатал в борт нападающего Брайана Проппа, локтем буквально пригвоздив его голову к стеклу. Удар был такой силы, что шлем нападающего оставил глубокий порез на затылке, а сам он потерял сознание и упал как подкошенный. Со льда его увозили на носилках.

Пропп очнулся через несколько минут, но не понимал, что происходит и где он находится. Позже врачи подтвердили временную потерю памяти. Он провёл ночь в больнице и пропустил следующую игру из-за сотрясения.

«Филадельфия» была в ярости не только потому, что травму получил один из ключевых игроков команды, но и потому что Челиос избежал даже маломальских последствий. Ни штрафа во время игры, ни дисквалификации. Клуб отправлял в НХЛ видео эпизода и требовал незамедлительных разбирательств и строгого наказания, но в лиге не стали отстранять Челиоса.

«Первая мысль – отомстить, но я несколько минут прикусывал себе язык, чтобы сдержаться. Пропп – важная часть нашей команды, момент был страшный, я правда думал, что всё очень серьёзно. В тот момент надо было сдержаться, хотя сделать это было непросто», — говорил нападающий «лётчиков» Рик Токкет.

«Разве он не заслужил этого? Вы же видели, он чуть не снёс Проппу голову!»

Хекстолл вернулся на лёд в четвёртом матче с намерением отомстить, как только представится подходящий случай. Он терпел, пока у «Филадельфии» ещё оставались шансы взять серию, но на последних минутах шестого матча, когда результат фактически был предрешён, Хекстолл наконец дал волю эмоциям.

ВИДЕО

Завидев Челиоса у своих владений, Хекстолл после свистка выбежал из ворот, набросился на него и принялся со всей мочи мутузить блином. Двое арбитров еле-еле оттащили разъярённого Хекстолла от Челиоса, но вратарь был в таком бешенстве, что швырнул свой блин в спину защитнику, а затем стал орать и вызывать на бой Патрика Руа. Тот, пораздумав, решил остаться в стороне от ледового побоища.

На льду в это время разгоралась третья мировая – потасовки вспыхивали то тут, то там, распалённые фанаты кидали с трибун стаканы, бутылки и прочий мусор. Хаос не утихал, диктору даже пришлось дважды взывать болельщиков к порядку.

«Мной двигала слепая ярость? Вы видели, что он сделал с Проппом? Мы должны были вернуть ему должок. Разве он этого не заслужил? Я ничего заранее не планировал, но увидел его и подумал: «Какого чёрта?» Вы всё спрашиваете, почему я это сделал. Боже мой, да он же снёс Проппу голову! Мне кажется, это достаточно веская причина», — отбивался от журналистов Хекстолл.

Раздевалка «Монреаля» бурлила негодованием. «Я никогда ни капли на уважал Хекстолла. Возможно, в жизни он хороший парень, но на льду…» — даже не стал заканчивать мысль Руа.

«Я играл против «Филадельфии» множество раз, но никогда такого прежде не видел. Это напоминает эпизод, когда Хекстолл рубанул клюшкой Кента Нильссона в финале Кубка Стэнли-1987. Ключевое слово – Хекстолл. Он был замешан оба раза», — говорил Ларри Робинсон.

«Никогда не знаешь, чего ожидать от Хекстолла. Но я заметил его в последний момент и был готов. Повезло, что он не заехал мне коньком в голову. Такого никогда не ожидаешь, но помню, как Хекстолл погнался за Брауном в матче с «Питтсбургом», когда тот забил ему. Жаль, что он такое вытворяет, это эмоции. Думаю, такого не должно быть в хоккее», — говорил Челиос.

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Дисквалификация

Несмотря на то что Челиос, в отличие от Проппа, не получил никакой травмы, Хекстолла вскоре дисквалифицировали на 12 матчей. НХЛ посчитала, что эпизод с Нильссоном, за который он был отстранён на восемь матчей двумя годами ранее, ничему его не научил, а значит, наказание должно быть ещё строже.

«Несмотря на то что никто не был травмирован, Хекстолл проявил полное неуважение к лиге и хоккею, решив отомстить. Это была ужасающая и спланированная атака на соперника», — заявил вице-президент НХЛ Брайан О’Нилл.

«Всего два эпизода за три года! Я поступил скорее глупо, чем жестоко, и я не планировал травмировать Челиоса, а просто полез драться. Я знаю, что был неправ, но я также знаю, что хит Челиоса на Проппе был гораздо более жестоким, чем то, что я сделал с ним», — говорил Хекстолл.

«Филадельфия» пробовала сократить дисквалификацию, но НХЛ твёрдо стояла на своём. Хекстолл просидел в запасе первые 12 матчей следующего сезона.

Ни до, ни после ни один вратарь в НХЛ не получал такой длительной дисквалификации. Хекстолл до сих пор является рекордсменом лиги по штрафным минутам среди голкиперов.