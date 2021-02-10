Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Статьи /

Как разъярённый Рон Хекстолл мстил Крису Челиосу за партнёра и бил его блином, видео

Как разъярённый Хекстолл мстил Крису Челиосу
Елена Кузнецова
«Ужасающая спланированная атака». Как разъярённый Хекстолл мстил Челиосу и бил его блином
Вратарь «Филадельфии» вступился за партнёра, который после хита Челиоса потерял сознание и временно лишился памяти.
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Вратарь, третий защитник, первый настоящий вратарь-голеадор в НХЛ, любитель засадить клюшкой сопернику на пятаке. Вспыльчивый, агрессивный, готовый в любой момент заступиться за партнёра и полезть в драку хоть с тафгаем, хоть с вратарём, хоть с самим чёртом. Ломающий клюшки всякий раз, когда его переполняет гнев. Это всё – о Роне Хекстолле.

С возрастом он стал более спокойным и научился сдерживать эмоции, но в честь назначения Хекстолла на пост генерального менеджера «Питтсбурга» «Чемпионат» решил вспомнить один из самых известных моментов в его карьере, когда он мстил Крису Челиосу за травмированного партнёра.

Рон Хекстолл — вратарь, который дрался и забивал. За карьеру он заработал 569 минут штрафа
Завязать драку, рубануть кого-нибудь клюшкой или забить гол — для Хекстолла не было невозможного.

Предыстория

Начало финала конференции с «Монреалем» в 1989 году Хекстолл пропускал из-за травмы, полученной в предыдущей серии. В первом матче защитник «Канадиенс» Крис Челиос впечатал в борт нападающего Брайана Проппа, локтем буквально пригвоздив его голову к стеклу. Удар был такой силы, что шлем нападающего оставил глубокий порез на затылке, а сам он потерял сознание и упал как подкошенный. Со льда его увозили на носилках.

Пропп очнулся через несколько минут, но не понимал, что происходит и где он находится. Позже врачи подтвердили временную потерю памяти. Он провёл ночь в больнице и пропустил следующую игру из-за сотрясения.

«Филадельфия» была в ярости не только потому, что травму получил один из ключевых игроков команды, но и потому что Челиос избежал даже маломальских последствий. Ни штрафа во время игры, ни дисквалификации. Клуб отправлял в НХЛ видео эпизода и требовал незамедлительных разбирательств и строгого наказания, но в лиге не стали отстранять Челиоса.

«Первая мысль – отомстить, но я несколько минут прикусывал себе язык, чтобы сдержаться. Пропп – важная часть нашей команды, момент был страшный, я правда думал, что всё очень серьёзно. В тот момент надо было сдержаться, хотя сделать это было непросто», — говорил нападающий «лётчиков» Рик Токкет.

«Разве он не заслужил этого? Вы же видели, он чуть не снёс Проппу голову!»

Хекстолл вернулся на лёд в четвёртом матче с намерением отомстить, как только представится подходящий случай. Он терпел, пока у «Филадельфии» ещё оставались шансы взять серию, но на последних минутах шестого матча, когда результат фактически был предрешён, Хекстолл наконец дал волю эмоциям.

ВИДЕО

Завидев Челиоса у своих владений, Хекстолл после свистка выбежал из ворот, набросился на него и принялся со всей мочи мутузить блином. Двое арбитров еле-еле оттащили разъярённого Хекстолла от Челиоса, но вратарь был в таком бешенстве, что швырнул свой блин в спину защитнику, а затем стал орать и вызывать на бой Патрика Руа. Тот, пораздумав, решил остаться в стороне от ледового побоища.

На льду в это время разгоралась третья мировая – потасовки вспыхивали то тут, то там, распалённые фанаты кидали с трибун стаканы, бутылки и прочий мусор. Хаос не утихал, диктору даже пришлось дважды взывать болельщиков к порядку.

«Мной двигала слепая ярость? Вы видели, что он сделал с Проппом? Мы должны были вернуть ему должок. Разве он этого не заслужил? Я ничего заранее не планировал, но увидел его и подумал: «Какого чёрта?» Вы всё спрашиваете, почему я это сделал. Боже мой, да он же снёс Проппу голову! Мне кажется, это достаточно веская причина», — отбивался от журналистов Хекстолл.

Раздевалка «Монреаля» бурлила негодованием. «Я никогда ни капли на уважал Хекстолла. Возможно, в жизни он хороший парень, но на льду…» — даже не стал заканчивать мысль Руа.

«Я играл против «Филадельфии» множество раз, но никогда такого прежде не видел. Это напоминает эпизод, когда Хекстолл рубанул клюшкой Кента Нильссона в финале Кубка Стэнли-1987. Ключевое слово – Хекстолл. Он был замешан оба раза», — говорил Ларри Робинсон.

«Никогда не знаешь, чего ожидать от Хекстолла. Но я заметил его в последний момент и был готов. Повезло, что он не заехал мне коньком в голову. Такого никогда не ожидаешь, но помню, как Хекстолл погнался за Брауном в матче с «Питтсбургом», когда тот забил ему. Жаль, что он такое вытворяет, это эмоции. Думаю, такого не должно быть в хоккее», — говорил Челиос.

Привет лунатикам! 10 самых странных вратарей в истории НХЛ
Илья Брызгалов попал в рейтинг, но не стал лидером.

Дисквалификация

Несмотря на то что Челиос, в отличие от Проппа, не получил никакой травмы, Хекстолла вскоре дисквалифицировали на 12 матчей. НХЛ посчитала, что эпизод с Нильссоном, за который он был отстранён на восемь матчей двумя годами ранее, ничему его не научил, а значит, наказание должно быть ещё строже.

«Несмотря на то что никто не был травмирован, Хекстолл проявил полное неуважение к лиге и хоккею, решив отомстить. Это была ужасающая и спланированная атака на соперника», — заявил вице-президент НХЛ Брайан О’Нилл.

«Всего два эпизода за три года! Я поступил скорее глупо, чем жестоко, и я не планировал травмировать Челиоса, а просто полез драться. Я знаю, что был неправ, но я также знаю, что хит Челиоса на Проппе был гораздо более жестоким, чем то, что я сделал с ним», — говорил Хекстолл.

«Филадельфия» пробовала сократить дисквалификацию, но НХЛ твёрдо стояла на своём. Хекстолл просидел в запасе первые 12 матчей следующего сезона.

Ни до, ни после ни один вратарь в НХЛ не получал такой длительной дисквалификации. Хекстолл до сих пор является рекордсменом лиги по штрафным минутам среди голкиперов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021