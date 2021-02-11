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Россия — Финляндия, прямая трансляция матча 11 февраля 2021. Еврохоккейтур, Шведские игры 2021

Россия — Финляндия, прямая трансляция матча
Андрей Гуров Павел Панышев
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Россия – Финляндия. Онлайн матча Евротура. Победят ли наши в седьмой раз подряд?
Всё самое главное и интересное о первой встрече команды Игоря Ларионова на льду арены в Мальмё.
Хоккей / Евротур 0
Аудио-версия:
Турнирная таблица Шведских игр и всего Евротура

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию первого матча сборной России по хоккею на третьем этапе Евротура – Шведских играх. Соперником коллектива Игоря Ларионова, отправившегося в Мальмё в роли исполняющего обязанности главного тренера команды, станет сборная Финляндии. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск, но мы начинаем заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Финляндией в Мальмё
Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
11 февраля 2021, четверг. 17:00 МСК
Россия
Не начался
Финляндия
Live Павел Панышев

Накануне сборная России провела тренировку в Мальмё.

14:09 Павел Панышев

Главный тренер национальной сборной России Валерий Брагин прокомментировал работу штаба на третьем этапе Евротура – Шведских играх.

«Мы постоянно на связи со штабом сборной, всё обсуждаем — кандидатуры, планы тренировок как на льду, так и в зале, игровые сочетания и так далее. У сборной есть детальный план подготовки — игровой, физической и психологической. Все решения принимаем коллегиально. Сейчас в сборной сильный молодой состав — 21 игрок до 23 лет, и у них это отличный шанс проявить себя. Хочу пожелать ребятам удачи.

Юниорский чемпионат мира — очень важный турнир. Здорово, что сейчас тренеры юниорской сборной (Лещёв, Филатов, Чапман. — Прим. «Чемпионата») получат опыт на уровне Евротура. Хочу отметить в составе Никиту Чибрикова, который является игроком основного состава сборной U18. У него отличная возможность приобрести дополнительный опыт и проявить себя на взрослом уровне. У меня был опыт работы консультантом на ЮЧМ-2019, когда Владимир Филатов был главным тренером. Рассчитываем на успешное выступление наших юниоров. Они умеют играть в скоростной, агрессивный хоккей», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

14:07 Павел Панышев

У россиян уже шесть побед подряд на Евротуре – ранее наша сборная успешно выступила на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала. Конечно, хочется упрочить лидерство, но важно посмотреть и проверить максимальное число игроков, ведь главная задача Евротура – подготовка к майскому чемпионату мира, который пройдёт в Риге. Последим и за работой Игоря Ларионова, ещё недавно тренировавшего молодёжную сборную на чемпионате мира в Эдмонтоне.

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