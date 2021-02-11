Россия – Финляндия. Онлайн матча Евротура. Победят ли наши в седьмой раз подряд?

Главный тренер национальной сборной России Валерий Брагин прокомментировал работу штаба на третьем этапе Евротура – Шведских играх.



«Мы постоянно на связи со штабом сборной, всё обсуждаем — кандидатуры, планы тренировок как на льду, так и в зале, игровые сочетания и так далее. У сборной есть детальный план подготовки — игровой, физической и психологической. Все решения принимаем коллегиально. Сейчас в сборной сильный молодой состав — 21 игрок до 23 лет, и у них это отличный шанс проявить себя. Хочу пожелать ребятам удачи.



Юниорский чемпионат мира — очень важный турнир. Здорово, что сейчас тренеры юниорской сборной (Лещёв, Филатов, Чапман. — Прим. «Чемпионата») получат опыт на уровне Евротура. Хочу отметить в составе Никиту Чибрикова, который является игроком основного состава сборной U18. У него отличная возможность приобрести дополнительный опыт и проявить себя на взрослом уровне. У меня был опыт работы консультантом на ЮЧМ-2019, когда Владимир Филатов был главным тренером. Рассчитываем на успешное выступление наших юниоров. Они умеют играть в скоростной, агрессивный хоккей», — сказал Брагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.