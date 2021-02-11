«Рейнджеры» потеряли Панарина? Ушёл хромая, а до этого привёз гол в свои ворота

«Синерубашечники» сыграли 12 матчей в нынешнем сезоне, и ровно половина из них завершилась поражением в один гол. Шестой такой проигрыш пришёл в пассив «Рейнджерс» в домашнем поединке с «Бостоном», а травма ведущего игрока может стоить для команды Дэвида Куинна куда дороже, чем недополученное одно очко.

В середине первого периода ньйоркцы открыли счёт усилиями Жюльена Готье, и довольно долго держали грозный «Бостон» в напряжении. Одним из главных действующих лиц у хозяев был Мика Зибанеджад, который никак не может обрести боевую форму после коронавируса. В середине второй двадцатиминутки он обязан был удваивать перевес своей команды в счёте, но, замыкая великолепную диагональ на дальней штанге, дал шанс почувствовать себя суперменом вратарю «Брюинз» Раску.

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Несколько мгновений спустя неудачная попытка розыгрыша большинства привела к пропущенной шайбе, причём отличился со знаком минус главный бомбардир «рейнджеров».



Неаккуратный пас Артемия Панарина привёл к тому, что Крис Вагнер убежал к воротам Александра Георгиева, и после этого счёт стал 1:1. По сути, Панарин «привёз» гол в собственные ворота, хотя перед игрой телевизионщики рекламировали удачные матчи россиянина против «Бостона», который был постоянным «клиентом» Панарина (12 очков в 13 матчах с «мишками»).

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У «Рейнджерс» был шанс вернуть себе лидерство во втором периоде, когда к воротам Туукки Раска убегал всё тот же Мика Зибанеджад, но финский вратарь совершил втрое великолепное «спасение», а шведский центрфорвард пока явно чувствует себя не в свое тарелке — в последних девяти матчах на счету Зибанеджада только одно очко, а свой единственный гол в сезоне он забил почти месяц назад (19 января).



«Сегодня мы почти увидели прошлогоднего Зибанеджада. Он проделал отличную работу в обороне, хорошо обращался с шайбой, у него были хорошие моменты, чтобы забить. Считаю, это был лучший матч Мики за весь нынешний сезон», — оценил шведа главный тренер «рейнджеров» Дэвид Куинн. «Сегодня я был сам собой. Тяжело проигрывать, но я стал чувствовать себя намного лучше. Понятно, что у меня были моменты, но я ими не воспользовался. Я просто должен становиться лучше с каждым матчем», — сказал Зибанеджад.

В третьем периоде ко всем несчастьям «Рейнджерс» прибавилась новая беда — травму получил Артемий Панарин. Он ушёл со льда спустя всего две минуты после начала игрового отрезка, вернулся на одну смену на отметке в 6.58, но это явно было лишь для того, чтобы проверить своё состояние. Панарин уходил со льда хромая, и не исключено, что повреждение носит более серьёзный характер, чем об этом говорили после игры.

Русский вратарь «украл» гол у Панарина и установил рекорд. Варламов — беда для «Рейнджерс» Семён помог «Айлендерс» победить в дерби Нью-Йорка и стал пятым российским вратарём с тремя десятками «сухих» матчей за карьеру в НХЛ.

«У него небольшая травма нижней части тела. Сейчас его состояние будут оценивать врачи. Мы думали, что он сможет сыграть в большинстве, поэтому он вышел на одну смену, мы просто решили попробовать. Но так как это не сработало, то надо было выводить его из игры как можно раньше. Думаю, что в большинстве мы действовали хорошо, но Туукка сыграл ещё лучше», — сказал Куинн, команда которого реализовала только 2 численных преимущества из 25 в последних 8 матчах.

Посмотреть видео момента травмы Панарина можно здесь.

Обмен голами в третьей двадцатиминутке обеспечил командам овертайм, где всё решил штатный везунчик «Бостона» Брэд Маршан.

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Раск отметился ещё в одном странном эпизоде, когда на последней минуте основного времени забыл, что счёт был равным, и убежал меняться на шестого полевого игрока. Одноклубники быстро вернули финна в ворота, а сам голкипер признал, что забыл, какой счёт на табло. «Думал, мы проигрываем 1:2. Что ж, мы работаем в индустрии развлечений, и я надеюсь, что люди охотно посмеялись надо мной», — сказал Раск.

Его визави Александр Георгиев получил первый старт с 30 января и был хорош, остановив 29 бросков из 32. «Он сыграл очень уверенно, читал игру и постоянно держал шайбу в поле зрения», — сказал Куинн, но не исключил, что в следующем матче против «Брюинз» ворота его команды будет защищать Игорь Шестёркин.



К слову, Георгиев в этом матче тоже был весьма удачлив. При счёте 1:1 в третьем периоде форвард «Бостона» Джейк Дебраск был на миллиметры близок к голу в его ворота, но после длительного просмотра арбитры установили, что шайба всё же не полностью пересекла ленточку.

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