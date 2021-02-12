«Не будите зверя!» Малкин забил во втором матче подряд и спас «Питтсбург» от поражения

Перед матчем с «островитянами» появилась информация о том, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин может пропустить эту игру из-за раздражения глаза. Серьёзность повреждения была неизвестна, но для Евгения, который не слишком удачно начал нынешний сезон, пропускать матчи из-за таких мелочей было бы крайне нежелательно. В команду недавно пришли новые боссы Брайан Бурк и Рон Хэкстолл, а у россиянина летом заканчивается контракт, и разговоры о возможном обмене Малкина ведутся всё активнее.

«Бурк сказал, что команде предстоит несколько сложных решений, если не будет достигнут результат. Он знает, что будет непросто, у «Питтсбурга» мало шансов и перспектив. Было интересно услышать, как Хекстолл сказал, что он не лошадь с одним трюком, когда его спросили о репутации терпеливого человека. Оба знают, чего от них ждут. Так что работа у «пингвинов» не была такой желанной, как это могло было быть.

Некоторые кандидаты на роль генменеджера не были в восторге от перспективы того, что предстоит демонтаж чемпионского ядра, куда выходят Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг (Малкина и Летанга могут продлить этим летом, у Кросби ещё четыре года контракта). Принято считать, что организация хочет, чтобы все трое завершили свои карьеры, будучи игроками «Пингвинз». Но, как говорила моя бабушка, ты планируешь, а бог смеётся», — написал накануне обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман в своей рубрике «31 мысль». Но даже без этого было понятно — Малкину необходимо прибавлять, поскольку 2 гола и 4 передачи за 11 игр — результат не слишком впечатляющий.

Обе команды действовали предельно аккуратно и дисциплинированно, и за 65 игровых минут получили лишь по одному удалению каждый. Но именно штраф «Питтсбурга» в конце первого периода за выброс шайбы позволил «островитянам» уйти на перерыв лидерами в счёте — большинство реализовал Жан-Габриэль Пажо.

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Сравнять счёт «Питтсбургу» помогла третья линия нападения в лице Зака Астон-Риза, но за семь минут до окончания основного времени лидер «Айлендерс» Мэтью Барзал снова вывел команду Барри Тротца вперёд. Спасти «пингвинов» от поражения удалось Малкину, чей мощный бросок с вершины круга вбрасывания оказался нерешаемой задачей для Семёна Варламова, которому мешал трафик на пятачке. До сирены оставалось всего ничего, и «Питтсбург» в эти мгновения уже играл с пустыми воротами, организуя финальный штурм.

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«Айлендерс» — это отличная команда при игре в защите. Они очень компактно играют у своих ворот и блокируют огромное количество бросков. Джино проделал громадную работу, чтобы хорошо открыться, после чего нанёс отличный бросок. Это то, что он делает хорошо. У нас был отличный траффик, в общем это был классный эпизод», — оценил Малкина защитник «Пингвинз» Крис Летанг.

«Малкин играет даже хуже, чем кажется». Он впервые в сезоне забил в равных составах Малкин впервые в сезоне забил в равных составах, но его игра всё равно остаётся объектом критики.

Дело дошло до серии штрафных бросков, где была реализована лишь одна попытка. Её автором стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, и третий бросок в серии «пингвинам» даже не потребовался — «островитяне» все три своих буллита забить не смогли.

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«У Евгения сегодня отличный матч, все элементы игры были на высоте. Мы хорошо работали при игре шесть на пять, усложнили работу вратарю, закрыв обзор. Летанг сделал отличный пас, а Джино бросил «из рулевой рубки». У него отличный бросок», — сказал главный тренер Майк Салливан после матча.



«Не будите зверя!» — так охарактеризовала спасительный гол Малкина пресс-служба «Питтсбурга» в официальном «твиттере» клуба. Впервые в сезоне Евгений забил в двух матчах подряд, а следующим соперником «Пингвинз» будет «Вашингтон» Александра Овечкина.