Красота от Свечникова! Изящно обманул трёх соперников и подарил гол капитану «Каролины»

Шайба Стаала помогла «ураганам» в третий раз за сезон обыграть «Даллас».

Очередной матч между «Далласом» и «Каролиной» состоялся на домашней площадке финалистов прошлого Кубка Стэнли. Обе игры в Роли в начале февраля завершились победами «ураганов», так что «звёздам» пора было брать реванш. К тому же, «Далласу» необходимо было внести хоть немного позитива в командную повестку, а то «Старз» как-то неожиданно утонули в неприятных новостях. То основной вратарь Худобин проспит тренировку и попадёт под санкции главного тренера, то один из лидеров Радулов получит травму и угодит в лазарет на неопределённый срок, да и 5 поражений в последних шести матчах не добавляли оптимизма.

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В игре с «Каролиной» самым весёлым и результативным получился второй период. К нему команды подошли при счёте 1:0 в пользу гостей — отличился Себастьян Ахо. «Даллас» отыгрался на 26-й минуте: Робертсон и Писик сыграли довольно простой «крест» и канадский защитник, продвинувшись к воротам, переиграл Раймера. Кстати, в этом эпизоде «халявный» балл за результативность заработал Денис Гурьянов.

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Но единицы продержались на табло лишь 30 секунд. «Каролину» вновь вывел вперёд капитан Джордан Стаал, воспользовавшийся шедевральной передачей Андрея Свечникова. Благодаря не получившемуся броску, у молодого русского таланта получилось «раздеть» Радека Факсу, затем Свечников продвинулся чуть вперёд и внезапным, резким пасом с неудобной руки обманул ещё двоих обороняющихся игроков «Далласа». Стаал в свою очередь выиграл борьбу за позицию на пятачке и в падении замкнул передачу-конфетку.

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«Старз» недолго горевали по поводу быстрой пропущенной шайбы. Уже на 29-й минуте Свечникову ответил Денис Гурьянов: российский нападающий «Далласа» не так эффектно, но не менее эффективно соорудил гол для Роопе Хинца в быстрой контратаке.

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А вскоре «звёзды» и вовсе вышли вперёд — Джо Павелски реализовал двойное численное преимущество. Впрочем, мечты о долгожданной победе для «Далласа» так и остались мечтами. «Каролина» сравняла счёт ещё во втором периоде — Брок Макгинн забросил в «раздевалку» за полминуты до сирены.

А победную шайбу на 44-й минуте оформили Даги Хэмилтон и Нино Нидеррайтер. Канадец выполнил изумительный «фетисовский» пас, а швейцарец изящно «раскачал» Антона Худобина.

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Ещё раз изменить ход матча «Даллас» оказался не способен, а на последней минуте «Каролина» забила в пустые ворота, установив окончательный счёт — 5:3 в свою пользу. «Ураганы», благодаря победе, поднимаются в зону плей-офф Центрального дивизиона, ну а «Даллас» терпит четвёртое поражение подряд. Неприятно, но на турнирных перспективах «звёзд» этот факт пока сильно не сказывается.