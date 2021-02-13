Бучневич провёл яркий бой с канадцем! Но без Панарина «рейнджеры» не выигрывают

Драться мало — нужно ещё и забивать, а с этим у «синерубашечников» явные проблемы.

Перед матчем «синерубашечников» и «мишек» на разминке родился удивительный спор — форвард «Бостона» Брэд Маршан и центр «Рейнджерс» Мика Зибанеджад хотели покинуть лёд последними, оставшись на льду вдвоём. На площадку уже выкатилась заливочная машина, а двое упрямцев никак не могли решить, кто же должен уйти раньше другого, действуя из собственных суеверных побуждений. В итоге спор был разрешён посредством старой забавы «Камень, ножницы, бумага», и выиграл Зибанеджад, который бросил камень в ножницы Маршана — на своём льду швед явно не хотел уступать оппоненту.

Однако сам матч оставил для «рейнджеров» куда менее приятные впечатления. В игре не смог принять участия лидер ньюйоркцев Артемий Панарин, который получил повреждение в предыдущей встрече с «мишками». «Он вернётся со дня на день. Мы не думаем, что это что-то серьёзное или долгосрочное. К сожалению, сегодня сыграть он не сможет, но мы надеемся, что в следующем матче он точно выйдет на лёд», — обнадёжил главный тренер команды Дэвид Куинн.

Место Артемия в тройке с Райаном Строумом и Каапо Какко занял самый раскрученный новичок сезона Алексис Лафренье, в активе которого пока только один набранный балл. «Мы все хотим, чтобы Лаффи играл лучше. Хотим поставить его на позиции, где он добьётся успеха. В прошлом матче он здорово провёл третий период, это был его лучший отрезок в сезоне. Я знаю, что он сам разочарован, но он старается», — отметил Куинн, но Лафренье снова ушёл со льда без очков.

Впрочем, очков у «Рейнджерс» в этой игре не набрал никто. Единственным своеобразным исключением можно считать Павла Бучневича, который не уклонился от драки и провёл яркий бой с защитником «Бостона» Жереми Лозоном в конце второго периода. К тому моменту «рейнджеры» проигрывали, и драка Бучневича могла подействовать на одноклубников как своеобразный импульс. Сам бой получился коротким, но достаточно ярким, поскольку оба оппонента не стали предлагать друг другу вяжущий стиль, а попытались нанести максимальное количество ударов.

«Рейнджеры» потеряли Панарина? Ушёл хромая, а до этого привёз гол в свои ворота У «Бостона» же чудил и «божил» голкипер Туука Раск.

Череповчанин на 5 сантиметров выше уроженца канадского Валь Д'Ор, но Лозону удалось пару раз попасть в голову, в то время как удары россиянина пришлись большей частью в корпус. Оба получили по пятиминутному удалению, но Лозону был выписан дополнительный штраф до конца игры, поэтому завершать матч «Бостону» пришлось в пять защитников.

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Что же касается голов, то у «рейнджеров» за весь матч было лишь два по-настоящему острых момента. В нынешнем сезоне команда забрасывает лишь 2,38 шайбы за игру, и по этому показателю занимает 26 место в лиге. Проблемы с атакой усугубились ужасной игрой в большинстве (0 из 6), и здесь рейтинг «синерубашечников» ещё хуже — 27 строчка в НХЛ (11,5% эффективности).



Единственный гол в матче забил нападающий гостей Ник Ритчи, воспользовавшийся небольшой помаркой голкипера Игоря Шестёркина. «Я должен был находиться ближе к штанге. Буду работать над этим компонентом на тренировках. Очень жаль, что этот гол изменил ход игры», — скромно признал россиянин после матча.

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«Команда проиграла уже третий матч подряд и ещё сильнее опустилась в турнирной таблице. Да, не играл Панарин, но снова получилось поражение в очень плотном, равном матче. Собрать игру по кусочкам снова не вышло, а ведь сокращённый нынешний сезон уже почти сыгран на четверть. «Рейнджеры» доказали, что могут сражаться с физически крепким соперником. Но умных решений и уравновешенной игры сегодня просто не было», — констатировала обозреватель New York Post Молли Уокер.



«Соперник контролировал игру во втором периоде, это решило исход матча. В такой игре это было важно. Надо найти способ поднять свою интенсивность и соответствовать оппоненту. Нам необходимо научиться «наклонять» лёд в свою пользу», — назидательно заметил после матча защитник «Рейнджерс» Джейкоб Труба.