«Другие не смогли бы и ходить». Как великий Айзерман привёл «Детройт» к Кубку Стэнли

23 матча плей-офф, 23 очка, 23 укола обезболивающего. Одно большое желание победить, которое было сильнее боли и заставляло его буквально сгребать себя с площадки после каждой игры, чтобы утром идти дальше. Это был великий плей-офф в исполнении великого игрока на одной ноге. Так Стив Айзерман привёл «Детройт» к Кубку Стэнли в 2002-м.

Спорил с Боумэном и стал настоящим капитаном. Каким игроком был Стив Айзерман Лидером «Ред Уингз» мог стать Сергей Фёдоров. Но авторитет Айзермана неоспорим.

За 18 лет карьеры Айзерман привык терпеть боль. Когда в 1988 году он впервые серьёзно травмировал правое колено, руководство клуба не было уверено, что он сможет полностью восстановиться. Он вернулся и провёл лучший сезон в карьере – 155 очков и «Лестер Пирсон Эворд».



Когда в 1993 году он слёг с межпозвоночной грыжей и пропустил 26 матчей, он вернулся и выдал мощную результативную серию в 11 матчей, хотя с трудом мог двигать плечами. «Верхняя часть его тела была практически парализована», — вспоминал физиотерапевт «Детройта» Джон Вартон.



Когда в 2001 году он сломал ногу за две недели до конца регулярки, то всё равно вышел на первый матч плей-офф, несмотря на то, что с каждым шагом, каждым движением конька чувствовал, как сломанные кости скребутся друг о друга. Он просидел в запасе следующие четыре матча и хотел выйти на решающий шестой. Его пугала не боль, а то, что в таком состоянии он не поможет, а только навредит команде.



В последний момент Айзерман решил не играть, и «Детройт» вылетел из плей-офф в первом раунде.

«Видя, через что проходит Стиви, мы просто обязаны были биться»

Правое колено беспокоило капитана «Детройта» ещё с тренировочного лагеря в сезоне-2001/2002, но не настолько, чтобы не играть. В феврале он даже съездил на Олимпиаду и выиграл с Канадой золотые медали, но вернувшись в «Детройт», сразу отправился к врачам – нога распухла до невообразимых размеров. Диагноз был неутешительным – МРТ показало, что от хряща практически ничего не осталось. Требовалась не одна, а целых три операции.



Он отложил лечение на межсезонье, положив все силы на подготовку к плей-офф. Концовку регулярки Айзерман пропустил и трижды в день проходил восстановительные процедуры. В тот момент врачи не были уверены, что он сможет кататься. Перед началом плей-офф ему строго-настрого запретили прыгать. Да он бы и не смог.



«Детройт» стал лучшей командой регулярного чемпионата и был главным фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли. Тем не менее, «Ванкувер» в первом раунде доставил им немало трудностей, перекрывая кислород мощной атаке. Один Айзерман пытался тащить команду, приложив руку к трём из пяти голов команды в первых двух матчах. В Ванкувер «крылья» ехали при счёте 0-2 и не могли позволить себе проиграть ещё раз.

Айзерман собрал команду за закрытыми дверями, после чего «Детройт» преобразился. Игроки прекрасно видели, чего ему стоит просто выйти на лёд, не говоря уж о том, чтобы сыграть 20 с лишним минут, и поняли, что не могут подвести капитана. «Когда видишь, как твой капитан выходит на лёд, блокирует броски, использует клюшку, как трость, чтобы просто подняться на ноги… Он был нашим лучшим игроком. После плей-офф ему сделали операцию, фактически разрезали кость пополам и собрали заново. Такие операции обычно делают после окончания карьеры. Видя, через что проходит Стиви, мы просто были обязаны биться. Если у тебя не перелом, это не боль», — говорил Кирк Малтби. «Детройт» обыграл «Ванкувер» в шести матчах, а в следующих трёх раундах потерпел всего пять поражений.



Трудно представить, какие муки Айзерман испытывал той весной, если он впервые в жизни согласился на обезболивающее. Ему ставили укол перед каждым матчем, а в выходные дни он ложился в барокамеру, чтобы снять давление с колена.



Конечно, о его проблеме с коленом знали все соперники. Конечно, его били ещё сильнее. После второго матча плей-офф Айзерман признался Скотти Боумэну, что не уверен, сможет ли продолжить игру.

«Был чертовски близок к идеалу». Никлас Лидстрём — один из лучших защитников в истории НХЛ Где бы этот человек ни играл — он всегда был очень успешен и уважаем. Легендарному шведу — 50 лет.

«Другие не смогли бы и ходить, а он играл по 25 минут за матч»

Он не пропустил ни одного матча и стал вторым бомбардиром плей-офф после Джо Сакика, набрав 23 очка в 23 матчах. К концу плей-офф он еле ходил, но своим мужеством проложил «Детройту» путь к победе. «Мало кто сможет играть с такой болью, с какой играл он. Он волочил ногу, когда уходил с арены после матчей», — вспоминал генменеджер клуба Кен Холланд.



«Айзерман играл на одной ноге. Когда он падал в борьбе с соперником, ему приходилось опираться на клюшку, чтобы подняться со льда. На тренировках он не мог кататься. Но он не только играл, но и забивал важнейшие голы. Были моменты, когда он на морально-волевых приводил нас к победе. Видя, через что он проходит, мы сплотились и пахали без остановки», — говорил Крис Дрейпер.

Айзерману на тот момент было 37 лет. В таком солидном возрасте показать такую выдающуюся игру достойно аплодисментов, даже если бы он был здоров. Показать такую выдающуюся игру на одной ноге – это вовсе не укладывается в голове.



«Другие не смогли бы и ходить, а он играл по 25 минут за матч. Восхищает его выносливость, большинство с такой травмой сразу бы завершило сезон», — говорил Даррен Маккарти.



После героического плей-офф и выигрыша третьего Кубка Стэнли Айзерман мог бы спокойно завершить карьеру, но не стал. Он перенёс три операции и пропустил большую часть следующего сезона, но отыграл в НХЛ ещё три с половиной года (несмотря на новые травмы) и закончил в 40 лет. В 2003 году он получил «Билл Мастертон Трофи» — за преданность хоккею.