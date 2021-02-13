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Швеция – Россия, 13 февраля 2021, прямая трансляция матча Евротура. Шведские игры 2021

Швеция – Россия. Онлайн матча Евротура
Андрей Гуров Павел Панышев
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Швеция – Россия. Онлайн матча Евротура. Продолжат ли наши победное шествие?
Всё самое интересное и важное о втором матче команды Игоря Ларионова на льду арены в Мальмё.
Хоккей / Евротур 0
Аудио-версия:
Расписание матчей Шведских игр и всего Евротура

Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию второго матча сборной России по хоккею на третьем этапе Евротура – Шведских играх. Соперником коллектива Игоря Ларионова, отправившегося в Мальмё в роли исполняющего обязанности главного тренера команды, станет сборная Швеции. Стартовое вбрасывание запланировано на 18:00 мск, но мы начинаем заранее, чтобы познакомить вас с различными интересными фактами.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
13 февраля 2021, суббота. 18:00 МСК
Швеция
Не начался
Россия
Live Павел Панышев

Если вы пропустили игру с финнами, то самое время, чтобы ознакомиться с отчётом о матче, а также с комментариями Игоря Ларионова.

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Главный тренер остался доволен результатом, но отметил, что в игре не хватало целостности и контроля шайбы.
15:02 Павел Панышев

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Игорь Ларионов дал комментарий в преддверии матча третьего этапа Евротура с командой Швеции.

«Сегодня мы планомерно прошлись по деталям первого матча и уже готовимся к шведам. На тренировке мы работали над выходом из зоны, чтобы крайние нападающие были на нужных местах для компактного выхода через пас и не было разрыва между форвардами и защитниками. После этого отрабатывали игру в неравных составах.

Травма Хуснутдинова? Хоккей – контактный вид спорта, и от травм никто не застрахован. Марат отыграл блестящий матч. О том, чтобы беречься в матче за сборную, нет и речи. Когда ты надеваешь майку с гербом, ты играешь за свою страну. Турнир, на котором мы играем, важен с точки зрения развития на перспективу и подготовки.

В этот особенный год мы не знаем, что нас ждёт на чемпионате мира в Латвии. По всей видимости, на нём не будет игроков НХЛ, поэтому у каждого парня в этой команде есть шанс. Марат блестяще отыграл свой отрезок. Мы все с ним, желаем ему скорейшего выздоровления. Конечно, это большая потеря для нас и для клуба СКА. Хотел бы поблагодарить этот клуб и все клубы КХЛ за то, что готовят игроков для сборной, отпускают в национальную команду», — приводит слова Ларионова пресс-служба ФХР.

15:00 Павел Панышев

После успеха в первой игре с финнами у россиян уже семь побед подряд на Евротуре – ранее наша сборная успешно выступила на Кубке Карьяла и Кубке Первого канала. Конечно, хочется упрочить лидерство, но важно посмотреть и проверить максимальное число игроков, ведь главная задача Евротура – подготовка к майскому чемпионату мира, который пройдёт в Риге. Снова последим и за работой Игоря Ларионова, ещё недавно тренировавшего молодёжную сборную на чемпионате мира в Эдмонтоне.

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