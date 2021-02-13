Россия помучилась со шведами, но опять победила! Всё решил шикарный буллит Бутузова

Второй матч в Швеции на третьем этапе Евротура сборной России предстояло сыграть с хозяевами. В поединке с финнами наша команда потеряла довольно весомую потерю — сломался первый центральный нападающий нашей команды Марат Хуснутдинов. Форвард СКА вскоре будет прооперирован, а его полное восстановление, увы, затянется на месяцы.

В отсутствии Хуснутдинова «центрить» горячую связку из «Торпедо» Жафяров — Чехович Игорь Ларионов отправил Максима Соркина. Это похожий по стилю игры на Хуснутдинова нападающий, способный взять на себя огромный объём черновой работы и развязать руки креативным крайкам из первой тройки.

Россия непобедима в любом составе! Седьмую победу на Евротуре нарисовали новые герои КХЛ Лидеры «Торпедо» Жафяров и Чехович потащили за собой и национальную сборную.

Впрочем, в первом периоде ни звену Соркина, ни другим нашим ребятам об атаке думать не приходилось, так как большую часть стартового отрезка Россия провела в своей зоне. Шведам помогло быстрое (и совершенно необязательное) удаление Подколзина, после чего шведы прописались во владениях Самонова, разыгрывая свои любимые позиционные атаки с топовым контролем шайбы. Вслед за штрафом Подколзина последовало нарушение от Шмелёва, нашим вновь пришлось отбиваться, но подопечные Ларионова оказались прекрасно готовы к хозяйской активности и защищались весьма уверенно и солидно, да и Самонов выглядел настоящей стеной.



В середине периода у России был шанс отодвинуть игру от своих ворот, но игра в большинстве ничего не принесла, а затем шведы пошли вперёд с удвоенной энергией. Тут уже у «тре крунур» стали появляться реальные моменты, но Самонов был неподражаем. Голкипер СКА позволил нашей команде уйти на перерыв при счёте 0:0, но в раздевалке Игорю Ларионову надо было как-то будить своих парней. 1 бросок в створ за 20 минут игры — это совсем не дело для сборной России.

В начале второго периода россияне чуть добавили в скоростях, несколько раз с полумоментами зашли в зону Виктора Фаста, однако ничего выжать из них не получилось, а шведы не собирались отдавать инициативу. «Тре крунур» продолжили давить, нагнетать, и в результате своего добились: Эмиля Петтерссона вывели уже на пустые ворота, и даже Самонов был бессилен.



Забитый гол, как показалось, серьёзно расстроил наших парней, у Швеции сразу же возникло несколько эпизодов, чтобы увеличить преимущество, но блестящий Самонов держал нашу команду в игре.

На 30-й минуте Красковский отправился в штрафной бокс, наши вновь уверенно провели меньшинство, а затем стали понемногу перехватывать инициативу, да и шведы как будто устали биться в стену, выстроенную российским голкипером, и немного сбавили активность. Великого конструктива у подопечных Ларионова всё равно не было, зато наши уже не проигрывали в объёме катания и бросковой активности, и на 37-й минуте России удалось забить трудовой, «мусорный» и очень важный гол. Шмелёв бросил после выигранного вбрасывания, Чибриков подобрал отскок от лицевого борта, оперативно вернул шайбу на пятак, куда первым приехал Данила Моисеев. Есть первый гол форварда «Витязя» за сборную России!

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ФХР

Вот так шведы, владея огромным территориальным и игровым преимуществом, не смогли дожать Россию, упустили полноценный контроль над игрой, и на перерыв команды ушли при равном счёте.



В третьем периоде пошёл уже совершенно равный хоккей, а где-то даже Россия была поинтереснее. По крайней мере, работа у Фаста появилась на регулярной основе. В одном из эпизодов голкипер просто выручил свою команду, когда Бутузов опасно бросал с пятачка. Подопечные Ларионова чувствовали себя в разы увереннее, чем в начале встречи, ни в чём не уступали шведам, у которых ощущалась некоторая нервозность от упущенного и ни во что не перешедшего преимущества. Материализовал эту эмоцию Петтерссон, на 48-й минуте грубо впечатавший в борт Захара Бардакова. Форвард «Витязя» получил микротравму и долго сидел на лавке с мешком льда на затылке, а швед заработал «2+10», хотя Игорь Ларионов просил арбитров выгнать грубияна до конца встречи.



Увы, с большинством у этой команды на турнире в Швеции пока не идёт. Не удалось наказать ни Петтерссона за грязь, ни затем Макса Фриберга, неаккуратно сыгравшего высоко поднятой клюшкой. Реализация лишнего не получалась, и это обстоятельство лишало команду Ларионова шанса выиграть в основное время.

Матч в результате докатился до овертайма, и это было неудивительно, учитывая историю встреч России и Швеции в рамках этого Евротура. И в Хельсинки, и в Москве «тре крунур» оказывали нашей команде самое серьёзное сопротивление и оба раза проигрывали лишь в серии буллитов.



В овертайме сборной России пришлось поиграть в меньшинстве — Бутузову ценой нарушения пришлось останавливать убегавшего к нашим воротам шведа. Было нервно и волнительно, несколько раз опасно заряжал отсидевший дисциплинарную десятку Петтерссон, но Самонов держал марку.



Вновь игра России и Швеции дошла до серии буллитов, и вновь наши ребята оказались сильнее в этом компоненте! Невероятный Самонов к 29 сейвам прибавил 5 отражённых буллитов, а всё решила шикарная попытка Владимира Бутузова. Эффектно и спокойно форвард «Амура» разложил Фаста.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть в официальном твиттер-аккаунте ФХР

«Тре крунур» в третий раз подряд заставили наших помучиться, но снова были обыграны в серии буллитов. Сборная Россия одержала восьмую подряд победу на Евротуре.