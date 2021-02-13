«Пытаемся забрать у шведов их лучшие качества». Ларионов – о победе над Швецией

Россия не знает осечек на Евротуре, ну а шведы остаются единственной командой, на каждом этапе отбирающей у нашей сборной очки. Матч складывался непросто и, как и на Кубке Карьяла, закончился только по буллитам со счётом 2:1. После игры на вопросы ответил исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ларионов.

Россия помучилась со шведами, но опять победила! Всё решил шикарный буллит Бутузова И потрясающая игра вратаря Самонова. Есть восьмая подряд победа на Евротуре.

«Говорили с Гарпенлёвом, что вместо 6:5 и огромного количества эмоций получается 2:1»

— С чем связываете то, что все три матча со Швецией на Евротуре получились тяжёлыми?

— Это то, о чем я говорил с Юханом Гарпенлёвом после игры. Вместо того, чтобы сыграть 6:5 или 5:4, когда получаешь огромное количество эмоций и голов, складывается вот так, 2:1. Была масса моментов с обеих сторон. Начали вяло, во втором периоде это переломили, стали создавать моменты, играть более агрессивно. Это две школы, которые проповедуют хоккей «у кого больше шайба, тот больше контролирует игру». Наверное, можно сослаться на это.



Последние пару лет мы пытаемся забрать у шведов их лучшие качества – контроль шайбы, хорошее катание, масса голевых моментов. Ребята во второй половине игры сделали это блестяще. Заслуга всей команды, что не сломались, выстояли, взяли себя в руки и провели хорошую концовку матча.



— Как вы угадали с Моисеевым? Попал в сборную в последний момент, выходит на замену и забивает решающий гол.

— Парень горит, у которого много энергии, энтузиазма. Он провёл две хорошие тренировки. Понимаешь, насколько парень заряжен и хочет себя проявить. Сегодня он это сделал. Довольны, что у нас есть игроки, которые не ждут, когда к ним придёт шанс, а берут его. Связка Мо, как я его зову, с Чибриковым отыграли очень здорово.

Моисеев — о первой шайбе за Россию: партнёр отдал, я заковырял. Голы закопаны на пятаке

«Мы не можем быть не довольны Самоновым, он отыграл блестяще»

— По вашему лицу было видно, что вам не нравился первый период, почему шведы начали матч лучше?

— Было сказано в самом начале, за счёт чего мы можем быть сильнее шведов — за счёт контроля шайбы, за счёт того, что мы спокойны с шайбой, не паникуем, за счёт игры в короткий пас, который разбивает любую оборону. Когда это не получалось, я был немного разочарован, что ребята не услышали или у них был мандраж. Все понимали, что матч решал исход турнира. Победа в основное время давала возможность выиграть турнир. Может, давление свалилось, команда молодая. Международные матчи отличаются от КХЛ, многие ребята получают колоссальный опыт в таких играх. Шведы доминировали в первом периоде, мы во втором периоде нашли возможность переломить. Каждый из ребят сыграл хороший матч.



— Главным героем был Самонов?

— Ты не можешь выиграть хороший матч без хорошего вратаря. Но я считаю, что победа – заслуга всей команды, ведь хоккей – коллективная игра. Но без удачной игры вратаря сложно выиграть, ценим, что в команде есть три вратаря, которые достойны играть в национальной сборной.

Самонов: дают играть — надо забирать своё. После Швеции апостолом себя не чувствую

— Диагноз Хуснутдинова подтвердился, он выбыл на четыре месяца?

— Пока трудно сказать. Скорее всего, будет МРТ в Москве, там поймём полный диагноз. Пока был рентген, он не даёт полной картины. Дождёмся финальное обследование, после чего станет ясно, на сколько он выбыл. Но судя по тому, что я видел, не всё так обнадёживающе.



— Сборная Швеции составлена из игроков местного чемпионата. Можно сказать, что чемпионаты Швеции и КХЛ равны?

— У нас молодая команда, сравнивать неуместно. На любом уровне, где бы ты ни играл – МЧМ, ЮЧМ, Евротур, игра на игру не приходится. Играли две сильные державы с теми составами, которые есть. Из того, что было, мы пытаемся сделать боеспособный коллектив, даём ребятам возможность проявить себя, чтобы они смогли получить вызов на финальную часть сезона – Евротур в Чехии и ЧМ.



— После матча с финнами говорили, что кто-то из других вратарей получит шанс. Тарасов или Аскаров сыграют?

— Только закончился матч, хотел бы ещё обсудить это. Наш тренер вратарей Рашит Давыдов наверняка даст оценку происходящего. Мы не можем быть не довольны Самоновым, он отыграл блестяще. Примем решение вечером или завтра утром.