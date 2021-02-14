«Не так всё плохо, как кажется». Ларионов – о триумфе России на Евротуре

Сборная России в заключительном матче на Шведских играх со счётом 7:4 обыграла соперников из Чехии, проведя великолепный третий период. Таким образом, россияне одержали девятую победу подряд и досрочно выиграли Евротур. После достигнутого успеха игру национальной команды России прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера Игорь Ларионов.

От драмы до разгрома! Россия забила чехам 5 шайб за период и досрочно выиграла Евротур После двух периодов наши проигрывали, но всё изменили шикарные индивидуальные действия Коваленко и Мисюля.

— Сборная России в матче с чехами очень мощно провела третий период. Повлиял гол Красковского в концовке второй двадцатиминутки или в перерыве вы внесли серьёзны коррективы?

— Оба фактора повлияли. Важно было забить, так как уходить на третий период при счёте 1:3 в решающем матче не очень хотелось. В перерыве было сказано, что 20 минут игрового времени – это большой отрезок. Мы напомнили, что чехи могут здорово сыграть в обороне и создать опасности на контратаках. Нами были внесены коррективы. Нельзя форсировать события, нужно играть терпеливо, в пас, исключить игру в одиночку.

— Как отреагировала команда?

— Парни всё восприняли правильно. Все наши голы в третьем периоде говорят о том, что у команды большой характер и большой резерв. По сути, мы только собрались, не играли месяц, но тем не менее ребята действовали здорово и смогли победить.

— Впереди ещё целый этап, а вы уже досрочно выиграли Евротур. Какие мысли на сей счёт?

— Любая победа на любом турнире играет большую роль, она важна. Я бы не стал преувеличивать то, что было сделано, но для ребят это огромный шаг в их карьере. Мы провели три игры за четыре дня с сильными командами. Проявили свой характер, мастерство, неуступчивость. Мы продолжали бороться, не сгибались, делали свою работу правильно. Такие победы и матчи закаляют характер. Ребята растут именно через такие матчи, добиваются успеха в тяжелейшей борьбе. Все это даёт нам возможность рассчитывать на большое будущее.

Россия – Чехия. Наши уверенно выиграли Евротур, «Красную машину» не остановить Девять побед подряд, унижение чехов в третьем периоде, гол 17-летнего дебютанта. За такую сборную хочется болеть!

— Евротур – подготовительный этап. У вас нет желания и стремления работать в клубе, чтобы получать ещё больше опыта?

— Знаете, я пока об этом не думал. Любой турнир даёт возможность понимать то, что происходит в нашем хоккее. Мне было интересно понять, какой резерв мы имеем. Мы понимаем, над чем надо работать, какие вещи поправить. У меня договор до Олимпиады в Китае. Я делаю всё, чтобы помочь нашему хоккею и нашим ребятам раскрыть свои лучшие качества. Чтобы у них было право на ошибку, риск, чтобы парни могли достать из себя все лучшие черты и украсить это хорошей победой.

— Это важно.

— Мы двигаемся вперёд, пытаемся привить ребятам то, что всегда есть возможность вытащить игру за счёт характера, мастерства, терпеливости. Тех качеств, которые они сегодня показали. Я во втором перерыве сказал, что Ярик Аскаров подтащит, а вы забьёте. Берём позитив из того, что было. Не так всё плохо, как кажется. Мы хотим, чтобы команда умела побеждать несмотря на любые ситуации.

— По сути, состоялся просмотр кандидатов на чемпионат мира. Здорово себя проявили Коваленко, Мисюль, совсем юный Чибриков. Кого вы можете порекомендовать Валерию Брагину?

— У нас большой тренерский штаб, который сделал свои рекомендации. Я здесь замешал Валерию Николаевича, а дальше будут решать ФХР и тренеры. Моя работа на этом заканчивается. Я хочу поблагодарить болельщиков, всех любителей хоккея. Ребята трудились все матчи, для парней и их психологии это очень важно. Впереди плей-офф КХЛ, все отправляются в свои клубы с хорошим настроением.