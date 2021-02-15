Кузнецов вернулся и забил! Но «Питтсбург» в этом сезоне «Вашингтону» не по зубам

«Как приятно говорить, что впервые за долгое время у нас будет оптимальный состав», — говорил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт перед матчем с «Питтсбургом». За время вынужденного недельного простоя «столичных», связанного с карантином в «Филадельфии» и «Баффало», в строй вернулись Врана, Оши, Шульц и, конечно, Евгений Кузнецов.

Кузнецов вернулся и забил

Кузнецов вернулся в нужный момент, хотя какой в этом сезоне момент можно назвать не нужным? «Столичные» проиграли три последних матча, а сегодня – очередная встреча с «Питтсбургом». Россиянин единственный гол в сезоне забил именно «пингвинам», в последнем матче до того, как заразился коронавирусом и сел на карантин.

Сегодня он пополнил личный счёт ещё одной заброшенной шайбой, пусть ему и немного повезло. «Вашингтон» начал игру активно, заработав два удаления подряд. В большинстве (Кузю, чтобы не разбивать слаженно работающую первую спецбригаду, перевели во вторую группу) россиянин набрасывал на ворота – кажется, шайба шла мимо, но срикошетила от защитника на пятачке и скользнула за спину Тристану Джарри. Гол есть гол, каким бы он ни был. А забить в первом же матче после возвращения – вообще замечательно.

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«Питтсбург» провалил старт матча, но в середине периода включил пятую передачу и понёсся отыгрываться. Это им делать далеко не впервой, особенно в нынешнем сезоне. Можно сказать, первую шайбу им «подарил» Дмитрий Орлов – отдал рискованную передачу через центр, дальше перехват, хозяева закружили по зоне, запутали защитников, и Брайан Раст прорвался к воротам и подставил клюшку под передачу Майка Мэтесона.

Хозяева выстрелили дуплетом, следующая шайба влетела в ворота Витека Ванечека спустя всего 32 секунды. Чеха признали лучшим новичком НХЛ в январе, но в этом месяце дела у него идут далеко не так радужно. Вот и здесь, отбил шайбу перед собой и позволил «доесть» её Брэндону Таневу. Впрочем, у Самсонова, которого после ковида отправили набирать форму в АХЛ, дела идут не лучше – в первом матче за «Херши» он пропустил пять шайб.

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«Питтсбург» не по зубам «Вашингтону»

«Столичные» сравняли счёт, вновь при непосредственном участии Кузнецова – он отметился передачей, а автором гола стал ещё один возвращенец Якуб Врана. Но оборона «столичных» продолжала трещать по швам. «Питтсбург» ответил голами Раста и Гюнтцеля и, если бы у команды был надёжный вратарь, она вряд ли упустила бы нити игры из своих рук.

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Однако проблемы на последнем рубеже есть не только у «столичных». «Пенс» понадеялись на Тристана Джарри, вручив ему знамя первого номера перед этим сезоном, а он ожиданий не оправдывает, пропуская один непонятный гол за другим. После смены руководства клуба в прессе уже начали циркулировать слухи о возможном возвращении Флёри или обмене Джона Гибсона из «Анахайма», где у Брайана Бурка есть старые подвязки.

В голе Никласа Бекстрёма, впрочем, его винить можно в последнюю очередь. Евгений Малкин держал шведа и вроде бы полностью контролировал ситуацию, но Бекстрём подбил ему клюшку и протолкнул шайбу мимо Джарри.

Матч, который традиционно воспринимается как противостояние Овечкина и Малкина, оба россиянина провели относительно тихо, но капитан «Вашингтона» положил в копилку очко за передачу Бекстрёму, а Малкин, который только начал просыпаться после летаргического старта сезона, отыграл по нулям.

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Третий период обещал быть жарким, но оба вратаря собрались и одновременно перестали пропускать. Сколько бы не палил Овечкин, какие бы финты не выделывал Кросби, счёт оставался неизменным до последней минуты, когда хозяева дважды поразили пустые ворота. «Питтсбург» по-прежнему не по зубам «Вашингтону», но следующая попытка раскусить заклятого соперника состоится уже через два дня.