Вратари — главная проблема «Вашингтона»? Самсонов пропустил 5 голов, играя за фарм-клуб

Ещё совсем недавно голкипер Илья Самсонов считался будущим первым номером «Вашингтон Кэпиталз». Ради прогресса молодого вратаря «столичные» решили не продлевать отношения с возрастным и «финансово ёмким» Брэйденом Холтби, но россиянин пока больше разочаровывает, чем оправдывает надежды. Его конкурент Витек Ванечек имеет меньше опыта, чем Самсонов, который много играл в КХЛ и выступал за сборную — чех много лет просидел в АХЛ, прежде чем получил свой шанс побороться за место в «Кэпиталз.» Теперь в АХЛ отправился Илья, а «Вашингтон», оставшись без полноценного стартёра, потерпел четыре поражения кряду.

Самсонов в АХЛ: пять голов и поражение

Травма, не связанная с хоккеем во время межсезонья, скандальная история с нарушением протокола безопасности, положительный тест на коронавирус и отправка в фарм-клуб. За последние полгода для Ильи Самсонова очень многое пошло не так, как планировалось. Именно Самсонов был тем человеком из российской четвёрки «Вашингтона», нарушившей антиковидные меры, кто первым заболел коронавирусом. И если Евгений Кузнецов в свойственной ему юморной манере заявил, что ему коронавирус нипочём, так как он из России, то у вратаря всё было намного сложнее.

«У меня было несколько очень трудных дней, когда было тяжело дышать, говорить, я с трудом ходил», — сказал Самсонов в недавнем интервью, и это лишний раз напомнило о необходимости серьёзно относится к угрозе заражения. После этого Илья смог вернуться к тренировкам, но на последнем занятии «Вашингтона» был уже не первым, а третьим голкипером после Ванечека и ветерана Крэйга Андерсона. Не удивительно, что для обретения формы россиянин был командирован в фарм-клуб «Херши Бэарз», где в своём первом матче Илья также не блеснул.

Кузнецов вернулся и забил! Но «Питтсбург» в этом сезоне «Вашингтону» не по зубам «Столичные» впервые за долгое время выставили оптимальный состав, но это не помогло прервать серию поражений.

В поединке с «Лихай Вэлли Фэнтомз» Самсонов пропустил 5 голов из 29 бросков, а его команда потерпела поражение в овертайме (4:5 ОТ). Только за первый период Самсонову пришлось столкнуться с 14 выстрелами, три из которых оказались голевыми. Илья отыграл матч, отразив 82,7% бросков, и, по словам наставника «Кэпиталз» Питера Лавиолетта, пока не существует графика, по которому Самсонов вернётся в основу «столичных». Это значит, что голкипер может остаться в АХЛ ещё на пару матчей, чтобы вернуть выносливость и общий тонус, а может и задержаться в фарме, где он не играл с мая 2019 года.

В любом случае радужные перспективы Самсонова в «Вашингтоне» уже вряд ли станут прежними. Можно сказать, что Самсонову ещё достаточно крупно повезло, что Витек Ванечек оказался не таким железным, как выглядел в начале регулярного чемпионата: в последнем матче с «Питтсбургом» он пропустил 4 шайбы после первых 18 бросков и выглядел откровенно усталым (20 пропущенных голов в 5 последних матчах). Если Ванечек начнёт повторный матч против «Пингвинз», то это будет его 11-й старт подряд., и в 9 из 10 последних матчах он пропускал 3 и более голов.

«В январе он был признан лучшим новичком месяца, но после этого его цифры не были хорошими. Фактически, в феврале он потерпел три поражения, отражая только 86% бросков, и пропуская по 4,22 гола за матч», — констатировал обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир. Увы, но как только у Ванечека пропал стартовый кураж, «Вашингтон» остался без вратарей — ни один из имеющихся в распоряжении Лавиолетта голкиперов не выглядит тем, кто достоин стать первым номером. И особенно обидно это в отношении Самсонова, который имел все шансы решить ситуацию в свою пользу, а сейчас вынужден пробивать себе обратную дорогу в основу.

«Самсонов проиграл в первом матче за «Херши». Это беспокоит, но он не играл около месяца, и с чего-то нужно начинать. Мы должны просто радоваться, что он здоров», — отметил автор блога Russian Machine Never Breaks Ян Оланд. При этом, в фарм-клубе Самсонову предстоит конкурировать с Фениксом Копли, который был сменщиком Холтби в сезоне-2018/2019, и нынче очень прилично стартовал за «Херши» (92% отражённых бросков в двух матчах).

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Херши Бэарз».

Всё внимание деталям

Четвёртое поражение «Вашингтона» подряд может внести некоторое разобщение внутрь коллектива — по крайней мере, послематчевые высказывания были достаточно острыми.

«Это действительно очень разочаровывает. Мы не можем допустить таких проигрышей, нельзя, чтобы такие игры ускользали от нас. Хорошо, что в понедельник у нас тренировка — надо прояснить некоторые моменты. Мы никак не рассчитывали на такую плохую игру и поражение после недельного перерыва. Надо быть более «голодными» перед чужими воротами. Недавние тренировки были достаточно напряжёнными и острыми, но сохранить эту искру во время матчей мы не смогли», — признал нападающий Якуб Врана, который недавно побывал в списке недоступных хоккеистов из-за коронавируса. Во втором периоде матча с «Питтсбургом» он поскользнулся и на полном ходу врезался в борт, но не пропустил ни одной смены.

«Надо работать над тем, чтобы лучше защищаться. Мы с самого начала сезона плохо играем в обороне. Надо продолжать эту работу и ликвидировать пробелы», — строго заметил главный тренер Питер Лавиолетт. Последний раз «столичные» проигрывали четыре раза подряд в основное время в сезоне-2018/2019, когда с 12 по 23 января были проиграны 7 встреч (5 — в основное время).

Впрочем, пока режим паники «Вашингтон» не включил. «Беспокоит не команда, а каждая игра в отдельности. Мы просто должны лучше понимать друг друга. Да, мы проигрываем, но наша игра становится лучше. Надо больше внимания уделять деталям», — сказал помощник капитана Джон Карлсон. Одна из этих деталей — игра на вбрасывания, по степени эффективности которой «Вашингтон» опустился аж на 28 место в лиге (46%).

К счастью для болельщиков «Вашингтона», уверенный старт в чемпионате (6 побед, 3 поражения) помог команде сделать необходимый задел, и нынешний спад не лишает «столичных» возможности бороться за кубковую четвёрку. Лидирует в дивизионе «Бостон» (22 очка), за ним следует «Филадельфия» (18), а «Вашингтон», «Айлендерс» и «Питтсбург» набрали по 15 баллов и делят третью-пятую строчки.