Ларионов прогрессирует, у России есть огромный резерв. Итог Шведских игр для нашей сборной

Результат матчей в Мальмё — повод для сдержанного оптимизма. Им нельзя кичиться, но и воротить нос не стоит.

Сборная России по хоккею обыграла всех соперников в Швеции и выиграла третий подряд этап Евротура в нынешнем сезоне, заодно досрочно обеспечив себе победу во всём турнире. У нашей команды девять побед подряд, и это даже немного удивительный результат, учитывая, что в ноябрьском Хельсинки, декабрьской Москве и февральском Мальмё у России был совершенно разный состав и даже тренерский штаб.

К такому результату нужно относиться адекватно. Без излишней эйфории, ведь понятно, что Евротур — это в лучшем случае второстепенный турнир, основной целью которого является прогон кандидатов на чемпионат мира. Но и без так милого сердцу нашего болельщика принижения значимости успехов: ребята старались, выкладывались, бились на льду за Россию, показывали характер и мастерство и заслужили уважения и похвалу. Победы на Евротуре, разумеется, не «отмазывают» национальную команду за долгие годы без золота на чемпионатах мира (взрослых и молодёжных), не дают право говорить о реванше Игоря Ларионова за провал на МЧМ-2021, зато они показывают, что у России есть огромный кадровый запас ребят, способных успешно держать международный уровень, ведь в нынешнем сезоне у сборной было рекордное количество дебютантов, и это никак не сказалось на результате.

«Не так всё плохо, как кажется». Ларионов – о триумфе России на Евротуре В третьем периоде наша команда буквально смела чехов со льда, но звёздной болезни никто не испытывает.

Что нам показал конкретно шведский этап? На мой взгляд, самое важное, что он дал понять — тренер Ларионов хочет учиться на своих ошибках и не зацикливается на каких-то определённых догмах своей философии. Во время Кубка Карьяла и МЧМ Профессор без устали декларировал тезисы советского хоккея — контроль шайбы, игра в пас, захват инициативы, важность эстетического начала. В ноябре такое поведение наставника вдохновляло, но в январе, во время плей-офф молодёжного чемпионата мира, стало несколько раздражать. Итоговое четвёртое место проиллюстрировало, что теория Ларионова разбивается о суровую практику, и советскому хоккею в исполнении команды Игоря Николаевича не хватает тактической гибкости, спортивной злости и, самое главное, характера.

Бесхарактерный советский хоккей. Почему канадцы разнесли философию Ларионова в пух и прах Россия вышла играть в хоккей, а не умирать на льду, и это шло от тренера.

Ларионов хотел видеть красивый хоккей, но не настаивал на том, чтобы его подопечные терпели, бились, вытаскивали из себя. Игорь Николаевич совсем отказался от роли мотиватора, предпочтя ей статус доброго профессора. Но такая тактика была обречена на провал, особенно в молодёжном хоккее, и в Швеции Ларионов уже с совершенно другой командой показал, что кое-какие выводы он для себя сделал.

В комбинационный хоккей с контролем шайбы Россия в Мальмё играла лишь отрывками, когда это было уместно и не шло в разрез с ходом матча, физическим состоянием или моделью игры соперника. Можно вспомнить вторую половину первого периода с финнами, начало третьего периода со шведами и, конечно, заключительный отрезок матча с чехами. Хотя в этой встрече перелом наступил благодаря индивидуальным действиям нескольких игроков, и только потом пошёл пресловутый советский хоккей.

От драмы до разгрома! Россия забила чехам 5 шайб за период и досрочно выиграла Евротур После двух периодов наши проигрывали, но всё изменили шикарные индивидуальные действия Коваленко и Мисюля.

Это говорит о том, что в этот раз генеральная идея Ларионова (а теперь уже и всей ФХР) не противоречила здравому смыслу. Когда нужно было, сборная России терпеливо отбивалась, не гнушаясь сбиваться на контратаки. При необходимости отдавала шайбу и инициативу, снижала почти до нуля бросковую активность, включала откат, а в чужую зону входила не через пас, а индивидуально или с помощью вброса.

В этот раз Ларионов и его команда оказались готовы к тому, что соперник России тоже может сыграть с позиции силы, тоже захочет взять шайбу под контроль. Игорь Николаевич как будто смирился, что это нормально, что красота в хоккее не равна результату, и стал спрашивать с подопечных не только за креатив в атаке, но и за умение терпеть, за характер. И получил отдачу! Ребята, не загруженные высокими материями, бодро и дерзко бились с соперниками и проявили силу духа во всех трёх поединках: выстояли во втором периоде с финнами, на протяжении двух отрезков сводили почти на нет активность шведов, ну а с чехами и вовсе совершили крутой камбэк. Кстати, это была первая по-настоящему волевая победа сборной России под руководством Ларионова.

Советский хоккей — не прихоть Ларионова, а генеральная идея ФХР. И она будет жить дальше Российская молодёжка должна играть красиво. Но, чтобы при этом побеждать, нужно к выбранному стилю подходить с умом.

Да и риторика Игоря Николаевича немного изменилась. Раньше он без конца давил на то, что Россия — это «нация, готовая играть в атакующий хоккей, а не сидеть и обороняться».

Сейчас он, конечно, не отошёл полностью от своих идей, однако после матча с Чехией сказал важную фразу, показывающую, что тренер Ларионов существует не в панцире и готов модернизировать, дополнять свой стиль. «Мы двигаемся вперёд, пытаемся привить ребятам то, что всегда есть возможность вытащить игру за счёт характера, мастерства, терпеливости», — это настоящее откровение от Профессора, который про подобные материи во время МЧМ даже не вспоминал.

Развитие Ларионова, как наставника, очень важно для хоккейной России. Потому что как бы вы не относились к Игорю Николаевичу, нужно понимать простую вещь — он сейчас один из фаворитов Романа Ротенберга, и в ближайшее время Ларионов (и его философия) будут постоянно влиять на игру сборных России самых разных возрастов. Так что чем быстрее Профессор окончательно превратится из великолепного оратора в хорошего тренера, тем лучше будет для всех нас, болельщиков российской национальной команды.

Ларионов: третий период с Чехией показал, что у команды большой характер и большой резерв

Прогресс Ларионова, разумеется, не единственное, чем запомнился турнир в Мальме. На мой взгляд, сейчас как раз тот случай, когда стоит похвалить систему отбора игроков в национальную команду. Прекрасно помню, как год назад на шведский этап от России тоже поехал экспериментальный состав с немалым количеством молодёжи, но результат оказался провальным — безропотные поражения от финнов и шведов и проигрыш чехам в серии буллитов. Сейчас же «солянку» из клубов КХЛ отобрали гораздо тщательнее. Вроде бы тоже много дебютантов и молодых, немало неочевидных фамилий, но вы видели, как парни сыграли в Швеции. И заслуга в этом не только тренерского штаба и чиновников из федерации, которые долго спорили по каждому кандидату и несколько раз переписывали итоговый вариант состава, но и самих парней, сумевших в короткий срок перестроиться с клубного хоккея на сборную, да ещё и заново привыкнуть к широким размерам площадки.

В Мальмё мы увидели великолепного Александра Самонова. Вратарь сборной России показал, что несмотря на малую игровую практику в СКА, именно он является главным кандидатом на поездку в Латвию из КХЛ. Он надёжен, уверен в своих силах, может тащить, адаптировался к атмосфере национальной команды — что же ещё нужно? Есть вероятность, что к майскому чемпионату мира будет свободен, например, Сергей Бобровский, но далеко не факт, что проваливающегося во «Флориде» двукратного обладателя «Везины» предпочтут скромному голкиперу СКА.

Александр Самонов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Жафяров и Чехович продемонстрировали, что могут «зажигать» не только в «Торпедо». Одним из открытий турнира стал Николай Коваленко, которому, оказывается, для прорыва просто нужно чуть больше доверия со стороны тренерского штаба. Форвард «Локомотива» регулярно терроризировал соперников в меньшинстве и проделывал невероятный объём полезной, иногда неблагодарной работы.

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Раскрылся в этой сборной Захар Бардаков — один из лучших форвардов молодёжки на МЧМ-2021. Невероятно настырный, боевой нападающий, вовсе не лишённый снайперского и бомбардирского таланта. Классно выступил Владимир Бутузов, использовал свой шанс Данила Моисеев. Вообще, как-то непривычно осознавать, что сборную России по хоккею тащили игроки «Торпедо», «Витязя», «Амура». Но это настоящие бойцы, привыкшие в своих клубах к постоянной борьбе, не обласканные гигантскими зарплатами и тепличными условиями. На них сделали ставку на этом турнире и не прогадали.

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Конечно, были те, кто не то чтобы разочаровал, но растворился. Например, Василий Подколзин. Капитан молодёжки на МЧМ-2021 играл в сдерживающих звеньях, что, на мой взгляд, больше подходит для него, но в плане своей полезности для сборной значительно уступил и Бардакову, и Грошеву, и Чибрикову. Запомнился Василий своей результативной ошибкой в игре с финнами, и глупым удалением в начале матча со шведами (оно помогло «тре крунур» захватить инициативу), хотя и завершил турнир проспект «Ванкувера» на мажорной ноте, поучаствовав в двух важных шайбах в ворота Чехии.

Василий Подколзин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

А вот кто провёл время в Швеции совершенно безлико, так это Виталий Кравцов. Один из лидеров «Трактора» не набрал ни одного очка, и при этом какими-то ошибками не отметился — его словно вообще не было на льду во всех трёх матчах.

Но это всего лишь маленькие ложки дёгтя, которые никак не испортят послевкусие от бочки мёда. Игра и результат сборной России в Швеции — это повод для сдержанного оптимизма, повод для осознания того, что в нашем хоккейном хозяйстве всё действительно не так уж плохо. Есть растущий тренер, есть огромный внутренний резерв, радует адекватный подход к комплектованию команды. Последнее, кстати, касается всего сезона Евротура.

От этого оптимизма не нужно воротить нос — это призыв к болельщикам. Но также им нельзя долго кичиться и козырять — это уже сообщение нашим хоккейным чиновникам. Победы на Евротуре просто позволяют нам в хорошем настроении и с верой в лучшее ждать главных международных турниров. Там будет уже другой состав, но подход к сборной России останется прежним, и мы надеемся, что он уже наконец принесёт долгожданный результат.