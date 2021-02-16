Фантастика от Дадонова! «Оттава» одержала историческую победу, отыгравшись со счёта 1:5

За день до матча «Торонто» против «Оттавы» известный заокеанский инсайдер Эллиотт Фридман поделился информацией о том, что «кленовые листья» непременно приобретут форварда, способного играть в первой шестёрке. Болельщики сразу же стали делать версии, и кандидатура Алекса Гальченюка, которого незадолго до этого «Оттава» отправила в «Каролину», была одной из основных, и этот прогноз сбылся. За Гальченюка «Торонто» отдал Егора Коршкова и защитника Дэвида Варсофски, а главный плюс для «Мэйпл Лифс» состоит в том, что Гальченюк не покидал территорию Канады (он просто не успел приехать в расположение «Харрикейнз»), и, следовательно, ему не нужно будет проходить обязательный карантин.

«Торонто» станет уже шестым клубом в карьере Гальченюка («Каролину», за которую он не сыграл, не считаем). Коршков, который нынешний сезон проводит в «Локомотиве», успел сыграть за «кленовых листьев» только одну встречу, но успел забить свой дебютный гол.



Домашний матч с «Оттавой» стал для фанатов «Торонто» воплощением худших кошмаров. Их любимая команда умудрилась растратить преимущество в четыре шайбы, действуя против одного из самых невзрачных соперников и потерпела поражение в овертайме. Главными героями у «Сенаторз» стали россияне — Евгений Дадонов, оформивший голевой дубль, и защитник Артём Зуб.

«Мы определённо провалили этот матч», — грустно констатировал Остон Мэттьюс, и его резюме не могло быть более лаконичным. «Торонто» перед этим вечером был на вершине турнирной таблицы, «Оттава» — в самом низу, но это не помешало «сенаторам» нанести сопернику самое унизительное поражение в сезоне. «Пропущенные голы — это одно. Меня куда больше обескуражило то, как мы играли. Для нас это определённый шаг назад. Мы просто отдали матч сопернику и ничего не сделали сами», — сказал расстроенный наставник «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф.

У Дадонова прогресс — 2 гола за два дня. Русский форвард оживает, но его «Оттава» ужасна У «сенаторов» лишь две победы в 14 матчах на старте сезона и полное отсутствие перспектив.

Впрочем, на протяжении двух периодов «Торонто» был вполне хорош, и жаловаться на судьбу «кленовым» было грех. Лидер хозяев Остон Мэттьюс оформил голевой дубль, суперветеран Джо Торнтон забил свой первый гол после почти месячного отсутствия, и цифры 5:1 на табло за минуту до конца второго периода вполне адекватно отражали состояние дел на площадке.

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За 9 секунд до второго перерыва «Торонто» пропустил второй гол в матче. Капитан «кленовых» Джон Таварес грубо ошибся в своей зоне, отдав шайбу на крюк клюшки соперника, и Ник Пол сократил отставание, когда «Оттава» играла в меньшинстве. Этой шайбе суждено было стать переломной, поскольку после перерыва на площадке всё изменилось кардинальным образом.



Одним из тех, кто вдохновил партнёров на «возвращение», стал защитник «Оттавы» Артём Зуб, который на первой минуте третьего периода стал автором красивого выхода один на один и не менее эффектной обводки. Артём удачно выскочил со скамейки штрафников, получил пас под чужую синюю линию, и классическим образом «раскачал» голкипера Фредерика Андерсена.

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У «Торонто» оставалось ещё два гола запаса, но и они оказались растрачены без особого сопротивления. Коннор Браун сократил отставание до минимума, завершив массированную атаку «Оттавы» после истёкшего розыгрыша большинства, а Евгений Дадонов спас «сенаторов», удачно поймав отскок на пятачке. Гости к тому моменту уже сняли вратаря, и шайба челябинца перевела встречу в овертайм, где сам же Дадонов записал себя в супермены.



Мэттьюс, Марнер и Райлли не смогли протолкнуть шайбу за линию ворот Магнуса Хёгберга, а в ответной контратаке Дадонов убежал один на один и «разложил на атомы» датского вратаря хозяев. «Оттава» впервые в своей истории смогла ликвидировать дефицит в 4 шайбы и победить. 240 раз «сенаторы» уступали 4 шайбы и более в матчах регулярного чемпионата, и лишь три таких матча были переведены в овертайм, где победа всё равно доставалась соперникам.

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«Это хоккей, здесь бывает всякое. Мы просто не прекращали играть, действовали смена за сменой, и забивали гол за голом», — такими словами охарактеризовал фантастический камбэк сам Дадонов.

«Надо отдать должное нашим ребятам. Голы Пола и Зуба вселили в нас уверенность, мы использовали свои шансы. У нас бывали матчи, когда мы действовали лучше соперника, но не выигрывали. Сегодняшний вечер был явно не из этого числа», — сказал довольный наставник «Оттавы» Ди Джей Смит.