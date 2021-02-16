И забил уже третий гол за два матча. Правда, подвиги Александра не спасли «молний» от поражения.

В «Тампе» появился ещё один русский снайпер? Волков оформил первый дубль в НХЛ

Середина февраля в НХЛ ознаменовалась целой серией матчей между «Тампой» и «Флоридой». Первые два дерби Солнечного штата прошли в Санрайзе на домашней площадке «пантер» и закончились с диаметрально противоположным результатом: сначала действующий чемпион уступил 2:5, но затем взял убедительный реванш, забросив в ворота Сергея Бобровского шесть шайб.

Бобровский сыграл худший матч в сезоне, хотя «Тампа» играла без Стэмкоса и Кучерова Александр Волков забил свой первый гол в НХЛ. И сделал это после того, как стал обладателем Кубка Стэнли.

Самый дорогой российский вратарь в истории НХЛ продолжает собирать тонны критики и в своём втором сезоне на новом месте. Понятно, что у «Флориды» отвратительная оборона, но и Бобровский совсем не тащит, хотя сумма его соглашения практически обязывает Сергея творить в воротах чудеса.

Контракт Бобровского с «Флоридой» назван одним из худших в НХЛ

На третью подряд игру с «молниями», которая в этот раз прошла на «Амали-Арене» в Тампе, наставник «Флориды» Джоэль Кенневилль определил в рамку дублёра Бобровского Криса Дриджера. «Лайтнинг», кстати, тоже дали отдохнуть основному голкиперу Андрею Василевскому — место в воротах занял Кёртис Макэлинни.

Но канадский вратарь «Лайтнинг» вполне мог досрочно закончить эту встречу. «Тампа» открыла счёт на 7-й минуте усилиями Стивена Стэмкоса, но уже через 81 секунду ошибка Макэлинни помогла «Флориде» выравнять положение.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

Во втором же периоде Кёртис пропустил трижды за пять с небольшим минут. Сначала Типпетт реализовал выход «2 в 1», затем Ватрано переиграл Макэлинни, выполняя буллит, а закончился мощный рывок «Флориды» красивым голом Энтони Дюклера, забившего, как принято говорить в России, по-бобровски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

«Тампа» «поплыла», Макэлинни заслужил замену, но Джон Купер не стал дёргать Василевского. Очевидно, тренер «молний» изначально решил дать российскому вратарю полноценный отдых. Проявив терпение, Купер не прогадал, так как через минуту с небольшим после шайбы Дюклера «молнии» нашли в себе силы отыграть одну шайбу и без дополнительной встряски. Классный гол забил Александр Волков, который только в прошлой встрече открыл счёт своим шайбам в НХЛ. Самый скромный россиянин из «Тампы» подобрал шайбу почти у своей синей линии, протащил её по флангу, убежав от двоих преследователей, и буквально прошил Дриджера мощным выстрелом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ

Правда, вскоре после гола Волкова пятую шайбу в ворота «Тампы» отправил Александр Барков, изящно разобравшийся с Макэлинни в ближнем бою. Но голевая перестрелка продолжилась, и россиянин оформил свой первый дубль в НХЛ! Джемел Смит из-за ворот отдал на пятак, где Волков и Марун одновременно ударили по шайбе. Патрик радовался сильнее, но последнее касание всё-таки записали на счёт Александра. Уже третий гол Волкова за два матча — неужели у «Тампы» появился ещё один русский снайпер?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

3:5, но не прошло и минуты, как «Тампа» вплотную подобралась к сопернику. Михаил Сергачёв бросил в прорыв Жозефа и Джонсона, и Тайлер результативно завершил эту стремительную контратаку.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

Перерыв должен был немного остудить пыл обеих команд, однако «Флорида» забила на первой же минуте третьего отрезка — отличился Строльман.



И лишь затем наступило затишье. «Тампа» так и не сумела догнать «пантер» в этой встрече и проиграла второе из трёх дерби штата. «Молнии» продолжают лидировать в Центральном дивизионе, но «Флорида» теперь отстаёт от них всего на одно очко.