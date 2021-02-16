«Ты планируешь, а бог смеётся». Что стоит за слухами об обмене Малкина из «Питтсбурга»

Не успело в «Питтсбурге» смениться руководство, как тут же начались разговоры о возможном обмене Евгения Малкина. На протяжении последних нескольких лет подобные слухи разгораются каждый раз, когда россиянин играет неважно, и затихают, когда он начинает летать по площадке. Сейчас невооружённым взглядом видно, что с Малкиным что-то не то.

«Малкин играет даже хуже, чем кажется». Он впервые в сезоне забил в равных составах Малкин впервые в сезоне забил в равных составах, но его игра всё равно остаётся объектом критики.

Он выглядит безразличной тенью самого себя и, по ощущениям, просто отбывает номер на льду. Для какого-нибудь другого игрока семь очков в 11 матчах были бы приличным результатом, но не для него. Все привыкли, что Малкин – это образец доминирования, стирания соперника в порошок одним взглядом, что он способен рисовать на льду фантастические картины, а порой и в одиночку решать исход матчей. Сейчас этого и близко нет.



«Сейчас я совершенно точно недоволен тем, как играю. Мне нужно ежедневно день приходить на арену и бороться в каждой смене. Я верю в себя и надеюсь, что это произойдёт», — говорил он пару недель назад, после чего выдал четырёхматчевую результативную серию, но в последней игре с «Вашингтоном» не смог сдержать Никласа Бекстрёма.

Неудачная игра Малкина на пятаке привела к пропущенной шайбе «Питтсбурга» от Бекстрёма

Спад Малкина начался не сегодня и не вчера. Он мощно провёл прошлую регулярку (перед которой, кстати, его тоже уже успели считать со счетов), но потух после возобновления сезона в плей-офф, а его «Питтсбург» не прошёл даже предварительный раунд.



Малкин и сам признаётся, что вошёл в сезон не в лучшей форме, потому что не смог нормально к нему подготовиться. Полноценных сборов в НХЛ не было, плюс было сложно найти лёд для самостоятельной подготовки.



Так или иначе, пока Малкин играет плохо, слухи продолжат курсировать. Пока ничего определённого, просто вопросы, повисшие в воздухе. Что лучше – разрушить всё старое, чтобы поскорее начать строить новое, или отложить перестройку до лучших времён и дать звёздам, которые на протяжении долгих лет ковали славу клуба, завершить карьеру в НХЛ там, где они начинали? Подобный вопрос встаёт перед каждой командой, у которой закрывается чемпионское окно.



Статистика Малкина в сезоне НХЛ — 2020/2021.

У «Питтсбурга» иссяк подкожный жир – молодых талантливых проспектов, которые могли бы прийти на смену Малкину и Кросби, нет и не предвидится. Если Летангу растёт замена в виде Дюмоулина и Марино, то брать крутых центров решительно неоткуда. На драфте тоже не разгуляешься – за последние шесть лет клуб лишь раз выбирал в топ-30, в 2022 году у «Питтсбурга» нет пика в первом раунде и всего один – в первых четырёх. В поздних раундах тоже можно найти качественных игроков (Раст и Гюнтцель, которых выбрали под 80-м и 77-м номерами, это подтверждают), но им нужно будет время на развитие. А за Малкина, пока не поздно, можно получить ценные активы – пики в первом раунде или топ-проспектов, которые в будущем могут стать основой успеха.



«Бурк сказал, что команде предстоит несколько сложных решений, если не будет достигнут результат. Он знает, что будет непросто, у «Питтсбурга» мало шансов и перспектив. Некоторые кандидаты на роль генменеджера не были в восторге от перспективы того, что предстоит демонтаж чемпионского ядра, куда выходят Сидни Кросби, Евгений Малкин и Крис Летанг (Малкина и Летанга могут продлить этим летом, у Кросби ещё четыре года контракта). Принято считать, что организация хочет, чтобы все трое завершили свои карьеры, будучи игроками «Пингвинз». Но, как говорила моя бабушка, ты планируешь, а бог смеётся», — писал недавно в своей колонке обозреватель Эллиотт Фридман.

Источник: Лемье против обмена Малкина, но такой вариант может быть рассмотрен

В случае костяка «Питтсбурга» вопрос гораздо глубже, чем просто хоккей. На Малкине, очевидно, никто не ставит крест. Вернёмся в межсезонье-2019, когда слухи об обмене Малкина действительно были жаркими. Тогда «Питтсбург» всерьёз раздумывал над предложением от «Флориды», но в итоге решил от него отказаться. Малкин выдал великолепный сезон, став лучшим бомбардиром команды (74 очка в 55 матчах), а главное, кардинально изменил подход к игре в обороне и скакнул и «-25» годом ранее до «+7».



Малкин уже доказывал, что может возвращаться после неудачного сезона и играть сильнее, чем когда-либо. Он каждый раз тащит «Питтсбург», когда ломается Кросби. К тому же не стоит недооценивать желание клуба сохранить своих звёзд до конца карьеры – это, помимо прочего, ещё и благодарность за всё, что они сделали. А сделали немало – три Кубка Стэнли, и не оставляют надежд выиграть ещё один.



Марио Лемье хочет, чтобы Малкин завершил карьеру в «Питтсбурге». Сидни Кросби хочет того же (писали даже, что именно капитан «пингвинов» остановил сделку с «Флоридой»). Малкин перед прошлым сезоном говорил, что хочет подписать ещё один контракт с «Питтсбургом» на три года.



Всё в его руках – в соглашении россиянина есть пункт о полном запрете на перемещение, вдобавок его поддерживает владелец и капитан. Главный вопрос не в том, будет ли «Питтсбург» готов обменять Малкина, если получит действительно заманчивое предложение, а в том, нужно ли это самому Малкину? С одной стороны – в другой команде он мог бы стать главной звездой, обрести второе дыхание, с другой – шанс провести почти 20 лет в одной команде, с одним костяком, где один за всех, а все за одного, дорогого стоит.



Но решать Малкину. Без его желания никто в «Питтсбурге» не будет дёргаться, даже если за Евгения посулят золотые горы.