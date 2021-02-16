«Куда смотрел Коварж? Что это было?» Удивительный гол в овертайме матча КХЛ

После перерыва на очередной этап Евротура хоккей в КХЛ сегодня вернулся в полном объёме. На 16 февраля запланировано сразу 9 матчей, а программа игрового дня открылась в Хабаровске встречей между «Амуром» и «Автомобилистом».

Обе команды, по большому счёту, уже не решают никаких важных турнирных задач: «тигры» лишились шансов на плей-офф, а уральцы забронировали за собой место в кубковой восьмёрке. Ещё не ясно, на какой конкретно позиции «Автомобилист» начнёт главную часть сезона, но подопечным Билла Питерса уже точно стартовать в гостях, а с точки зрения выбора соперника по первому раунду никакое из мест с 5-го по 8-е не даёт особых преференций.

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Матч в Хабаровске получился равным, упорным и малорезультативным. В первом периоде чуть активнее выглядели гости, но забить не смогли, во втором отрезке уже интереснее были «тигры», однако счёт на 28-й минуте всё-таки открыл «Автомобилист». Уральцы забросили нетипичную для розыгрыша большинства шайбу: Чарльз Дженовей длинным пасом нашёл Георгия Белоусова, а тот переиграл Марека Лангхамера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги

«Автомобилист» сохранил преимущество в счёте до перерыва, но «Амур» сумел отыграться «из раздевалки». Классный сольный проход Матвея Заседы остановил Коварж, однако настырный форвард «тигров» подобрал шайбу, выкинул её на пятак, где уже с чешским вратарём гостей разобрался Кирилл Рассказов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В третьем периоде команды на двоих выполнили 26 бросков в створ, однако такая активность не позволила ни «Амуру», ни «Автомобилисту» забрать победу в основное время. Игра ушла в овертайм, на 4-й минуте которого случился ключевой и самый курьёзный момент матча.



Чешский защитник «Амура» Михал Йордан здорово прервал атаку «Автомобилиста» «2 в 1» и тут же развернул ответное наступление на пару с Денисом Голубевым. Российский нападающий выполнил классную финальную передачу, а Йордан поразил ворота соотечественника, принеся «Амуру» победу. Достаточно банальный гол для овертайма в формате «3 на 3», но вы только посмотрите на действия вратаря «Автомобилиста» в завершающей стадии этой атаки!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Куда смотрел Коварж? Что это было?» — воскликнул комментатор матча, и наверняка все очевидцы этого момента разделяли его недоумение. Опытнейший Коварж в простейшей ситуации почему-то потерял шайбу из вида и продолжил смотреть в сторону Голубева, в то время как Йордан спокойно завозил снаряд за ленточку.



Удивительный гол! Но, несмотря на всю курьёзность ситуации, необходимо отметить классные действия Михала Йордана, который полностью заслужил этот гол. «Амур» благодаря стараниям чеха заработал 47-е очко и вплотную приблизился к «Сибири» в турнирной таблице Восточной конференции. Конечно, нет особой разницы между 9-м и 10-м местом, однако думаю, что для скромной хабаровской команды всё-таки важно подняться как можно выше.

Что же касается «Автомобилиста», то уральцы остались на седьмой строчке Востока, и до конца сегодняшнего дня подопечные Билла Питерса никуда с неё точно не денутся.