Американца с белорусскими корнями снова обменяли. Гальченюку пора в КХЛ?

Информация об Алексе Гальченюке

«Торонто Мэйпл Лифс» произвёл обмен игроками с «Каролиной Харрикейнз». Канадский клуб получил форварда «ураганов» Алекса Гальченюка, отдав взамен форварда Егора Коршкова и защитника Дэвида Варсофски.



Коршков в этом сезоне был арендован ярославским «Локомотивом». В 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ 24-летний нападающий набрал 31 (16+15) очко. Сообщалось, что Егор не вернётся в «Торонто» до конца сезона в КХЛ.

Гальченюк недавно пополнил состав «Каролины» в результате обмена с «Оттавой Сенаторз». «Ураганы» также в этом обмене получили нападающего Седрика Пакетта. В обратном направлении проследовал форвард Райан Дзингел. 27-летний Гальченюк принял участие в восьми встречах, забросив одну шайбу при показателе полезности «–6» и шести минутах штрафа. Сразу после обмена «Каролина» выставила Гальченюка на драфт отказов, откуда его никто не забрал.

Русские эмигранты. Они могли играть за нашу сборную, но выбрали Америку и Европу К Баркову, Яшкину и другим в скором времени добавится ещё один талантливый хоккеист c российскими корнями из Швеции.

Новость, которая в последнее время не вызывает какого-то удивления. Гальченюка, складывается впечатление, не меняет только ленивый. Вообще же карьера Алекса после ухода из «Монреаля» пошла наперекосяк. «Аризона», «Питтсбург», «Миннесота», «Оттава», «Каролина» (на бумаге), теперь вот «Торонто»… Интересно, где американский форвард белорусского происхождения наконец-то задержится и приживётся?



Как Алекс Гальченюк связан с Беларусью? Его отец — уроженец Минска, воспитанник местного хоккея. Александр Гальченюк провёл немало матчей за сборную Беларуси, в том числе и на Олимпийских играх. Карьеру игрока заканчивал в «Немане» из Гродно в 2007 году. Сам Алекс почти каждое лето проводит в Беларуси, где готовится к сезону. Однажды на сборах в Беларуси он примерил форму национальной команды. Могло бы получиться неплохое усиление для сборной страны, учитывая то, как белорусы любят раздавать свои паспорта хоккеистам.

Алекс Гальченюк с отцом Фото: instagram.com/galchenyuksr

Кстати, раньше агентом Алекса Гальченюка был Игорь Ларионов, который сейчас занялся тренерской деятельностью и недавно выиграл шведский этап Евротура с командой России. Но в один момент пути легендарного советского и российского хоккеиста с американцем белорусского происхождения разошлись.



После выставления «Каролиной» Гальченюка на драфт отказов форвард оказался никому не нужен, его удалось отправить в «Торонто» только благодаря процедуре драфта отказов. А человека, между прочим, драфтовали в первом раунде под общим третьим номером. Ошибся ли «Монреаль» в 2012 году? Вполне возможно. Всех возложенных на него надежд хоккеист явно не оправдывает.



«Честно говоря, Гальченюк — одна из самых больших аномалий. Он обладал таким талантом, который позволял забивать по 30 голов каждый сезон. Если бы он его реализовал, то никогда не попал бы в такую ситуацию, когда его постоянно меняют. Я помню наши первые матчи вместе — у него талант выходил буквально из ушей. Во время тренировок он мог перехитрить любого, в ситуациях один на один играл просто умопомрачительно. Я всегда думал, что бросок Алекса — один из элитных в НХЛ. Мы с ним тренировали бросок в движении, а также приём шайбы.

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В случае с его талантом 20 голов за регулярный чемпионат — это плохой сезон. Но сейчас он уже далеко не такой молодой игрок, каким был. Уже многое поздно. Он мог бы измениться, но это будет всё труднее сделать. Что касается трудностей вне льда, то он любил повеселиться, но как и все, как любой молодой человек. Я не заметил ничего такого, что бы помешало его карьере», — сказал известный в прошлом нападающий «Финикс Койотс», «Филадельфии Флайерз» и «Монреаль Канадиенс» Даниэль Бриер.



Складывается впечатление, что Гальченюку самое время реанимировать свою карьеру и отправиться в КХЛ. Тем более что добротный центральный форвард тому же минскому «Динамо» явно не помешает. Контракт нападающего с зарплатой в $1,05 заканчивается после нынешнего сезона. Вряд ли в ближайшее время кто-то даст Гальченюку более солидное предложение. Более того, нового контракта в НХЛ при таком положении дел Алекс может и вовсе не получить.