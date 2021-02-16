Олимпийский чемпион Пхёнчхана и его команда так и не оправились от предыдущего разгрома.

Знарок снова проиграл СКА! Тренер-чемпион всё дальше от плей-офф

«В паузу сядем за большинство, подтянем физподготовку. Вернулись к сочетаниям начала сезона, но потом их перебили по ходу игры, может, из-за этого тоже был результат. Лехтеря тяжело после семи недель пауз, без практики, ему пришлось быстро набирать физическую форму, тяжело, но ситуация такая, что не могли ждать», — говорил главный тренер «Спартака» Олег Знарок перед паузой на Евротур.

«Спартак» Знарка останется без плей-офф? Ключевые интриги финальной части регулярки КХЛ «Ак Барс» и ЦСКА в очном матче сыграют за Кубок Континента, а «Динамо» и «Локомотив» заочно определят, кому рубиться с «Йокеритом».

Лехтеря, кстати, снова оказался в составе. Но именно в единоборстве с ним Подколзина в отчётной встрече увели в раздевалку. Удаления, кстати, не последовало.

Вообще же нынешний «Спартак» выглядит слабо. И это учитывая тот факт, что команде из Москвы приходится бороться за попадание в плей-офф. «Витязь» не собирается дарить красно-белым путёвку для выхода в следующий раунд. В свою очередь СКА, обыграв Знарка и его команду, выиграл дивизион Боброва.

Интересно, что СКА дважды в сезоне обыграл Спартак (2:0, 5:0) и один раз уступил – 1:4. То бишь реванш для коллектива Знарка явно напрашивался, но и СКА не лыком шит. Просто так отдавать победу красно-белым никто не собирался. Особенно учитывая тот факт, что Олег Знарок раньше уже работал в СКА, а его взаимоотношения с клубом с берегов Невы далеко не самые тёплые. Осадочек, как говорят в таких случаях, остался.

Уже в первой половине первого периода случился гол. Спартаковцы совершили потерю на своей синей линии, Стрёмвалль шайбу подхватил, добрался до ворот и резким кистевым броском поразил ближний угол. Гудачеку в этой ситуации нечего было ловить, да и разыграно всё было словно по нотам.

Знарка не боятся в «Спартаке», «Сочи» официально стал фармом СКА? Что происходит в КХЛ Секрет успеха «Магнитки» и досрочный отъезд Зогорны из «Амура» — в итогах недели КХЛ.

Второй гол СКА пришёлся уже на второй период, когда Питер реализовал лишнего. Хафизуллин в касание щёлкнул от синей линии — шайба залетела в ближний угол ворот над ловушкой Гудачека. Это, кстати, первый гол Динара в нынешнем сезоне.

Отметим и отличную работу главного тренера СКА Валерия Брагина, который достойно подготовил команду во время паузы на Евротур. Напомним, что на Шведские игры россиян возил Игорь Ларионов, а Брагин спокойно занимался со СКА.

«Кого из игроков могу порекомендовать Валерию Брагину? У нас большой тренерский штаб, который дал свои рекомендации. Я здесь замешал Валерия Николаевича, а дальше будут решать ФХР и тренеры. Моя работа на этом заканчивается. Хочу поблагодарить болельщиков, всех любителей хоккея. Ребята трудились все матчи, для парней и их психологии это очень важно. Впереди плей-офф КХЛ, все отправляются в свои клубы с хорошим настроением», — говорил тогда сам Ларионов.

В свою очередь СКА продолжил играть в свой хоккей и спокойно дожал спартаковцев. В концовке третьего периода Стрёмвалль прошёл вдоль левого борта, уехал за ворота, но успел бросить от лицевой — шайба проскочила за «ленточку». Дубль в активе шведского форварда. Который, правда, не стал удачным для другого шведа – голкипера хозяев Магнуса Хелльберга. Отыграть на ноль ему не позволил защитник «Спартака» Дмитрий Вишневский.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Дмитрия вывели на бросок в касание с вершины круга вбрасывания — шайба пролезла под щитками Хелльберга. Но на большее гостей уже не хватило. Слишком многое было упущено ранее. Таким образом, «Спартак» снова усложнил себе жизнь, борьба с «Витязем» за попадание в плей-офф продолжается.