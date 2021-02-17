«Такой крутой снайпер, что даже страшно». Как Буре забил семь голов за два матча

Он был первым русским в НХЛ, кому удалось это сделать. После него этот трюк смог повторить только Овечкин.

Помните, как Александр Овечкин забросил семь шайб в двух матчах подряд? Он был вторым русским игроком, провернувшим этот трюк, а первым – несравненный Павел Буре в 2001 году. Он тогда играл во «Флориде», где, кстати, выиграл оба своих «Морис Ришара».

Дела у «Флориды» шли хуже некуда, команда болталась на дне турнирной таблицы, но Буре был великолепен. После нового года он принялся семимильными шагами нагонять лидеров снайперской гонки и к 10 февраля уже занимал второе место после Петера Бондры. В матче с «Атлантой» он захватил лидерство и больше его не отпускал, хотя временами его пытались догнать и Ковалёв, и Ягр и Сакик.

«Буре надо назначить министром скорости». Как Русская Ракета дебютировала в НХЛ Он сразу же стал первой суперзвездой «Ванкувера» — ему не давали прохода на улице, писали в его честь песни и без конца восхищались.

Игра с «Трэшерз» началась как кошмар – к середине первого периода «пантеры» горели 0:2 и, кажется, были готовы окончательно рассыпаться. Но Буре этого не позволил – сначала он ассистировал Виктору Козлову, потом сам сравнял счёт, оторвавшись от защитника и замкнув в касание передачу из-за ворот от Маркуса Нильсона.



Он был неудержим – убегал в контратаки, палил с любой точки, в общем, полностью взял игру в свои руки. Во втором периоде он снова ускользнул от защиты, принял длинный пас в средней зоне, включил ноги и разобрался с вратарём.



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В третьем периоде Буре окончательно разбил «Атланту», забив ещё дважды в быстрых атаках. В том матче он нанёс 14 бросков в створ ворот – рекорд среди русских игроков в НХЛ, который побьёт только Овечкин.



«Он лучший снайпер, что я видел. В лиге есть и ещё подобные голеадоры, но в нашей команде с ним никто не сравнится. Все бледнеют в сравнении с Павлом, прямо сейчас он лучший чистый снайпер в НХЛ», — восхищался нападающий «Флориды» Питер Уоррелл.



Следующий матч – с «Финиксом» — состоялся через четыре дня, и снова «Флорида» летела 0:2, и снова Буре взял камбэк в свои руки. Сначала он «доел» отскок после броска Нильсона, когда вратарь Роберт Эш уже был отыгран, а затем совершил свой фирменный проход, завершив его броском с неудобной между щитков. «Невероятно. Прямо сейчас Буре – самый «горячий» снайпер в мире», — воскликнул комментатор.

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Самый горячий снайпер в третьем периоде оформил хет-трик, замкнув передачу Виктора Козлова на дальнюю штангу, а в концовке мог делать ещё один покер, но промазал по пустым воротам. Впрочем, он не нисколько не расстроился. «Это был один из матчей, от которых получаешь море удовольствия, лучше просто быть не может. Я знал, что Козлов переправит шайбу мне, надо было просто дождаться этого момента», — отметил главный герой встречи.



«Я видел много голов Буре, но он никогда не прекращает меня удивлять», — сказал нападающий «Финикса» Клод Лемье.



«Он настолько крутой снайпер, что даже страшно», — признался тренер «пантер» Дуэйн Саттер, посетовав, что из-за спин игроков ему не всегда видно, как забивает Буре.

«Есть голы, а есть магия, которую творит Буре». Одна из лучших шайб в истории НХЛ Момент из предсезонки, который невозможно забыть. В Америке его крутили по ТВ чуть ли не каждый час.

Это был последний сезон, в котором Буре провёл все 82 матча – вскоре его окончательно доконали травмы, и в 32 года Русская Ракета фактически завершил карьеру. Его 59 голов в сезоне-2000/2001 по сей день остаются рекордом «Флориды».