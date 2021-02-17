«Рейнджерс» опускаются на дно. Команда Панарина переживает глубокий кризис

«Они просто сильнее хотели победить»

«На протяжении большей части матча они переигрывали нас, в том числе выиграли больше сражений за шайбу. Они просто категорически сильнее хотели победить. Это недопустимо. Мы были вялыми и безжизненными, и это просто неприемлемо. Каждый парень в нашей раздевалке должен добавлять, мы все должны быть лучше, и мы все это знаем», — альтернативный капитан «Рейнджерс» Крис Крайдер с трудом подбирал цензурные слова, описывая очередную неудачу команды в текущем сезоне.

Поражение в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:5) стало для «синерубашечников» 10-м в 14 матчах регулярного чемпионата. Команда Дэвида Куинна занимает предпоследнее, седьмое, место в Восточном дивизионе, отставая от зоны плей-офф уже на шесть очков. Нынешний сезон НХЛ особенный. Все матчи регулярки проводятся внутри дивизионов, что позволяет командам, провалившим начало сезона, до конца надеяться на исправление ситуации. Ведь побеждая в каждом отдельном матче, ты не только набираешь очки сам, но и лишаешь драгоценных баллов своего прямого конкурента. Однако эта философия вряд ли может сейчас утешить тренерский штаб «Рейнджерс». У команды с Бродвея не получается ровным счётом ничего.

«Команда деморализована». Что происходит с «Рейнджерс» и куда делся гений Панарина? Артемий всё ещё лучший бомбардир команды, но далёк от своей идеальной игры. В его тройке до сих пор не нашли замену Фасту.

Исправили меньшинство и развалили большинство

В минувшем сезоне «синерубашечники» испытывали огромные проблемы при игре в меньшинстве. Неудачные действия в этом компоненте раз за разом ставили команду на грань поражений. В результате «Рейнджерс» завершили регулярку на 21-м месте по игре в численном недокомплекте, что привело к вынужденным изменениям на тренерском мостике. В межсезонье офис клуба нанял на работу бывшего тренера «Питтсбург Пингвинз» Жака Мартена. Канадский специалист должен был наладить игру «Рейнджерс» в защите, и кажется, смог справиться с этой задачей.

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Перед матчем с «дьяволами» «синерубашечники» располагались на пятом месте в лиге по «убиванию» большинства соперников. Согласитесь, не самый плохой результат для аутсайдера чемпионата. К тому же в прошлом сезоне команда Куинна позволяла производить 33,1 броска в створ своих ворот за матч, тогда как в этом сезоне всего 28,4 броска. Вот только сняв определённые вопросы относительно игре в обороне, «Рейнджерс» столкнулись с совершенно неожиданной проблемой – атака команды абсолютно развалилась.



Давайте снова обратимся к сухим цифрам статистики. В прошлом сезоне парни с Бродвея закончили регулярку на 11-м месте по заброшенным шайбам. Большинство «Рейнджерс» оказалось 16-й по всей лиге. При этом, во второй части сезона бригады большинства «синерубашечников» добились значительного прогресса – на отрезке с января по конец сезона всего пять команд использовали лишнего лучше «Рейнджерс». Что сейчас? 28-й результат в НХЛ (отвратительные 11,5%). И это показатели команды, обладающей в своём составе такими игроками, как Артемий Панарин, Мика Зибанеджад, Павел Бучневич, Райан Строум, вышеупомянутый Крайдер, а также первый номер драфта НХЛ Алексис Лафренье и второй номер драфта Каапо Какко.

Полный провал лидеров

Собственно, именно игра лидеров «Рейнджерс» и является главной головной болью штаба Куинна. Список лучших снайперов команды на данный момент выглядит следующим образом:



2-4. Павел Бучневич, Крис Крайдер, Райан Строум – по 4 шайбы

5. Кевин Руни – 3 шайбы

6-8. Колин Блэквелл, Филип Хитил, Каапо Какко – 2 шайбы 1. Артемий Панарин – 5 шайб2-4. Павел Бучневич, Крис Крайдер, Райан Строум – по 4 шайбы5. Кевин Руни – 3 шайбы6-8. Колин Блэквелл, Филип Хитил, Каапо Какко – 2 шайбы

Вы ищите в этом списке Зибанеджада и Лафренье? Напрасно. Эти хоккеисты на двоих сподобились на два точных броска за сыгранную четверть регулярного чемпионата. Для сравнения, в прошлой регулярке шведский форвард забросил 41 шайбу за 57 матчей. Оправданием для Зибанеджада может служить перенесённый коронавирус, который настиг лидера «Рейнджерс» в разгар тренировочного лагеря, полностью разрушив ему предсезонную подготовку.



Но что творится с остальными игроками? На пятом месте в рейтинге находится форвард четвёртого звена Кевин Руни, чуть ниже следует ещё один представитель тройки сдерживания Колин Блэквелл. И это всё, что нужно знать о выступлении «синерубашечников» в первой части регулярки. Игроки с зарплатой в $ 700 тыс. стараются изо всех сил и выглядят одними из лучших хоккеистов команды прямо сейчас. Тогда как номинальные звёзды полностью проваливают сезон.

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А теперь настало время обратиться к одной из самых странных историй начала сезона. На контракте с «Рейнджерс» по сей день продолжает находиться один из лучших защитников атакующего плана прошлого сезона Тони Деанджело. Два года подряд он становился лучшим бомбардиром команды среди защитников, а в прошлом сезоне задвинул Джейкоба Трубу, которого «Рейнджерс» брали на роль ведущего игрока обороны, выходил в первой бригаде большинства и с 53 очками стал четвёртым среди защитников во всей лиге, уступив только Джону Карлсону, Роману Йози и Виктору Хедману.



Осенью «синерубашечники» продлили контакт с Деанджело на два сезона и собирались продолжать строить вокруг него бригады лишнего. Но всё закончилось в один момент. После матча с «Питтсбург Пингвинз» Деанджело вступил в конфликт с голкипером своей команды Александром Георгиевым. Что именно произошло в подтрибунном туннеле продолжает оставаться неизвестным по настоящий момент. Но факт остаётся фактом – руководство «синерубашечников» встало на сторону Георгиева и отстранило Деанджело от команды.

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Остаётся только гадать, что же мог учинить американский защитник, чтобы так легко отказаться от услуг одного из лучших игроков команды? Генеральный менеджер Джефф Гортон и президент Джон Дэвидсон наотрез отказались искать выход из сложившейся ситуации и поставили точку в карьере Тони в «Рейнджерс». А на выходе команда не только потеряла своего лучшего атакующего защитника, но и, по сути дела, лишила себя единственного игрока, который умеет разыграть шайбу и разогнать атаку из своей зоны одним пасом.

Деанджело полез в драку со своим вратарём Георгиевым. Теперь «Рейнджерс» хотят его выгнать Но не всё так просто. Вполне вероятно, защитника сливают не только за скверный характер, но и за открытую поддержку Трампа.

Травма Панарина добила «Рейнджерс» и приговорила Куинна?

Окончательно все проблемы «Рейнджерс» проявились, когда команда осталась без Панарина. Самый дорогой хоккеист России получил травму нижней части тела в матче с «Бостон Брюинз». Без Артемия «синерубашечники» проиграли два матча кряду в основное время, забросив за 120 минут всего две шайбы.

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«Мы находимся в ситуации, когда выиграли мало матчей. Мы должны понять важность победы и разницу между победой и поражением. В конце второго периода мы сравняли счёт и могли развить успех, но ничего не получилось. Сегодня много чего не произошло.



Можно ли сказать, что игроки команды не выложились на 100%? Определённо. Как это исправить? Мы будем говорить об этом на протяжении 48 часов, которые остались до матча с «Филадельфией», — заявил после поражения в матче с «Нью-Джерси» наставник «синерубашечников» Куинн.

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Что ж, американскому специалисту действительно необходимо в кратчайшие сроки найти победный рецепт. В противном случае первой тренерской отставки сезона НХЛ уже не избежать. И тогда тонущий корабль начнёт спасать кто-то другой. 54-летний Куинн возглавил «Рейнджерс» 23 мая 2018 года. Руководство «синерубашечников» заключило с Дэвидом многолетний контракт с прицелом на постоянный прогресс команды. По замыслу офиса «Рейнджерс» перестройка команды должна была продлиться три сезона, после чего клуб должен был стать претендентом на Кубок Стэнли. Третий сезон работы Куинна в нью-йоркском клубе уже в разгаре. Кто-то верит, что в следующем сезоне Дэвид поведёт команду за заветным трофеем?