Курашёв забил гол года? Форвард «Чикаго» на скорости обыграл трёх соперников и вратаря

Швейцарец Филипп Курашёв играет в НХЛ первый сезон, но уже зарекомендовал себя одним из лидеров «Чикаго Блэкхоукс». 21-летний форвард — сын известного в прошлом российского хоккеиста Константина Курашева — защитника московского и минского «Динамо», отыгравшего 9 лет в «Крыльях Советов», а ближе к концу карьеры уехавшего в Европу. Курашев-младший родился в Давосе, учился в хоккейной академии клуба «Берн», свободно говорит на русском языке, а свой первый гол в НХЛ он оформил в ворота россиянина Сергея Бобровского.



По словам Курашёва-старшего, он уверен, что в России никто толком и не знал о таком хоккеисте, как Филипп Курашёв — вызова в юниорскую сборную России он так и не дождался. А ещё он говорит, что Филипп душой и мозгами русский человек и никаких обид у сына на сборную России не осталось.

Так или иначе, Филипп стал одним из самых талантливых молодых швейцарских игроков, здорово отыграл три сезона в молодёжной лиге Квебека, а год назад набрал 19 очков в 36 матчах за фарм-клуб «Чикаго». Теперь пришло время покорять НХЛ, и в нынешних «чёрных ястребах» он явно находится на виду, а матч против «Детройта» и вовсе стал его «сольным номером».

Сама игра получилась не слишком яркой и полной событий, но гол Курашёва затмил все недостатки скучного матча. В середине второго периода, когда «Чикаго» играл в большинстве после удаления ветерана Филппулы, швейцарец совершил потрясающий сольный проход. Набрав скорость, он получил пас на красной линии от своего защитника Данкана Кита, а затем последовательно сделал посмешище из Владислава Наместникова, Джона Мерилла и Троя Стечера — все трое хоккеистов «Детройта» ничего не смогли поделать с техничным соперником. Прорвавшись к воротам Джонатана Бернье, Курашёв не оставил шансов голкиперу, и этот гол вполне может претендовать на лавры лучшего гола года — настолько зрелищно это было сделано.

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«Не знаю, что сказать. Ну, это просто прорыв. Кит сделал хороший пас в середине площадки. Я просто попытался обойти защитников, это сработало», — скромно сказал Курашев, и «делать вещи» на льду он, очевидно, любит гораздо больше, чем давать интервью. К слову, на послематчевой пресс-конференции Курашёву задали вопрос на русском языке, и ответ последовал тоже на русском.



«Это было классное сочетание скорости и мастерства! Без высокой скорости так не сыграть, а она у Курашёва есть», — восхитился нападающим тренер «Чикаго» Джереми Коллитон.

Русские эмигранты. Они могли играть за нашу сборную, но выбрали Америку и Европу К Баркову, Яшкину и другим в скором времени добавится ещё один талантливый хоккеист c российскими корнями из Швеции.

Удержать победный счёт «Чикаго» помог голкипер Кевин Ланкинен (29 сейвов), чьи взаимоотношения с Никитой Кучеровым во время полуфинала чемпионата мира двухлетней давности недавно взбудоражили болельщиков. 25-летний финн впервые в сезоне сыграл на ноль, и благодаря этой победе «чёрные ястребы» вышли на вторую строчку в Центральном дивизионе. Правда, «Чикаго» сыграл значительно больше матчей, чем конкуренты — «Флорида», «Тампа» и «Каролина», но по проценту набранных очков хоккеисты «Блэкхоукс» удерживаются в кубковой четвёрке достаточно уверенно.



«Гол Курашёва мы будем помнить ещё долго!», — восхитился Ланкинен партнёром. А многим болельщикам шайба Курашева напомнила легендарный гол Марио Лемье, забитый в ворота «Миннесоты Норт Старз» в мае 1991 года.