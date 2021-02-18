«Салават» вырвал победу за секунду до сирены! Эмоциональная развязка в «зелёном дерби»

Четвёртая часть «зелёного дерби», запланированная на регулярку сезона-2020/2021, прошла в столице Башкортостана. Осенние матчи между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» уверенно остались за казанцами, однако в январе в Уфе подопечные Томи Лямся взяли весьма убедительный реванш, разбомбив принципиальных соперников в третьем периоде.

«Ак Барс» шёл на рекорд, но попал под каток! «Салават» смял Казань в дерби, забив 7 голов Уфимцы покуражились в большинстве, а великолепный Хартикайнен оформил первый покер в карьере.

Февральский поединок «зелёных» не имел большого турнирного значения: и «Ак Барс», и «Салават» давно решили задачу попадания в плей-офф, и в регулярке у них остались только локальные задачи. Казанцы, практически обеспечившие себе победу в Восточной конференции, соперничают с ЦСКА за Кубок Континента, «Салават» же пытается скинуть «Авангард» с первой позиции в дивизионе Чернышёва, однако тут далеко не всё зависит от уфимцев. Впрочем, перед самой игрой с Казанью руководители «юлаевцев» дали понять, что «Салават» и так прекрасно поработал в регулярной части сезона. А как иначе трактовать заключение нового контракта с Лямся?

«Салават» продлил контракт с главным тренером Томи Лямся

После 10 голов в предыдущей встрече от «Салавата» и «Ак Барса» стоило ожидать ещё одного концерта, но первый период голами не порадовал. Уфимцы выглядели острее, у Рейдеборна было больше работы, плюс казанцы уже на 3-й минуте оказались в меньшинстве, но сумели выстоять и уйти на перерыв при равном счёте.



А вот чем «зелёное дерби» совершенно не удивило, так это огромным количеством жёсткой, бескомпромиссной борьбы, обилием стычек и искренними эмоциями острого, принципиального соперничества. Смотреть такую игру — одно удовольствие, даже если нет голов.

Заброшенные шайбы пришли во втором отрезке. Уфимцы, активно подгоняемые трибунами, продолжали активно искать пути к воротам Рейдеборна, и на 24-й минуте добились своего. Гол сделали Вячеслав Солодухин и Евгений Лисовец, разыгравшие своего рода «стеночку» в масштабах всей ледовой площадки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» клуба «Салават Юлаев».

Вскоре у «Салавата» возникло несколько шансов, чтобы увеличить преимущество. Амиров убегал на рандеву к шведскому вратарю «Ак Барса», но слишком сблизился с Рейдеборном и запорол момент. А затем в штрафной бокс отправился Лукоянов, но большинство «Салавата», одно из самых эффективных в КХЛ, не спешило работать.

Отбившись, казанцы перехватили инициативу, и на 30-й минуте соорудили ответный гол. Да какой! Артём Галимов продемонстрировал настоящие чудеса техники и катания: подобрал шайбу у борта, на вираже элегантно проскочил между Плэттом и Пименовым, столкнув тех лбами, затем продвинулся вперёд, одним движением ушёл от Панина и выложил шикарную передачу на Стефана Да Косту. Француз не имел никакого права промахнуться по пустым воротам!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Этот шедевр взбодрил «Ак Барс». Казанцы тут же провели ряд затяжных позиционных атак, подолгу не давали «Салавату» смениться, и казалось, что вот-вот гости выйдут вперёд, но теперь уже для уфимцев настала очередь проявлять стойкость и выдержку. И подопечные Лямся справились. До конца периода они ещё успели дважды поиграть в меньшинстве, но весьма уверенно отбились и отправились отдыхать в раздевалку.



Старт третьего отрезка ознаменовался более осторожной игрой, разбитой на мелкие отрезки. Обе команды чуть приструнили свою удаль, стали больше думать о последствиях возможной ошибки — обычное дело для подобных ситуаций. При этом «Ак Барс» выглядел чуть интереснее, чуть напористее, чаще заставлял вступать в игру Метсолу. Получили казанцы свой шанс и в большинстве, но спецбригаде гостей не удалось наказать Артёма Пименова за грубость на Глухове.



Шёл довольно спокойный хоккей без каких-то эмоциональных всплесков с небольшим преимуществом «Ак Барса», но на 53-й минуте «Салават» взял и забросил вторую шайбу! Хартикайнен и Маннинен развернули позиционную атаку, Теэму «навесил» на ворота, отскок забрал подключившийся в нападение Филип Ларсен и без особых помех «расстрелял» Рейдеборна.



Но через пять минут счёт вновь был равным. «Салават» подвела несдержанность Григория Панина, грубо сорвавшего шлем с Воронкова в борьбе у лицевого борта.



Дмитрий сначала сам едва не отличился в большинстве, но затем уже был точен Зарипов, ювелирно подставивший клюшку под бросок Яруллина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

2:2. «Салават» и «Ак Барс» как никогда близко в этом сезоне приблизились к овертайму, но этому матчу была заготовлена эмоциональная развязка в основное время! На 59-й минуте арбитры выписали Дмитрию Воронкову две штрафные минуты за блокировку — очень спорное удаление! Все видели, что казанский нападающий слегка задел Башкирова клюшкой, но на льду уфимец оказался из-за того, что сам потерял равновесие, а не вследствие блокировки.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

К сожалению, у арбитров нет права просматривать спорные моменты, связанные с нарушениями, на видеоповторе. Посовещавшись, судьи всё-таки отправили Воронкова в штрафной бокс, и, вероятно, это была ошибка, от которой «Ак Барс» пострадал за секунду до конца основного времени! За мгновения до сирены большинство с пятачка реализовал Александр Кадейкин, принеся «Салавату» победу в этом ярком поединке.

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3:2 — уфимцы выиграли второе домашнее «зелёное дерби» в сезоне. После таких матчей есть только одно желание — увидеть серию между «Салаватом» и «Ак Барсом» в плей-офф. При этом очень хочется, чтобы на результат больше не влияли спорные судейские решения.