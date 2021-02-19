Овечкин перестал быть снайпером? Теперь он раздаёт передачи и отрабатывает в обороне

Спустя два дня после впечатляющей победы над «Питтсбургом» команда Александра Овечкина выдала ещё один очень неплохой матч. Сам капитан «Вашингтона» третью встречу подряд не смог отличиться заброшенной шайбой, но пополнил личный актив голевой передачей — их количество в нынешнем сезоне у Александра превышает количество голов, что выглядит не вполне привычно.

Собственно, шансов забить Овечкина лишил голкипер «Сэйбрз» Линус Улльмарк, который дважды великолепно отразил броски россиянина в большинстве, но оказался бессилен перед Никласом Бекстрёмом — шведский форвард добил шайбу за спину своему соотечественнику и открыл счёт. «Бекстрём сказал: «Братан, я всё понял», и всё сделал сам», — так остроумно описал этот гол обозреватель Russian Machine Never Breaks Питер Хассетт.

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Именно Бекстрём, а не Овечкин является на данный момент лучшим снайпером команды в сезоне. Александр не забивает на протяжении трёх матчей подряд, а на счету Никласа уже 8 голов, и, судя по всему, он не собирается останавливаться.



«В чём причина моих голов? Да я и сам не знаю. Возможно, я просто отчаянно борюсь на пятачке, потому что забиваю с отскоков, с подбора шайбы. Это просто тот образ мышления, который от нас требуют тренеры. Наверное, этим можно объяснить мои заброшенные шайбы», — сказал Бекстрём в телевизионном интервью во втором перерыве. Овечкин же помимо передачи отметился четырьмя силовыми приёмами (лучший результат в команде) и снова неплохо отрабатывал в обороне, хотя и не так эффектно, как в предыдущем матче.





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3. Том Уилсон — 13 (6+7),

4. Джон Карлсон — 12 (4+8). Бомбардиры «Вашингтона» в сезоне-2020/2021:1. Никлас Бекстрём — 20 (8+12) очков,2. Александр Овечкин — 14 (5+9),3. Том Уилсон — 13 (6+7),4. Джон Карлсон — 12 (4+8).

В начале второго периода у «Вашингтона» блеснул силовик Том Уилсон, который великолепно отборолся на своей синей линии, обокрал соперника и организовал выход два в один. Передачу на Ника Дауда он делать не стал, а завершил момент самостоятельно, переиграв голкипера в ближнем бою. Это был первый гол «Вашингтона», забитый в меньшинстве в нынешнем сезоне.

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Голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек, который сыграл свой 12-й матч подряд, был близок к первому в сезоне матчу на ноль, но в середине третьего периода у «столичных» малый штраф получил Дмитрий Орлов, что дало возможность «клинкам» реализовать численный перевес. В целом, игра чеха оставила очень приятные впечатления, и, судя по всему, Ванечек нашёл способ справиться с неуверенностью и усталостью, которая накатила на него после великолепно проведённого января.



Ванечеку не пришлось спасат свои ворота в акробатическом прыжке, как это сделал при счёте 0:0 его визави Улльмарк, но на его счету 7 побед в 13 стартах.



«Хорошо, что мы не дали сопернику многое создать. Мы постепенно начинаем обретать уверенность, действуем лучше, так что нужно поддерживать этот темп», — сказал Том Уилсон. «Мы оказались в трудной ситуации после паузы, забиваем мало. Это всё психология. Нужны характер и настойчивость, чтобы справиться с этими трудностями», — признал главный тренер «Баффало» Ральф Крюгер.

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Впрочем, возможно, скоро Ванечеку, несмотря на всю его нынешнюю уверенность, придётся столкнуться с конкуренцией от Ильи Самсонова, который накануне провёл вторую игру за фарм-клуб, и на этот раз действовал более удачно. Самсонов отразил 21 бросок из 22, его «Херши» одержал победу над «Бингхэмптоном» (2:1), а в дополнение к сейвам записал свой первый результативный балл в заокеанской карьере. Первоначально фамилия россиянина в протоколе не значилась, но после того, как статистики внесли коррективы, Илье досталась голевая передача.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Херши Бэарз».

«Не могу обещать, что Самсонов будет играть один из матчей на выходных. Я так далеко не заглядываю, но понятно, что у нас скоро будет плотный график матчей. Поэтому я не сомневаюсь, что когда-нибудь вы Самсонова увидите», — уклончиво ответил наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт.