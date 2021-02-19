«Всё равно недоволен своей игрой». Панарин вернулся и принёс «Рейнджерс» победу!

Нанёс 16 бросков в сторону ворот, восемь из которых пришлись в створ, отдал тонкую передачу на гол, а затем забил решающий буллит.

У «Рейнджерс» появился повод для радости, что в этом сезоне случается совсем нечасто. Во-первых, в состав вернулся лучший бомбардир команды Артемий Панарин, пропустивший неделю из-за травмы. За время его отсутствия «синерубашечники» забивали с большим трудом, а о победах или очках можно было только мечтать. Во-вторых – добыта непростая, но очень нужная победа. «Не Пикассо, конечно, но поражения действуют на нервы. Без разницы, как мы это сделали, без разницы, насколько красиво это выглядело, нам были нужны два очка, и мы их получили», — сказал после игры главный тренер команды Дэвид Куинн.

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Соперником «Рейнджерс» сегодня была «Филадельфия», которая не играла больше 10 дней из-за вспышки коронавируса, но остаётся одним из лидеров Восточного дивизиона. В команде Алена Виньо несколько ключевых игроков до сих пор остаются на карантине, что несколько упрощало задачу для «Рейнджерс», но ради победы гостям всё равно пришлось попотеть.

Во-первых, «рейнджеры» пропустили первыми, причём на первой же минуте. Трэвис Санхайм набросил на ворота, Александр Георгиев отбил прямо перед собой, на его пятачке началась настоящая суматоха, и второе добивание Николя Обе-Кюбеля увенчалось успехом.

Отыграться, несмотря на большое преимущество в атаке, удалось только во втором периоде. Сработало большинство, молчавшее на протяжении пяти матчей, тем более что шансов «лётчики» давали предостаточно. Ещё в концовке первого отрезка Панарин угодил в штангу, бросая из круга вбрасывания, а после перерыва дальний бросок Павла Бучневича подправил Колин Блэквелл. В концовке периода Бучневич мог забивать сам, убежав в контратаку в Иваном Проворовым на плечах, но оба раза (защитник помешал Павлу ценой буллита) был остановлен Картером Хартом.

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В третьем периоде слово взял Панарин, который сегодня был невероятно активен – он закончил игру с 16 бросками в сторону ворот, восемь из которых пришлись в створ, и повторил личный рекорд, установленный годом ранее.

Райан Строум бросал по воротам с расчётом на отскок, шайба пришла к Панарину на дальней штанге. Он находился в неудобной позиции для броска, но заметил подключившегося к атаке Брендана Смита и отдал тончайший пас за спину на пустые ворота. Из признанных лидеров «Рейнджерс» россиянин единственный, к которому, пожалуй, сейчас нет никаких претензий. У него 16 очков в 13 матчах, и видно огромное желание вести команду за собой, в отличие от Крайдера и Зибанеджада. «Артемий в ударе! Думаю, он понял серьёзность нашей ситуации, и что нам позарез нужны эти два очка», — отметил Куинн.

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«Рейнджерс» не смогли отстоять победный счёт, пропустив на последних минутах, когда «Филадельфия» сняла вратаря. В овертайме Панарин практически не уходил со льда и ещё несколько раз проверил Харта на прочность, но тот держался даже при игре в меньшинстве.

На буллитах Георгиев пропустил только от Шона Кутюрье, а у «Рейнджерс» свои попытки реализовали Каапо Какко и – правильно — Панарин. После победы он сиял широкой улыбкой и радостно смеялся, но на пресс-конференции отметил, что пока недоволен своей игрой.

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«Пропустил пару игр, восстановился, всё хорошо. Важно было почувствовать игру, я отдал голевую передачу, но своей игрой всё равно не доволен. Буду стараться быть лучше. После проигранных подряд матчей у команды не было много уверенности, но команду задело, когда мы пропустили в концовке. Хорошо, что не опустили руки, было много моментов в овертайме, в большинстве не забили. Здорово, что выиграли, думаю, дальше будем себя лучше чувствовать после пропущенных голов», — сказал главный герой встречи.

Ситуация у «Рейнджерс» по-прежнему непростая, они занимают предпоследнее место в дивизионе, отставая от зоны плей-офф на шесть очков, но после возвращения Панарина хотя бы появились проблески надежды, что ещё не всё потеряно. Главное, чтобы Артемий не сбавлял обороты, а продолжал их наращивать. Кому сейчас тащить команду, если не ему?