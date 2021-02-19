«Авангард» теряет лидеров, пара судей провалила два дерби подряд. Что происходит в КХЛ

После огромного игрового дня в КХЛ делимся очередной порцией наблюдений и выводов.

«Авангард» теряет нападающих перед плей-офф

«Ястребы» вчера уверенно обыграли «Сибирь» в гостях, но этот успех был омрачён травмой лучшего бомбардира и снайпера команды Рида Буше. Американец успел забить победный гол в самом начале встречи, затем провёл ещё несколько смен, а на второй период не вышел.

Эпизод, в котором Буше получил повреждение, остался за кадром. На пресс-конференции Хартли, как всегда, не сказал ничего определённого, поэтому остаётся только гадать, на какой срок выбыл лидер омского нападения.

Если Буше всё-таки угодит в лазарет, то станет там уже четвёртым форвардом основного состава «Авангарда». Иржи Секач, Наиль Якупов, Илья Ковальчук — все эти форварды травмированы и неизвестно, успеет ли кто-то из них восстановиться к плей-офф. В омском клубе замалчивают характеры травм (и правильно делают), но из-за этого болельщики остаются в тревожном неведении.

Главный тренер «Авангарда» рассказал о сроках восстановления Ильи Ковальчука

Повышенная травматичность, неожиданно напавшая на атаку «Авангарда» в конце регулярки, может стать для «ястребов» большой проблемой. Уже сейчас они вынуждены использовать Илью Каблукова в звене «игровиков», а также всерьёз рассчитывать на Арсения Грицюка, который ещё объективно сыроват для КХЛ. Резервы на исходе, а впереди жёсткая рубка в восточном плей-офф, где без «скамейки» делать нечего.

Плюс для «Авангарда» в том, что пока не «ломается» из-за травм хребет команды — центральная ось. Но всё же потери крайков тоже могут серьёзно повлиять на результат «ястребов» в плей-офф, особенно если мы говорим о главном наконечнике атак (Буше) и просто лучшем форварде омичей последних полутора месяцев (Ковальчук).

Илья Ковальчук Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

У пары арбитров Фатеев — Морозов два провала за два дня. Они не должны работать в плей-офф

Вчерашнее «зелёное дерби», закончившееся скандалом, мы уже подробно разобрали. Думаю, ни у кого не осталось сомнений, что штраф Дмитрию Воронкову, предрешивший исход матча, арбитры выписали ошибочно.

«Я думаю, что игрок «Салавата» симулировал». Разбор скандала в «зелёном дерби» КХЛ Арбитры весь матч отлично разбирались с «нырками», но почему-то сменили линию поведения на последней минуте.

Игру в Уфе обслуживали главные судьи Сергей Морозов и Иван Фатеев. Интересно, что они же два дня назад работали на уральском дерби между «Трактором» и «Металлургом». Напомним, что по итогам того матча «Магнитка» обратилась в СДК КХЛ, а особенно клуб из Магнитогорска заинтересовало, каким образом Олег Евенко заработал лишь 6 минут штрафа в том эпизоде, где едва не отправил в инвалидную коляску Егора Яковлева.

Великан из «Трактора» ударил клюшкой в спину лежащего соперника. Как отреагирует КХЛ? Защитник Олег Евенко мог нанести игроку обороны «Магнитки» Егору Яковлеву серьёзную травму.

Выходит, что у Фатеева и Морозова накопилось два провала за два игровых дня. Эти арбитры допустили грубейшие ошибки, которые можно списать только на полную некомпетентность, и хочется верить, что до игр плей-офф главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов эту пару не допустит. Скандалы в решающей части сезона не нужны никому.

Кстати, вчера тема некачественного судейства поднялась ещё и в Хельсинки. Лаури Марьямяки после игры «Йокерита» с минским «Динамо» прошёлся по арбитрам так, как давно никто не проходился — серьёзные штрафы за критику судей всё же научили наставников держать язык за зубами.

Марьямяки: вторую шайбу «Йокерит» получил из-за грубой ошибки судей, это нас подкосило

Но финн, кажется, разозлился совершенно зря. В эпизоде с первым голом «зубров», действительно, можно заподозрить проброс, однако посмотрите внимательно — Брэндон Козун пересекает линию, на которой находятся точки вбрасывания, одновременно с защитником «Йокерита», а может и быстрее него. Тонкий, пограничный момент, но рефери имел полное право не останавливать игру.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Удаление Джордана Шрёдера перед второй минской шайбой — стопроцентное. Форвард «Йокерита» наотмашь ударил оппонента клюшкой по клюшке, а с нынешнего сезона наказание за такие деяния ужесточено. Любой рубящий удар по сопернику или его амуниции — это удаление. Об этом говорит пункт 1 правила 159 Руководства по судейству КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Трактор» отрывается от преследователей

Челябинский «Трактор» вчера одержал достаточно неожиданную победу в гостях над ЦСКА и утвердился в роли фаворита на пятую строчку Востока. У подопечных Анвара Гатиятулина сейчас трёхочковая фора перед идущим шестым «Барысом» и громадное преимущество по победам в основное время и над казахстанцами, и над «Автомобилистом», и над «Торпедо».

Чтобы остаться на пятой строчке, «Трактору» нужно набрать в оставшихся четырёх матчах пять очков, и это мы говорим о варианте, при котором конкуренты челябинцев идут без потерь. А это практически невозможно.

При этом «Трактору», по большому счёту, без разницы, с какого места стартовать в плей-офф — удобного соперника из первой четвёрки не выбрать. А вот «фаворитам» как раз есть смысл убегать от челябинцев. Гатиятулин проповедует тягучий, вязкий и при этом очень системный хоккей, в пучине которого легко может пропасть самое креативное нападение. У «Трактора» немало жёстких защитников, которые обеспечат «тёплый приём» на пятачке, а в нападении есть целый набор творцов, лидеров, отвечающих за конструктив впереди.

Выступить лучше в регулярке «Трактору» помешала нестабильность, отсутствие мощных дополнительных ресурсов, позволивших бы пройти длинную дистанцию без спадов. Но в плей-офф таких проблем не будет, челябинцы будут играть с листа, и не просто навяжут бой любому фавориту, но и всерьёз «зарубятся» с ним за победу в серии.

Чего ждать в плей-офф от «Автомобилиста»?

Снова и снова задаюсь этим вопросом. Вот вроде бы есть у команды опытный тренер, сбалансированный состав с весьма качественными хоккеистами, а «Автомобилист» лихорадит, по сути, ещё с ноября, и неизвестно, превратятся ли сильные стороны уральцев в плей-офф в реальные из гипотетических.

Трудно однозначно сказать, в какой хоккей «Автомобилист» будет играть в плей-офф, нельзя выделить каких-то определённых лидеров, которые будут тащить команду, но уральцев, как кажется, всё равно опасаются клубы из топ-4 и вряд ли хотят начинать с ними кубковую часть сезона.

Убеждён, что «Автомобилист» всё-таки может удивить. Это не команда Андрея Мартемьянова, про которую всё было понятно после первого сезона. Клуб возглавляет другой тренер, и никто в КХЛ не знает, чего ожидать от него в плей-офф. Однозначно, уральцы — главная загадка Востока. Но пока эта загадка подходит к весне в не лучшем состоянии — 7 поражений в 9 матчах и промежуточное восьмое место. Оно выводит «Автомобилист» на «Ак Барс», а я уже писал, что казанцы в этом сезоне не считают команду Питерса за соперника.

«Ак Барс» — самый грубый клуб, Хартли «наехал» на русских врачей? Что творится в КХЛ У «Автомобилиста» ментальные проблемы, московское «Динамо» выходит на новый уровень, в «Авангарде» расцвёл Костин.

Но у «Автомобилиста» есть прекрасный шанс подняться повыше. Отставание от «Торпедо» — всего 1 очко, а календарь оставшихся матчей очень комфортный. Две игры с «Сочи», домашняя встреча с «Сибирью» и лишь поездка в Москву в гости к «Динамо» намекает на потерю очков. Так что у загадочного уральского клуба есть возможность убежать от «Ак Барса», и «Автомобилисту» необходимо это делать. Иначе — гарантированное поражение в первом раунде и новая порция разочарования из-за бессмысленно потраченных миллионов.

«Динамо» — теневой фаворит Запада?

Бело-голубые в превосходной форме, и всё говорит о том, что в таком состоянии «Динамо» и зайдёт в плей-офф. Опытнейший Владимир Крикунов своё дело знает, и выводит команду на пик ровно тогда, когда это действительно нужно. Москвичи мощно катят, их лидеры получают удовольствие от хоккея, от них заряжаются остальные игроки — так это в «Динамо» всё и работает.

Очень важно для бело-голубых, что они, кажется, сломали психологический барьер, который ещё недавно возникал у «Динамо» перед встречами с открытыми фаворитами Запада — СКА и ЦСКА. Москвичи словно бы не верили в возможность побед над «армейцами», но нынешний сезон меняет сознание.

Бело-голубые четыре раза обыграли СКА, дважды были сильнее ЦСКА — фантастический результат. Вчера москвичи образцово-показательно разделались с «армейцами» в Санкт-Петербурге, подтвердив, что в потенциальной серии полуфинала Запада базовый клуб сборной не будет фаворитом.

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Вообще, я с некоторым оптимизмом смотрю в расклад на Западе. От предполагаемых полуфинальных пар СКА — «Динамо» М и ЦСКА — «Локомотив» веет уже не унылой предсказуемостью, а свежим запахом «новизны». За пять лет гегемонии «армейцев» в финалах конференции мы, честно сказать, устали. Пора, наконец, в год дебюта в КХЛ потолка зарплат показать себя в плей-офф и теневым фаворитам.